Celtic estreia na Uefa Champions League com vitória diante do Stjarnan

Nesta quarta-feira (15), no Celtic Park, o Celtic, atual tetracampeão escocês, iniciou sua caminhada na Uefa Champions League 2015/2016 com um triunfo de 2 a 0 sobre o Stjarnan, campeão da Islândia. A retranca dos visitantes foi superada pelos gols do lateral belga Dedryck Boyata e do meia norueguês Stefan Johansen.

O resultado encaminhou a classificação dos Bhoys à terceira fase eliminatória da principal competição interclubes do futebol europeu. Os comandados de Ronny Deila podem perder por um gol de diferença - ou até mesmo por dois, desde que balancem as redes ao menos uma vez - no segundo jogo. Já os estrelados terão de vencer por três gols de diferença para que sua primeira participação em Champions League não seja curta.

A partida de volta entre escoceses e islandeses está agendada para a próxima quarta-feira (22). O pontapé inicial será dado às 16h15 de Brasília, e o estádio Samsung Völlurinn, na cidade de Gardabær, será o palco do embate.

Em época de pré-temporada, o Celtic medirá forças com o Eibar, da Espanha, em amistoso a ser realizado no próximo sábado (18), às 13h, horário de Brasília. Um dia depois, no mesmo horário, o Stjarnan recebe o Akranes, em compromisso válido pela 12ª rodada do campeonato nacional. A equipe treinada por Rúnar Páll Sigmundsson está em sexto lugar, a nove pontos do líder Hafnarfjordur.

Com gols de brasileiros, time de Malta surpreende clube israelense

Atual campeão da liga maltesa, o Hibernians conta com seis brasileiros no elenco: o zagueiro Rodolfo Soares (ex-Canoas/RS e São Raimundo/PA), os meias Jackson Lima e Gilmar, (ex-Rio Preto/SP e ex-Macaé/RJ e Bangu/RJ, respectivamente), e os atacantes Marcelo Dias, Jorginho e Jou Silva (ex-Águia de Marabá/PA e Icasa/CE, ex-Bahia, Águia Negra/MS e Mixto/MT e ex-Rio Claro/SP, Metropolitano/SC, Chapadão/MS e América/RN, respectivamente).

Na terça-feira (14), dois brasileiros do Hibs ajudaram a equipe a vencer o Maccabi Tel Aviv, campeão israelense, no Hibernians Stadium. Os visitantes saíram na frente com o meia nigeriano Emanuel Igiebor, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas cederam a virada nos instantes finais. Jorginho empatou aos 29 da segunda etapa, e Jackson Lima garantiu a vitória dos donos da casa aos 40 minutos.

O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (21), às 14h30 de Brasília. Enquanto o Maccabi necessita de uma vitória, o Hibernians pode se dar ao luxo de empatar - ou até mesmo perder, desde que seja por um gol de diferença e que marque, no mínimo, dois gols - para carimbar a vaga.

Outros resultados dos jogos de ida da segunda fase eliminatória da Uefa Champions League 2015/2016:

APOEL (Chipre) 0 x 0 Vardar (Macedônia)

FK Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) 0 x 2 Lech Poznan (Polônia)

Maribor (Eslovênia) 1 x 0 Astana (Cazaquistão)

Qarabag (Azerbaijão) 0 x 0 Rudar Pljevlja (Montenegro)

Ventspils (Letônia) 1 x 3 HJK (Finlândia)

Midtjylland (Dinamarca) 1 x 0 Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Molde (Noruega) 5 x 0 Pyunik (Armênia)

Trencin (Eslováquia) 0 x 2 Steaua Bucareste (Romênia)

Malmö (Suécia) 0 x 0 Zalgiris Vilnius (Lituânia)

Ludogorets Razgrad (Bulgária) 0 x 1 Milsami Orhei (Moldávia)

BATE Borisov (Bielorrússia) 2 x 1 Dundalk (Irlanda)

Partizán Belgrado (Sérvia) 1 x 0 Dila Gori (Geórgia)

Skënderbeu Korçë (Albânia) 4 x 1 Crusaders (Irlanda do Norte)

Dínamo Zagreb (Croácia) 1 x 1 Fola Esch (Luxemburgo)

The New Saints (País de Gales) 0 x 1 Videoton (Hungria)