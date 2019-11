A temporada de Cristiano Ronaldo: temporada espetacular, mas sem títulos

A temporada 2014-15 teve seu fim, mais uma vez um dos grandes personagens dela foi Cristiano Ronaldo. Pelo Real Madrid, o português ganhou a Supercopa da Uefa e o Mundial Interclubes. Individualmente ganhou a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro após marcar 48 gols na La Liga.

O ano foi marcado por muitos gols mas também por inúmeras críticas, jornalistas ao redor do mundo inteiro criticaram Ronaldo pelo futebol apresentado nas partidas do clube merengue, pela grande queda de rendimento em relação a última temporada e pela maneira como marcou quase todos seus gols.

Expectativa Inicial

Em agosto de 2014, muita expectativa era gerada em torno de Ronaldo, em torno de outra temporada do craque português após uma de tanto sucesso, de recordes quebrados e do título da Uefa Champions League.

Com as chegadas de James, artilheiro da Copa, e de Kroos, campeão da Copa e sendo um dos destaques dela, a pressão e expectativa de uma temporada repleta de titulos aumentou. Do outro lado, o Barça contratava Suárez, reforçava a defesa com dois zagueiros, completava o meio campo com Rakitic, e também assinava com o mito supremo Douglas. O que também aumentava a pressão sobre o Real Madrid, com a torcida obrigando a ser melhor que o principal rival.

Enfim, dá pra perceber como a expectativa da torcida e da impensa era grande. Ainda mais com o português lutando pra chegar a Messi como principal ganhador do prêmio da Ballon Do'r.

Começo avassalador

Pode-se dizer que a temporada foi divida em duas partes, na parte de 2014 um Real Madrid avassalador, ganhando todas. Na segunda, MSN dando show.

A primeira parte, foi uma pra se gravar e ficar revendo. Los Blancos conseguiram engatar 22 vitórias seguidas, Ronaldo marcou quase 40 gols em pouco mais de 4 meses. Ninguém para o time, nem parava o camisa 7. Cristiano fechou essa parte com chave de ouro, ou melhor, com a bola de ouro, terceira em sua carreira. Mas foi depois dela, e da conquista do mundial de clubes que começou o declinio.

Declinio no ano de 2015

Na segunda parte, mais propriamento no ano de 2015, começou o declínio do português e do Real Madrid. No começo de Janeiro, os merengues cairam para o Valencia perdendo a sequencia de 22 vitórias consecutivas. Foram eliminados da Copa do Rey para o Atlético, tomou de 4 do próprio alguns dias depois.

Ronaldo caiu junto com o time, o camisa 7 não marcava mais tantos gols, era um dos problemas da equipe, pegava a bola e perdia, quando marcava gol era de pênalti, justificando temporiariamente o apelido zuero de "Penaldo".

Cristiano só foi se reerguer no final da temporada, mais pra Abril, quando voltou ao topo da artilharia da La Liga, levou o Real às semis da Champions. Marcou alguns hat-tricks salvando a temporada e dando animo pra torcida, mas ainda sim foi um ano abaixo do nível e sem títulos. Salva em parte pela Chuteira de Ouro e pelos 66 gols marcados.

Bola de Ouro

Indiscutivelmente o ponto alto da temporada para Cristiano Ronaldo foi a bola de ouro. Foi a terceira em sua carreira, ganhou quase que de maneira avassaladora com mais votos que o segundo e o terceiro juntos. Justificando um ano incrível, conquistando 4 títulos, quebrando recordes e marcando 61 gols, o único ponto baixo do ano foi o mal desempenho na Copa do Mundo.