A temporada de Messi: a volta por cima do melhor jogador do mundo

A temporada 2014/15 chegou ao seu fim e mais uma vez um dos seus grandes personagens foi Lionel Messi. Pelo Barcelona, o argentino conquistou mais uma tríplice coroa com os títulos da La Liga, Copa do Rei e Uefa Champions League. Individualmente foi artilheiro da Uefa Champions League empatado com Neymar e Cristiano Ronaldo com 10 gols, e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA 2014 pela seleção da Argentina.

A temporada foi marcada por muitos gols, assistências, recordes, títulos e grandes atuações. Messi voltou a ser apontado por todos como o melhor jogador do mundo. Ao lado de Neymar e Suárez, formou o trio "MSN", que foi arrasador e terminou a temporada com mais de 100 gols.

Expectativa inicial

Depois de sofrer com lesões na temporada 2013/14 e passar a mesma sem títulos com o Barcelona, Messi se apresentou à seleção da Argentina para disputar a Copa do Mundo. O argentino brilhou, e apesar do vice para a Alemanha, foi eleito o melhor jogador da competição.

Depois do fracasso na temporada anterior, o Barcelona contratou dois zagueiros para reforçar a defesa tanto criticada, Rakitic chegou para completar o meio-campo, e Suárez chegava para formar o trio de ataque com Messi e Neymar. A expectativa para ver o trio atuar e ter sucesso juntos foi grande, e a pressão por títulos aumentou.

Começo devagar

Com a chegada de Luis Enrique, o Barcelona demorou um pouco a encaixar o padrão de jogo do novo treinador. Por outro lado, o rival Real Madrid - que vinha de boa temporada e se reforçado com dois destaques da Copa do Mundo (James Rodríguez, artilheiro com a Colômbia, e Toni Kroos, campeão com a Alemanha), começou avassalador. Isso só aumentou a pressão no clube catalão e em Messi.

Até o confronto contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na 9ª rodada, o Barcelona havia somado 7 vitórias e 1 empate. Mas a equipe sucumbiu diante do rival e perdeu por 3 a 1, e na rodada seguinte, no Camp Nou, perdeu para o Celta de Vigo por 1 a 0, o que fez com que voltassem as críticas.

Recuperação com recordes e tríplice coroa

Messi foi se acostumando com o plano de jogo de Luis Enrique, e com Suárez começando a ganhar mais oportunidades, as coisas começaram a melhorar para todos. Na 12ª rodada, o argentino superou Telmo Zarra como maior artilheiro do Campeonato Espanhol com 353 gols, após anotar um hat-trick na goleada por 5 a 1 sobre o Sevilla. Três dias depois, Messi superou Raúl como maior artilheiro da Uefa Champions League com 74 gols, na goleada por 4 a 0 sobre o APOEL.

Com Neymar e Messi em grande fase, Suárez começou a acompanhar a dupla e o trio "MSN" começou a dar trabalho para seus adversários. Uma vitória ali, outra vitória aqui... e após golear o Rayo Vallecano por 6 a 1, pela 26ª rodada, no Camp Nou, o Barcelona assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando a má fase do Real Madrid. Na goleada, Messi anotou um hat-trick e quebrou o recorde de hat-tricks na La Liga, além de igualar Cristiano Ronaldo na artilharia com 30 gols.

A 28ª rodada do Campeonato Espanhol foi marcada pelo "El Clásico" no Camp Nou. Com gols de Mathieu e Suárez, o Barcelona venceu por 2 a 1 - Cristiano Ronaldo descontou para o Real Madrid. Assim, o Barcelona se isolou na liderança e não saiu mais dela, conquistando o título espanhol ao término das 38 rodadas. Messi terminou com 43 gols, cinco a menos que CR7, mas apesar disso jogou muito mais bola e terminou campeão.

A boa fase de Messi e Barcelona não foi só na La Liga, como também na Copa do Rei e na Uefa Champions League. Na Copa do Rei, Messi anotou 5 gols e terminou com dois gols a menos que Neymar (artilheiro da competição), mas o argentino foi o nome da grande final contra o Athletic Bilbao. Messi faltou só fazer chover, jogou muita bola e fez dois gols - sendo um deles um golaço de placa, um gol que resume bem sua temporada. Era o segundo título de Messi na temporada, que estava a um título de mais uma triplice coroa na carreira com o Barcelona.

E a tríplice coroa veio na final da Uefa Champions League. Messi anotou 10 gols na competição e terminou artilheiro ao lado de Neymar e Cristiano Ronaldo. A maioria dos gols vieram na primeira fase, mas na semifinal o camisa 10 desequilibrou contra o Bayern de Munique e mostrou do que é capaz. Na final contra a Juventus passou em branco, mas foi decisivo para Suárez marcar o segundo gol e sagrou-se campeão, chegando ao topo do futebol de novo.