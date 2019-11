A temporada de Neymar: a consagração do melhor jogador brasileiro em atividade

A temporada 2014/15 chegou ao seu fim e o craque brasileiro Neymar foi um dos grandes destaques. Em seu segundo ano de Barcelona, o camisa 11 conquistou os títulos da La Liga, Copa do Rei e Uefa Champions League, sua primeira tríplice coroa pelo clube catalão. Neymar também jogou sua primeira Copa do Mundo nesta temporada, tendo marcado quatro gols, mas se lesionou nas quartas de final e perdeu o restante da competição. Individualmente, Neymar foi o artilheiro da Copa do Rei e da Uefa Champions League.

A temporada do craque brasileiro foi marcada por muitos gols, assistências, recordes e grandes atuações. Neymar é apontado por alguns como um dos melhores do mundo na atualidade e um dos possíveis candidatos para o Ballon D'or da FIFA, apesar do próprio jogador já ter falado que o troféu já tem dono (Messi). Neymar formou com Messi e Suárez o trio "MSN", que foi arrasador e somaram mais de 100 gols na temporada.

Expectativa inicial

Depois de uma temporada com dois vices e sem títulos, polêmicas de fraude fiscal em relação à sua contratação, e adaptação ao futebol europeu, Neymar se apresentou à Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo 2014. O craque marcou 4 gols em 5 jogos, mas se lesionou nas quartas de final após sofrer uma joelhada nas costas de Zuñiga, que resultou em uma vértebra quebrada. A lesão tirou Neymar do confronto contra a Alemanha na semifinal, jogo que marcou a maior goleada sofrida pelo Brasil em uma Copa do Mundo: 7 a 1.

Após o vexame na Copa, Neymar - que foi o único da Seleção Brasileira que se salvou - se apresentou ao Barcelona para a temporada 2014/15. O craque se recuperou da lesão na vértebra e começou bem a temporada, se tornando o artilheiro do Barça no começo da temporada.

Neymar foi o vice-artilheiro da La Liga nas primeiras rodadas, atrás apenas de Cristiano Ronaldo que começou com uma média incrível de gols. O camisa 11 chegou a marcar o gol do Barcelona na derrota no "El Clásico" no Santiago Bernabéu pela 9ª rodada.

Pressão por jejum de gols e recordes

Próximo do fim da temporada, o rendimento de Neymar caiu conforme o rendimento de Messi crescia. O craque brasileiro ficou um mês sem marcar gols e críticas surgiram sobre o atacante.

Porém, Neymar voltou a marcar gols. Marcou contra o PSG no jogo de ida e da volta das quartas de final da Champions League, e no jogo de ida e da volta da semifinal contra o Bayern de Munique, sendo decisivo para o Barcelona chegar à final da Champions League. Àquela altura, Neymar estava um gol atrás de Cristiano Ronaldo e Messi, artilheiros da competição com 10 gols. Neymar se tornou o único jogador da história do Barcelona a marcar gols em quatro jogos seguidos de eliminatórias na Champions. Além disso, chegou a marca de sete jogos seguidos marcando gols, apenas Messi tinha conseguido isso pelo clube, em 2010.

Na La Liga, Neymar igualou seu recorde pessoal de gols em uma competição nacional na vitória de 5 a 0 sobre o Levante, na 23ª rodada. Seu recorde era pelo Santos, no Brasileirão de 2010, quando anotou 17 gols. Ainda na vitória sobre o Levante, igualou Maradona com 38 gols pelo Barcelona, tendo jogado 10 jogos a menos que o argentino. Neymar terminou a La Liga com 22 gols, atrás de Cristiano Ronaldo (48) e Messi (43).

Na semifinal da Copa do Rei contra o Villarreal, Neymar marcou duas vezes e passou Romário em número de gols com a camisa do Barcelona. O camisa 11 chegou a marca de 41 gols em 74 jogos, contra 39 em 65 jogos do Baixinho. Na 34ª rodada da La Liga, Neymar igualou Ronaldo 'Fenômeno' com 47 gols ao marcar um gol no triunfo sobre 6 a 0 no Getafe. Neymar veio a ultrapassar Ronaldo por cinco gols. Hoje, o craque soma 52 gols com a camisa do Barça em duas temporadas.

Estrela em finais e tríplie coroa

A 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid no estádio Vicente Calderón e se vingou da temporada anterior quando perdeu o título para o próprio Atléti em pleno Camp Nou. Foi o primeiro título da La Liga de Neymar, que tinha tinha as finais da Copa do Rei e Champions League pela frente para fechar a temporada com a tríplice coroa.

Contra o Atlhetic Bilbao, no Camp Nou, pela final da Copa do Rei, Neymar marcou um dos três gols do Barcelona. O grande destaque da final foi Messi, mas Neymar terminou a competição como artilheiro.

Contra a Juventus, o jogo mais importante de Neymar com a camisa do Barcelona: a final da Uefa Champions League. O brasileiro brilhou, teve grande atuação, participou do lance que gerou o primeiro gol do Barcelona marcado por Rakitic e marcou o gol do título no último minuto de jogo, gol que o transformou em artilheiro da competição ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, todos com 10 gols. Com o gol, Neymar se tornou o segundo jogador da história a conquistar a Copa Libertadores da América e Champions League tendo marcado gol na final de ambas competições.