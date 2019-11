A temporada de Ancelotti: preso a um passado não tão distante

A temporada 14-15 não acabou bem para Carlo Ancelotti, o italiano não conquistou nenhum título expressivo o que resultou em sua demissão.

O treinador ficou preso a um passado não tão distante, ficou preso a sua primeira temporada onde conquistou a Uefa Champions League e a Copa do Rey. Seu declinio começou quando trocou a formação que estava dando certo pela que deu certo na última temporada, mas parece que esqueceu que os jogadores eram outros, com outras caracteristicas.

Expectativa Incial

A diretoria e os torcedores cobravam de Ancelotti outra temporada recheada de títulos, uma triplice coroa talvez. O próprio também esperava um ano de sucesso, contava com as chegadas de James e Kroos deixando o time mais agil e técnico.

Logo no primeiro jogo da temporada, os merengues já conquistaram um título, animando a torcida, pouco depois perdeu a Supercopa da Espanha pro Atlético. Nos 5 primeiros jogos da La Liga os resultados não foram tão positivos, mas depois disso o time engrenou. Começou a vencer, vencer, vencer e não parou mais, chegando a 22 vitórias consecutivas.

22 vitórias seguidas

O ponto alto da temporada falha do treinador italiano foram as 22 vitórias seguidas, feito que deixou o Real Madrid 14-15 gravado na história como o 3º que mais conseguiu vitórias consecuivas.

Nesse período em que o time foi avassalador, que goleava todo mundo e não perdia pra ninguém, foi o período em que Ancelotti soube armar o time com as peças que tinha. O Real era escalado num 4-4-2, com Casillas no gol; Carvajal, Ramos, Pepe e Marcelo formavam a linha de quatro defensores; Modric, Kroos, James e Bale eram os 4 do meio, com Bale na esquerda e James na direita; E Ronaldo e Benzema fechando lá na frente.

Isco era o 12º jogador do time, substituiu Bale quando machucou, depois foi um pouco recuado para substituir Modric e ia dando certo. Parou de dar certo quando, Ancelotti se prendeu ao passado e voltou ao esquema da temporada passada, sem ter as mesmas peças.

Declínio e adeus

Parou de dar certo quando, Ancelotti resolveu dar mais liberdade a Isco (com Modric machucado), recuou Kroos como 1º volante, e armou um 4-3-3, com Kroos, Isco e James no meio, e o trio BBC no ataque.

A falha do técnico merengue foi que ele deve ter se esquecido de alguns fatos básicos como que Kroos não é cabeça de área, Kroos não é Xabi Alonso, Isco não é Modric, James não é um velocista "dibrador" como Dí Maria.

Com a volta de Modric do DM (Departamento Médico), o time voltou a ganhar, conseguiu a façanha de quase ir a final da Champions e o vice-campeonato espanhol. Mas Ancelotti falhou denovo em ficar preso ao passado e continuar com o 4-3-3, em vez de voltar ao 4-4-2 da primeira metade da temporada que dá certo.

Os maus resultados, e uma temporada sem títulos importantes acabaram resultando na demisão do treinador italiano. Para seu lugar foi contratado Rafa Benitez, um técnico bem abaixo do nível de Carlo Ancelotti e do Real Madrid.

Demissão precoce

Definitivamente o marco da temporada para Ancelotti foi o final infeliz, a sua demissão. Em meio a tanto sucesso e a "La Decima" conquistada em sua primeira temporada, os criticos, os torcedores e a diretoria só conseguiram enxergar a má fase e o clube agiu como um qualquer aqui do Brasil como estamos acostumados a ver.

Um qualquer que não dá o tempo para o treinador trabalhar, e o demite ao primeiro problema, como se fosse um namoro que termina no primeiro desentedimento.