A temporada de Sergio Ramos: temporada sem brilho daquele que brilhou no ano anterior

A temporada não foi boa para o Real Madrid. Para Sergio Ramos, foi boa individualmente. O zagueiro mostrou que é o mais importante do setor no elenco do Real Madrid, uma peça fundamental que faz falta quando não está a disposição.

Depois de brilhar com gols importantes como aquele que decidiu a "La Decima" para o Real Madrid, a temporada 2014/15 foi sem brilho para a equipe merengue e para Sergio Ramos.

Expectativa inicial

Depois de fracassar com a Espanha na Copa do Mundo 2014, Sergio Ramos se apresentou ao Real Madrid que tinha conquistado a Copa do Rei e a Uefa Champions League meses antes, e começou a temporada conquistando a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes. Sergio Ramos foi decisivo no Mundial, marcando um dos gols na final contra o San Lorenzo e mostrava que sua estrela ainda brilhava.

O Real Madrid tinha um bom início de temporada, era líder da La Liga com o melhor ataque e mostrava que vinha forte na briga pela "Undecima" da Champions League.

Lesões atrapalharam Sergio Ramos e o Real Madrid

Foi 2015 chegar que as coisas mudaram em Madrid. A equipe sofreu com lesões e Sergio Ramos foi um dos jogadores afetados. Além dele, Modric e James Rodríguez desfalcaram a equipe durante uma fase importante da temporada, e assim, o Real viu o Barcelona assumir a liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid o eliminar na Copa do Rei e quase ser eliminado em casa para o Schalke 04 em pleno Santiago Bernabéu pelas oitavas de final da Champions League.

Recuperação e desafio de substituir Modric

Sergio Ramos se recuperou a tempo da fase mais importante do Real Madrid na temporada. O jogo contra o Atlético de Madrid, nas quartas de final da Uefa Champions League, era o jogo da temporada, já que ainda não haviam vencido o rival na temporada e era a reedição da final da temporada anterior.

Mas o Real Madrid tinha um grande desfalque: Luka Modric. O croata havia se recuperado e voltado aos gramados, mas dias antes do jogo sofreu a mesma lesão e perdeu o resto da temporada. Sem confiança em Illarramendi e Lucas Silva - recém-contratado pelo clube, Ancelotti resolveu improvisar Sergio Ramos na função de Modric. E Ramos se saiu bem nos dois jogos contra o Atléti, e o Real venceu, classificando-se para a semifinal, onde acabara eliminado para a Juventus, dando fim as possibilidades de títulos de expressão na temporada.