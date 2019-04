Hamburgo acerta contratação do meia sueco Albin Ekdal por quatro temporadas

Neste sábado (18), o Hamburgo enfim assinou com o meio campista sueco, Albin Ekdal que estava no Cagliari na temporada passada. O jogador de 25 anos assinou com os dinos até a metade de 2019, e vem para reforçar o meio campo da equipe hamburguesa. O jogador era um desejo dos dinos que queria contar com o seu futebol, e por questões burocráticas a negociação não tinha se concretizado. A negociação saiu entorno de 4,5 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais).

Ekdal foi revelado no IF Brommapojkarna equipe de sua terra natal, e jogou por duas temporadas fez 24 partidas e nenhum gol marcado. Depois se transferiu para a Juventus, mas foi pouco aproveitado na equipe de Turim, em duas temporadas foram apenas três partidas e nenhum gol. Em 2009 chegou a ser emprestado ao Siena, e atuou em 26 partidas com um gol marcado. Ainda jogou pelo Bologna em 22 partidas e um gol, antes de chegar ao Cagliari por onde ficou por quatro temporadas e esteve em 114 partidas e sem marcar nenhum gol. Passou pelas seleções de base da Suécia, antes de chegar a principal e já esteve em 17 partidas.

O jogador falou da chegada ao novo clube: “Estou feliz de ter assinado com o meu novo clube, depois de semanas de espera. Eu não via a hora de isso acabar, foi complicado e no final deu tudo certo. Venho para contribuir com os meus novos companheiros de equipe e estou ansioso para voltar a jogar novamente. O Hamburgo é grande clube e quero mostrar o meu futebol, atuando por aqui”.

E o técnico, Bruno Labbadia ficou satisfeito com a chegada do sueco: “Fiquei satisfeito com a chegada do Ekdal, é um jogador que é um marcador e pode ser um elemento surpresa quando precisa. Fez boas aparições jogando na Itália, onde o futebol de lá trabalha muito esse fundamento. E que venha para ajudar a nossa equipe que tem uma longa temporada pela frente”.

Os dinos estão em pré-temporada e faz amistosos em preparação para a Bundesliga e a DFB-Pokal, na próxima sexta-feira (24), enfrenta o Hessen Kassel que disputa a quarta divisão do futebol em um amistoso na cidade de Kassel. E a sua preparação está sendo na Suíça.