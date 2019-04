Em amistoso sonolento, Lyon bate Milan com gol de Lacazette

Após bater dois adversários “fracos” nos últimos dias, o Milan perdeu, neste sábado (18), o primeiro amistoso da pré-temporada 2015/16. Jogando no Stade de Gerland, na França, o clube italiano fez um jogo sonolento com o Lyon e perdeu por 2 a 1. Fekir e Lacazette marcaram os gols dos franceses, enquanto Poli descontou para os rossoneri.

O Milan ainda não pôde contar com as principais contratações do clube para a próxima temporada. O brasileiro Luiz Adriano chegou ao clube nessa sexta-feira (17) e não viajou com o grupo à França; o colombiano Carlos Bacca viajou para Milão neste sábado.

Depois de um início de jogo morno e sem emoções, o Lyon abriu o placar aos 23 minutos. O meia Fekir cobrou falta com veneno e o goleiro não conseguiu chegar à bola. Após o gol, o Lyon até ensaiou uma pressão, mas não teve êxito. O Milan, por sua vez, sentiu o tento e teve muita dificuldade na criação de jogada.

Como de praxe, os técnicos usaram o segundo tempo para realizar muitas alterações. A grande jogada da etapa complementar saiu aos 70 minutos. O lateral-direito Jallet, que deu muito trabalho ao Milan durante o primeiro tempo em suas decidas ao ataque, saiu cara a cara com Diego López, mas chutou em cima do goleiro espanhol.

Porém, aos 75 minutos, o Milan conseguiu o empate. O japonês Keisuke Honda avançou em velocidade pelo meio e passou para Cerci, que tentou o chute, mas foi bloqueado. Andrea Poli, que entrou no segundo tempo, pegou a sombra e, de fora da área, soltou a bomba no canto esquerdo do goleiro Lopes.

O que o Milan não contava era que o atacante Lacazette, artilheiro do Lyon na última temporada, recolocasse o Lyon à frente do marcador. Sumido no jogo, o camisa 10 recebeu assistência de Grenier e tocou sutil no canto de Diego López. Lacazette ainda teve a chance de aumentar a vantagem aproveitando a desorganizada defesa milanista, mas foi travado na hora do chute.

Agora, o Milan deve embarcar nos próximos dias para a China, onde enfrentará a arquirrival Internazionale e o Real Madrid pela International Champions Cup.