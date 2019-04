Laurent Blanc comenta pré-temporada do PSG na América do Norte: “Preparação diferenciada”

O Paris Saint-Germain encara o Benfica, em Toronto, no Canadá. O amistoso é válido pela International Champions Cup, torneio de pré-temporada que conta com equipes de todo o mundo. Em coletiva de imprensa, o treinador Laurent Blanc falou sobre assuntos pertinentes com relação a preparação para a temporada e ao jornal L’equipe relatou a ausência de Thiago Motta.

O ítalo-brasileiro não disputará este amistoso e corre riscos de ficar de fora dos próximos, pois o mesmo expressou o desejo de deixar a equipe francesa e pode estar indo para a Espanha ou Itália. Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti e Nicolas Douchez não jogarão contra o Benfica, pois estão recuperando a parte física ou lesionados, como é o caso do goleiro reserva. Pastore e Lavezzi ganharam uma folga a mais.

Neste sábado (18), Laurent Blanc comentou ao site do L’equipe que Thiago Motta não jogará a partida, pois o clube quer mantê-lo e ele quer sair: “Nós sabemos a posição de Thiago, ela foi claramente expressada. O clube também tem se expressado de forma muito clara. Por enquanto eles são incompatíveis. Thiago Motta não vai jogar porque não está na melhor situação para atuar.”

Na conferência de imprensa realizada na sexta-feira (17), o técnico do Paris falou sobre o período que estão passando na América do Norte: “Alguns preferem enfrentar equipes desde fáceis no inicio e pegando mais fortes ao longo dos jogos, é além do que nos últimos anos isso já tinha sido feita. Isso irá configurar o jogo coletivo. Este ano, a preparação é diferente, com grandes clubes, grandes nomes, em um país que está interessado mais e mais futebol. Ao fazer esse passeio, Paris Saint-Germain se abre para o mundo, assim como a Europa.”

“Todas as pré-temporadas do PSG são complicadas de gerir. Cada final da temporada há um grande evento, seja a Copa do Mundo, o Euro, a Copa das Confederações ou da Copa América”, disse.

A equipe treina na América do Norte também visando o Trophée des Champions, jogo entre o campeão da Ligue 1 e da Coupe de France (ambos conquistados pelo PSG, mas que terá o Lyon como adversário por ter sido vice do campeonato), que será realizado em Montreal, dia 1º de agosto. Blanc comentou: “Este será o primeiro jogo oficial da temporada, isso é importante, estamos dispostos a obviamente ganhar. Vai ser complicado como no Gabão e em Pequim temporadas anteriores. Vamos lutar para ganhar o título, nos acostumamos, e, geralmente, começa-se muito bem nesta temporada. Queremos repetir isso.”

“Ao lançar muito cedo (jogadores) na competição, há um risco de lesões, por isso não vamos correr nenhum risco com eles. Certamente ser uma equipe muito jovem contra o Benfica no sábado, como no jogo na Áustria (vitória contra o Wiener Sportklub por 3 a 0)”, concluiu.