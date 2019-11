Luiz Adriano realiza primeiro treino no Milan e exalta ‘tradição de brasileiros’ no clube

O atacante Luiz Adriano finalmente se apresentou ao Milan para os trabalhos de pré-temporada. Contratado por € 8 milhões junto ao Shakhtar Donetsk, o jogador desembarcou no aeroporto de Malpensa, em Milão, na manhã desta sexta-feira (17) e destacou a tradição de brasileiros que jogaram no clube italiano.

“Escolhi o Milan pela história que eles têm e tudo que alcançaram no futebol. Há também uma grande tradição de jogadores brasileiros e eu estou feliz por estar aqui”, disse o jogador, que não esconde a vontade de seguir os passos de Kaká, Alexandre Pato, Thiago Silva, Ronaldinho Gaúcho, Robinho entre outros que passaram pelo clube rossonero.

Luiz Adriano não perdeu tempo e, depois de visitar Milanello, centro de treinamento do clube, se apresentou ao treinador Sinisa Mihajlovic para seu primeiro treinamento com o elenco. Durante o período que esteve em Porto Alegre, entretanto, o atacante seguiu cronograma de atividades enviado pela comissão técnica do Milan. E ele garante que está em forma.

“Eu estou bem, trabalhei com um treinador pessoal no Brasil para entrar em forma. Houve o interesse de vários clubes, mas eu decidi a favor do Milan”, afirmou.

Luiz Adriano vestirá a camisa 9 no Milan e terá a concorrência de cinco jogadores no ataque milanista: Jérémy Ménez, Carlos Bacca, Alessio Cerci, M’Baye Niang e Alessandro Matri.

Como chegou um dia antes do amistoso contra o Lyon, neste sábado (18), às 15h45 (de Brasília), no Stade de Gerland, na França, o brasileiro não foi relacionado para o jogo. Mas deve estar no grupo que irá a China disputar a International Champions Cup, que contará com Internazionale e Real Madrid.