Comediante inglês invade conferência de imprensa da Fifa e joga dinheiro em Blatter

Nesta segunda-feira (20), em Zurique, na Suíça, o suíço Joseph Blatter concedeu sua primeira entrevista coletiva depois de anunciar que deixaria a presidência da Fifa, órgão o qual comanda desde 1998. O mandatário foi alvo de um protesto inusitado, feito pelo comediante Simon Brodkin. O inglês invadiu a sala e jogou notas falsas de dólares sobre o dirigente.

Conhecido na Inglaterra por interpretar o personagem Lee Nelson, Brodkin deixou um bolo de notas na mesa onde Blatter estava e começou a criticar de forma bem humorada a entidade que controla o futebol. Enfurecido, o dirigente chamou os seguranças e viu o humorista atirar outro bolo de dinheiro falso em sua direção.

"Isso é para a Coreia do Norte 2026", disse o manifestante, brincando com as denúncias de irregularidades na escolha de sedes de Copas do Mundo. O episódio atrasou a conferência de imprensa.

O presidente pediu desculpas pelo imprevisto e definiu o ator como "mal-educado". "Lamento o que aconteceu aqui. A minha mãe diria que isso é somente falta de educação. Você nunca sabe quais os limites no futebol", declarou.

Confira o momento da invasão de Simon Brodkin à coletiva de imprensa da Fifa:

Antes de falar com os jornalistas, "Sepp" Blatter participou de uma reunião extraordinária do Comitê Executivo para definir a data das eleições que escolherão seu sucessor. A nova corrida presidencial foi agendada para o dia 26 de fevereiro de 2016. Em 29 de maio deste ano, Blatter superou o príncipe jordaniano Ali Bin Al-Hussein no processo eleitoral, mas, quatro dias depois, renunciou ao que seria o seu quinto mandato.

O francês Nicolas Maingot, que assumiu a sessão de comunicação da Fifa após a saída de Walter de Gregorio, acompanhou Blatter durante a coletiva.

Investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo FBI, a Fifa enfrenta a maior crise de sua história. O escândalo de corrupção estourou em 27 de maio, quando sete dirigentes da federação internacional receberam voz de prisão em um hotel cinco estrelas de Zurique. Entre os detentos está José Maria Marin, ex-presidente da CBF. Desde então, os principais patrocinadores da entidade têm cobrado mais transparência na gestão do carro-chefe do futebol.

As autoridades suíças, que estão contribuindo com as investigações do Fifagate, decidiram colocar os cartolas em centros de detenção diferentes, para evitar a comunicação entre os presos. A extradição desses dirigentes para os Estados Unidos vem sendo discutida no momento.

Envolvimento de Simon Brodkin com o futebol não é novidade

Esta não foi a primeira vez que o humorista inglês apareceu para o futebol. Em março de 2013, antes de uma partida da Premier League, o britânico invadiu um aquecimento da equipe do Manchester City no gramado do Goodison Park, estádio do Everton. Acabou sendo preso e processado. Àquela época, o ex-médico incorporava o personagem Jason Bent.

No ano passado, Brodkin foi barrado ao tentar embarcar no mesmo voo da seleção inglesa, que estava prestes a viajar para os EUA, onde faria sua preparação para a Copa do Mundo.