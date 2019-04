Resultado Guaraní x River Plate na Copa Libertadores 2015 (1-1)

Partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2015, sendo disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

INCIDENCIAS : Partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2015, sendo disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Infelizmente tivemos um problema técnico e, por isso, a transmissão do confronto não foi finalizada da maneira que você está acostumado a acompanhar aqui na Vavel Brasil. Pedimos desculpas e informamos que o jogo terminou no empate por 1 a 1, com isso, o River Plate está na grande decisão da Libertadores 2015. O adversário será conhecido nesta quarta-feira (22), quando Tigres e Internacional vão duelar no México. Um grande abraço! Fique com Deus!

Confira o gol que vai levando o River Plate à final

83' Substituição no Guaraní! SAI Patiño, ENTRA Contreras

81' AGUILAR! Goleiro do Guaraní impede a virada do River Plate após intervir em chute de Sánchez

80' Empate faz o River Plate chegar à sua quinta final de Libertadores, a primeira sem ser em ano terminado em 6. Campeão em 1986 e 1996, vice em 1966 e 1976

78' GOOOOOOOOOOOOL DO RIVER PLATE! ALARIO! Após receber lançamento em profundidade de Cavenaghi, que acabara de entrar, Alario encobre Aguilar e deixa tudo igual. Guaraní 1x1 River Plate

75' Última mexida no River Plate! SAI Mora, ENTRA Cavenaghi

Confira o único gol, até o momento, da partida

71' UHHHHHHHHHHHH! Agora é a vez do River atacar. Viudez serve Mora, que cruza na medida para Alario cabecear e ver Aguilar fazer uma brilhante intervenção para evitar o empate

70' Cartão amarelo por Sánchez! Volante do River Plate é advertido por reclamação e desfalca a equipe na primeira partida da final, caso se classifique

68' Substituição no River Plate! SAI Martínez, ENTRA Viudez

67' UHHHHHHHHHH! Pressiona o Guaraní! Benítez cruza com perfeição, Santander cabeceia e Sánchez tira em cima da linha

66' Não, Palau! Não é assim! Após boa jogada, Santander faz o pivô com perfeição para Palau, que chuta sem direção e perde boa oportunidade

63' Substituição no River Plate! Pouco após o gol do Guaraní, SAI Lucho González, ENTRA Mayada

61' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GUARANÍ! Fernández! Após boa jogada, Benítez cruza e Palau cabeceia na trave. Na sobra, Santander serve Fernández, que abre o placar. Guaraní 1x0 River Plate

59' Treinador do Guaraní sinaliza mudança para tentar marcar pela primeira vez na partida

55' O tempo passa rápido e o Guaraní segue desesperado em busca de um gol para seguir vivo, enquanto o River administra a vantagem construída dentro de casa

52' Marcação adiantada do River Plate deixa o Guaraní sem opções, que tenta a todo custo infiltrar na zaga argentina

49' River Plate começa mais incisivo no ataque, mas peca no último passe e na hora da finalização, desperdiçando boas chances

46' Bola rolando na etapa final para Guaraní 0x0 River Plate no Defensores del Chaco!

22:01 Guaraní e River Plate voltam sem modificações para a etapa final. Já já a bola volta a rolar no Defensores del Chaco! Enquanto os paraguaios miram a final inédita, os argentinos buscam voltar à decisão após 19 anos, quando foram campeões pela última vez

21:58 Em breve, as equipes voltarão do intervalo para os últimos 45 minutos em busca de uma vaga na final da Libertadores. Não saiam daqui

Sport usa máquina moderna para agilizar recuperação de Maikon Leite

21:52 Pela Copa do Brasil, Criciúma e Grêmio se enfrentam no Heriberto Hülse, na partida de volta da 3ª fase. Após ter surpreendido e vencido na ida por 1 a 0, o Tigre vai sendo derrotado pelo mesmo placar, levando a decisão para os pênaltis

21:48 Time paraguaio começou e acabou melhor, mas o argentino é mais efetivo nas finalizações e esteve mais perto de sair em vantagem

45+1' Intervalo de jogo no Defensores del Chaco para Guaraní 0x0 River Plate! Resultado dá vantagem aos argentinos, que venceram na ida por 2 a 0

45' Um minuto de acréscimo

44' River peca no último passe e desperdiça oportunidades claras de gol

42' Guaraní segue incentivado pela torcida, mas sem criatividade para furar o bloqueio do River

39' UHHHHHHHHHH! Benítez recebe na entrada da área, sai da marcação de Mercado e arrisca, mas Barovero faz boa intervenção

35' Guaraní tenta chegar ao ataque, porém esbarra na forte marcação do River Plate

33' UHHHHHHHH! Martínez pega a sobra após cruzamento falho e tenta da entrada da pequena área, mas a bola sobe mais do que deve

30' Meia hora de bola rolando e o confronto segue pegado no meio-campo, com chances para as duas equipes buscar o ataque

27' River começa a se soltar mais no campo ofensivo, mas ainda esbarra na falta de criatividade e de pontaria para sair em vantagem

24' UHHHHHHHHHH! Sánchez faz boa tabela com Alario, mas cruza e a bola passa por todo mundo

22' Cartão amarelo para Maldonado! Zagueiro do Guaraní é advertido e fica suspenso para a partida de ida da final, caso os paraguaios se classifiquem

20' Primeiros 20 minutos começam intensos, pegados e equilibrados, assim como todo jogo importante

17' UHHHHHHHHHHH! Após corte fraco da defesa, Mora fica com a sobra e tenta surpreender, mas Aguilar faz brilhante defesa

15' Santander tabela com Palau, mas chuta fraco de fora da área e para defesa fácil de Barovero

11' Torcida e jogadores do Guaraní pedem pênalti em cima de Patiño, mas o árbitro, erradamente, não marcou

10' UHHHHHHHHH! Bartomeus faz boa jogada pela esquerda e cruza na pequena área, mas Santander por pouco não alcança a cabeçada

7' Cartão amarelo para Mercado! Zagueiro do River Plate comete falta em Santander

5' Empurrado pela torcida, o Guaraní melhora na partida e equilibra as ações ofensivas

3' Apesar de ser o mandante, o Guaraní vê o River Plate começar melhor

0' Bola rolando no Defensores del Chaco para Guaraní x River Plate! Saída de bola é dos paraguaios

20:58 Vai começar a partida! Não saiam daqui!

20:56 É realizado o último bate-bola antes do apito inicial e as torcidas fazem uma verdadeira festa nas arquibancadas

20:53 Trio de arbitragem entra em campo e puxa as equipes consigo. Festa no Defensores del Chaco! Vale uma vaga na grande decisão da Libertadores!

20:50 Torcedores aguardam a entrada das equipes no gramado para fazerem a festa

20:46 Equipes já voltaram ao vestiário e em breve retornarão para os primeiros 45 minutos por uma vaga na final da Libertadores

Diretor de futebol Rodrigo Caetano confirma meia Ederson como novo reforço do Flamengo

20:40 Esta noite também mexe com os torcedores gaúchos, mas pela Copa do Brasil. Enquanto a torcida do Internacional acompanha o possível adversário na final da Libertadores, a do Grêmio tem pela frente o Criciúma, na 3ª fase do certame nacional. Você pode acompanhar o minuto a minuto aqui

20:37 Torcidas cantam para incentivar os times, sendo maioria argentina, mesmo com o jogo ocorrendo no Paraguai

20:34 As equipes estão no campo de jogo realizando o último aquecimento antes da bola rolar

Eduardo Baptista confirma Sport com força máxima para duelo decisivo ante Santos

20:26 Expectativa de pouco mais de 25 mil torcedores no Defensores del Chaco, em Assunção, que tem capacidade para 41 mil pessoas. Mesmo assim, já são registrados incidentes envolvendo a torcida do River Plate e a polícia paraguaia

20:24 Fora de casa, o River Plate não conta com bom desempenho. São 46 triunfos, 42 empates e expressivas 59 derrotas

20:22 Como anfitrião, o Guaraní fez 52 participações na história da Libertadores. Os paraguaios acumulam 28 vitórias, 13 empates e 11 reveses

20:20 O River Plate, porém, duelou 14 vezes contra paraguaios como visitante e também conta com retrospecto negativo. Foram cinco triunfos, um empate e oito derrotas

20:17 Diante de equipes argentinas na condição de mandante, o Guaraní fez nove confrontos em torneios da Conmebol. Foram apenas duas vitórias, perdendo as outras sete

20:14 Pelo lado argentino, Gallardo conta com: Chiarini, Emanuel Mammana, Mayada, Driussi, Cavenaghi, Saviola e Tabaré Viudez

20:11 No banco de reservas, Fernando Jubero tem à disposição: Franco, Contreras, Luis Cabral, Iván González, Fillipini, Juan Aguilar e Claudio Correa

20:08 River Plate também está confirmado! Marcelo Gallardo define a equipe com: Barovero; Mercado, Maidana, Funes Mori e Vangioni; Sánchez, Kranevitter, Lucho González e Martinez; Mora e Alario

20:05 Guaraní definido! O time paraguaio está confirmado e vai a campo com: Aguilar; Patiño, Julio Cáceres, Maldonado e De la Cruz, Tomás Bartomeus, Palau, Mendoza e Benítez; Fernández e Santander

Lateral Giovanni rompe ligamentos do joelho e não tem prazo para retornar ao Fluminense

19:59 Podendo perder por até um gol de diferença, o River Plate espera manter a boa fase como visitante nessa Libertadores. Para voltar à decisão após 19 anos, tenta estabilizar o retrospecto de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota como visitante

19:57 Apesar de estar em desvantagem no placar agregado, o Guaraní aproveita o fator casa para tentar se classificar à inédita final. Nos cinco duelos que fez como mandante, ainda está invicto, vencendo quatro e ficando no empate em um

19:54 Em toda a história, as equipes se enfrentaram por outras cinco oportunidades, com vitória do River Plate em todas. Em 1966, os times mediram forças também pelas semifinais, com dois triunfos por 3 a 1 dos argentinos

19:51 Em 2015, o chileno apitou o empate por 1 a 1 dos paraguaios diante do Sporting Cristal, no Peru, ainda pela fase de grupos. No total, foram 11 partidas como árbitro principal na história da Libertadores

19:48 O árbitro, inclusive, fará seu sexto jogo na atual edição da Libertadores. Em competições da Conmebol, só participou de um jogo do Guaraní como mandante, enquanto será sua estreia com o River Plate na condição de visitante

19:45 A arbitragem do confronto entre Guaraní e River Plate será de responsabilidade do chileno Julio Bascuñan. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Marcelo Barraza e Raul Orellana

O último título - em 1996, inclusive, foi a última vez que o River Plate chegou à decisão da Libertadores. A última oportunidade de um clube argentino na final foi no ano passado, quando o San Lorenzo sagrou-se campeão inédito diante do Nacional, do Paraguai

Ex-Tottenham, volante francês Stambouli comemora acerto com PSG: "Muito feliz e orgulhoso"

Já o comandante do Guaraní, Fernando Jubero, lembra que a equipe conseguiu chegar longe na Libertadores e espera buscar reverter a desvantagem de dois gols: "Nós chegamos muito longe, mas podemos ir um pouco mais adiante. Não devemos pensar que temos que golear. Temos que ir a campo tentando a vitória"

Campeão da Libertadores em 1996 pelo River, o treinador Gallardo pede tranquilidade ao elenco e afirma que jogará com o regulamento debaixo do braço: "Vamos jogar como um time que vai para o segundo tempo ganhando por dois a zero. É natural que o adversário tome a iniciativa do confronto, ainda mais em casa. Mas estamos preparados para procurar os melhores espaços para tentarmos definir o confronto a nosso favor"

No Guaraní, porém, o zagueiro Julio Cáceres se recupera de lesão na coxa direita e fará um teste no vestiário. Se for vetado, Luís Cabral segue na equipe, assim como todos os outros titulares da partida de ida

Com a negociação do atacante Téo Gutiérrez junto ao Sporting Lisboa concretizada, o River Plate pode ir com Tabaré Viudez, que mira a estreia. Resta saber se ele começará jogando ou se Lucas Alario permanece no setor

FIQUE DE OLHO Guaraní x River Plate: Santander, atacante do Guaraní. Com seis gols marcados em 11 jogos, o centroavante paraguaio é a esperança do clube aurinegro para vencer e reverter a desvantagem diante dos argentinos

FIQUE DE OLHO Guaraní x River Plate: Rodrigo Mora, atacante do River Plate. Com a negociação de Téo Gutierrez junto a Sporting, cabe a Rodrigo Mora ser a referência do River Plate nesta semifinal de Libertadores. O uruguaio deverá jogar mais centralizado, participando mais da partida ofensiva.

Com o resultado, o River Plate pode perder por até um gol de diferença que irá à final da Libertadores. Para se classificar, o Guaraní precisa vencer por três de diferença. Caso marque dois, teremos disputa de pênaltis. E se os argentinos marcarem, precisarão fazer quatro.

Os gols da primeira semifinal foram marcados por Mercado e Rodrigo Mora. O placar só não foi mais elástico devido a uma brilhante partida do goleiro do Guaraní

Na partida de ida, o River Plate conquistou uma grande vantagem na semifinal da Copa Libertadores. Jogando no Monumental de Nuñez, os Millionarios derrotaram o Guaraní pelo placar de 2 a 0.

O vencedor desta semifinal enfrentará ou Internacional ou Tigres na decisão da Copa Libertadores da América. A equipe brasileira detém dois títulos do torneio, enquanto os mexicanos sequer chegaram a uma final.

O Guaraní chegou à semifinal após eliminar o Racing de Avellaneda pelo resultado mínimo. Após vencer o 1 a 0 no Paraguai, segurou o empate sem gols na Argentina e garantiu a classificação.

Chegamos na fase semifinal da Copa Libertadores da América. Guaraní e River Plate duela pela primeira vaga na grande decisão do maior torneio internacional da América do Sul.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Guaraní x River Plate válido pela semifinal da Copa Libertadores da América 2015! Fique conosco nesta grande partida!