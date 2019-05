Ex-Tottenham, volante francês Stambouli comemora acerto com PSG: "Muito feliz e orgulhoso"

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do volante Benjamin Stambouli, que estava no Tottenham. O jogador passou por exames médicos em Nova York, onde a equipe está hospedada para a disputa da International Champions Cup, competição de pré-temporada. O contrato será válido até 2020.

Ao site oficial do PSG, o francês comentou o sentimento de assinar com o novo clube: “Eu estou muito feliz e orgulhoso de poder me juntar à família do Paris Saint-Germain. Eu não esperava sair da Inglaterra ainda este ano, mas quando um grande clube como Paris te faz uma oferta, a reflexão fica bem simples.”

“Agora meu objetivo é me preparar bem. Será muito importante aproveitar os jogos de preparação que ainda vamos fazer nos EUA para trabalhar o entrosamento”, disse Stambouli, que espera chances nesta pré-temporada do clube. Nesta terça-feira, os parisienses encaram a Fiorentina, na Red Bull Arena, em New Jersey.

Após uma temporada na Inglaterra, Stambouli retorna à França. O meia de 24 anos começou sua carreira no Montpellier, onde foi campeão da Ligue 1 em 2011/12. Ele espera ganhar títulos com o novo clube: “Eu sinto muito orgulho, percorri um longo caminho para chegar aqui hoje. É o começo de uma nova aventura, espero poder viver boas coisas com esta camisa e ganhar muitos títulos.”

Questionado se a chance de voltar a jogar uma Champions League foi um fator determinante, ele afirmou: “Sim, com certeza. Pude jogar esta competição com o Montpellier, é o tipo de disputa que sonhamos em jogar desde pequeno, então poder novamente disputar a Liga dos Campeões também influenciou. Se pararmos para analisar o caminho percorrido pelo PSG em cada temporada, será muito interessante. Vamos tentar de chegar o mais longe possível nesta temporada, e o objetivo será ganhar o título em um futuro próximo.”

“Defender as cores da capital é algo de magnífico, é uma grande oportunidade que me foi oferecida. Vou fazer de tudo para evoluir, para me doar ao máximo e retribuir em campo a confiança dada pelo clube”, comentou o novo camisa 4 do clube.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, comentou a chegada do novo contratado e deu as boas-vindas: “É com grande prazer que vejo Benjamin Stambouli fazendo parte do nosso clube. É um grande jogador francês que já provou o impacto que poderá trazer ao meio de campo, seja no plano atlético e técnico. A França vai encontrar um jogador que inspirou a muitos quando iniciou sua carreira na Ligue 1. Durante nossa turnê na América do Norte, Benjamin vai poder se integrar ao nosso elenco e aprender a trabalhar com o nosso staff técnico.”