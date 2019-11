Deportivo La Coruña desiste de acerto com jogador por tweet ofensivo em 2012

Casos de jogadores não fecharem com times por detalhes acontecem. Na maioria dos casos, e que não ocorre com tanta frequência no futebol, um jogador não acerta com certa equipe por conta de exames médicos, por não passar nos próprios. O caso do jovem Julio Rey foi extremamente curioso e deve ter sido a primeira vez que isso ocorreu no futebol espanhol.

Há três anos, mais exatamente no dia 20 de outubro de 2012, o jovem Julio Rey, que tinha apenas 17 anos na década, onde era da base do Espanyol, soltou um tweet xingando de modo forte o Deportivo La Coruña. Isso não teria problema naquela época, já que o jogador ainda estava começando na carreira e não sabia onde iria atuar com aquela idade.

Julio Rey atuou no modesto Pobla de Mafumet, da Catalunha, na última temporada, onde estava emprestado pelo Espanyol, outro clube da região. Rey disputou a quarta divisão da Espanha, a famosa "Tercera Division", pelo clube, e foi um dos destaques, tendo o interesse do time que xingou há três anos: o Deportivo La Coruña. Tudo estava encaminhando para um acordo normal como qualquer outro, e foi, tanto que o jogador acertou e foi apresentado.

Mas dias depois, o La Coruña achou este suposto tweet ofensivo de Rey contra o clube, fazendo com que o Deportivo desiste da sua contratação, soltando um comunicado: "O Deportivo entende que um jogador merece vestir a camisa azul e branca se é um exemplo de espírito esportivo, respeito pelos rivais, compromisso e sentimento positivo pelo Depor, suas cores, seu escudo e os valores que a instituição representa".

Magoado com a situação, Julio Rey pediu desculpas ao clube e espera que isso seja apagado: "Peço desculpas para a equipe e a torcida. Queria apagar este assunto e poder me concentrar na busca por uma nova equipe onde eu possa continuar crescendo", disse o jogador. Um fato extremamente curioso.