Após boa temporada pelo Sevilla, Krychowiak afirma: "Vou trabalhar para evoluir cada vez mais"

Entre vários destaques na ótima temporada 2014/15 do Sevilla, um foi uma surpresa além do esperado. Trata-se do volante polonês Grzegorz Krychowiak, que foi a principal arma na volância da equipe de Unai Emery na última temporada, fazendo gols e ajudando bastante na defesa. Em entrevista, Krychowiak falou sobre alguns assuntos, como sobre os primeiros dias de treinamento para a longa temporada 2015/16, temporada onde o Sevilla disputará três competições: Uefa Champions League, La Liga e Copa do Rei, além da Supercopa da Europa contra o Barcelona.

"Esses primeiros dias estão indo muito bem. Trabalhamos faz alguns dias e estamos nos preparando para a nova temporada com nossos objetivos. Há bastante jogadores novos e vamos nos preparar para a nova temporada de maneira boa e positiva.", afirmou.

Sobre os objetivos para a temporada, Krychowiak disse: "A quarta colocação na La Liga, pois não conseguimos na temporada passada. Na Uefa Champions League queremos chegar longe, não jogar apenas a fase de grupos. Como já disse, vamos trabalhar duro e desfrutar o momento", disse o volante.

Michael Krohn-Dehli e Steven N'Zonzi foram duas contratações para a temporada 2015/16 e deverão brigar com Krychowiak por uma vaga no meio de campo sevillano. Sobre como o volante vê os dois "concorrentes" de posição, ele disse: "Vejo muito bem. Só faz um dia que treinamos juntos, mas já nos conhecíamos antes. São jogadores de perfis diferentes. Steven [N'Zonzi] é mais físico, alto, mas tem qualidade com a bola. Michael [Krohn-Dehli] é um jogador que com a bola no pé tem muita qualidade. Dois volantes, mas de características diferentes", disse.

Para terminar, Krychowiak falou que quer evoluir cada vez mais seu futebol: "Não quero manter, quero melhorar. Cada jogador necessita melhorar cada ano, cada partida e cada treinamento. Vou trabalhar duro para evoluir cada vez mais", finalizou.