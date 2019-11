Surpresas marcam segunda fase eliminatória da Uefa Champions League

Nesta semana foram definidas as equipes classificadas para a terceira fase eliminatória da Uefa Champions League 2015/2016. Entre os vencedores, dois novatos se destacaram: o Milsami Orhei, da Moldávia, e o FC Astana, do Cazaquistão. Estreantes na principal competição interclubes do futebol europeu, moldavos e cazaques despacharam, respectivamente, o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, e o Maribor, da Eslovênia. Ambos os eliminados estiveram presentes na fase de grupos da edição 2014/2015.

Na terça-feira (21), o Milsami, que tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida pelo placar mínimo, saiu perdendo para o Ludogorets em casa. Aos 25 minutos da etapa inicial, o meia brasileiro Wanderson, ex-Oeste e Portuguesa, colocou os búlgaros em vantagem. Entretanto, no minuto seguinte, os donos da casa empataram com o meia moldavo Gheorghe Andronic.

Mesmo com um homem a menos - o volante Andrei Cojocari foi expulso -, as Águias chegaram à virada. O gol que sacramentou a classificação veio em um rápido contra-ataque que terminou com gol do zagueiro moldavo Petru Racu.

Na próxima fase, o Milsami Orhei medirá forças com o Skënderbeu Korçë. O clube da Albânia eliminou o Crusaders, da Irlanda do Norte, com vitória de 6 a 4 no placar agregado. Venceu o jogo de ida, em casa, por 4 a 1, e foi derrotado por 3 a 2 no segundo embate.

Nesta quarta-feira (22), foi a vez de a zebra passear no Cazaquistão. O Astana precisava de uma vitória por, no mínimo, dois gols de diferença para avançar. Os donos da casa saíram na frente com o atacante cazaque Bauyrzhan Dzholchiev e tomaram o empate com o zagueiro esloveno Aleksander Rajcevic. Ainda no primeiro tempo, o meia colombiano Roger Cañas manteve vivo o sonho da classificação.

O objetivo foi alcançado com o tento do atacante ganense Patrick Twumasi. A expulsão de Cañas obrigou o escrete da capital do Cazaquistão a se fechar. O 3 a 1 foi o suficiente para as pretensões do clube.

O próximo adversário do FC Astana será o HJK, da Finlândia. Os nórdicos passaram pelo Ventspils, da Letônia, com duas vitórias: 3 a 1 na ida e 1 a 0 na volta.

APOEL e Steaua se classificam no sufoco

Outro time que jogou a fase de grupos da última edição da Champions League enfrentou perrengues. Porém, acabou se classificando. Foi o caso do APOEL, que ficou no 1 a 1 com o Vardar, na Macedônia, e passou de fase graças à regra do gol fora de casa - o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0. O meia argentino Tomas De Vincenti colocou a equipe cipriota na dianteira, e o meia macedônio Blagojche Ljamchevski deixou tudo igual.

Na próxima fase, os Τhrylos defrontarão o Midtjylland. Outro estreante em UCL, o atual campeão dinamarquês passou pelo Lincoln Red Imps, sensação da primeira preliminar, com vitórias de 1 a 0, em casa, e 2 a 0, fora de casa.

Campeão europeu em 1986, o Steaua Bucareste viveu situação ainda mais dramática. Tinha em mãos uma vantagem confortável de 2 a 0 diante do Trencín, mas viu o campeão da Eslováquia igualar o placar agregado com 20 minutos de jogo. O atacante brasileiro Wesley deixou o primeiro time profissional de sua carreira em vantagem aos 13. Depois, o meia eslovaco Matu Bero ampliou a vantagem.

O atual tricampeão romeno, contudo, encaminhou a vaga com um rápido empate no segundo tempo. O meia ganês Muniru Sulley e o atacante francês Grégory Tadé, este de pênalti, dificultaram a vida dos visitantes - marcaram aos 12 e 15 minutos, respectivamente.

A partir daí, o Trencín partiu para o ataque na base do abafa. Voltou a ficar na frente, novamente com Wesley, mas a vitória foi insuficiente para o escrete da cidade homônima. Agora, o Steaua tem pela frente o Partizán, que não teve dificuldades para superar o Dila Gori - passou com duas vitórias: 1 a 0, em casa, e 2 a 0, fora. O duelo promete ser um dos mais equilibrados do estágio a seguir.

Confira os resultados dos jogos de volta da segunda fase eliminatória da Uefa Champions League 2015/2016:

Dila Gori (Geórgia) 0 x 2 Partizán Belgrado (Sérvia) - placar agregado: 0 x 3

Pyunik (Armênia) 1 x 0 Molde (Noruega) - placar agregado: 1 x 5

Milsami Orhei (Moldávia) 2 x 1 Ludogorets Razgrad (Bulgária) - placar agregado: 3 x 1

HJK (Finlândia) 1 x 0 Ventspils (Letônia) - placar agregado: 4 x 1

Maccabi Tel Aviv (Israel) 5 x 1 Hibernians (Malta) - placar agregado: 6 x 3

Vardar (Macedônia) 1 x 1 APOEL (Chipre) - placar agregado: 1 x 1 (APOEL classificado graças à regra do gol fora de casa)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) 0 x 2 Midtjylland (Dinamarca) - placar agregado: 0 x 3

Zalgiris Vilnius 0 x 1 Malmö (Suécia) - placar agregado: 0 x 1

Crusaders (Irlanda do Norte) 3 x 2 Skënderbeu Korçë (Albânia) - placar agregado: 4 x 6

Astana (Cazaquistão) 3 x 1 Maribor (Eslovênia) - placar agregado: 3 x 2

Fola Esch (Luxemburgo) 0 x 3 Dínamo Zagreb (Croácia) - placar agregado: 1 x 4

Steaua Bucareste (Romênia) 2 x 3 Trencín (Eslováquia) - placar agregado: 4 x 3

Videoton (Hungria) 1 x 1 The New Saints (País de Gales) - após prorrogação - placar agregado: 2 x 1

Rudar Pljevlja (Montenegro) 0 x 1 Qarabag (Azerbaijão) - placar agregado: 0 x 1

Lech Poznan (Polônia) 1 x 0 FK Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) - placar agregado: 3 x 0

Dundalk (Irlanda) 0 x 0 BATE Borisov (Bielorrússia) - placar agregado: 1 x 2

Stjarnan (Islândia) 1 x 4 Celtic (Escócia) - placar agregado: 1 x 6

Confrontos da terceira fase eliminatória:

Caminho dos campeões

Lech Poznan (Polônia) x Basel (Suíça)

Milsami Orhei (Moldávia) x Skënderbeu Korçë (Albânia)

HJK (Finlândia) x Astana (Cazaquistão)

Celtic (Escócia) x Qarabag (Azerbaijão)

Steaua Bucareste (Romênia) x Partizán Belgrado (Sérvia)

Midtjylland (Dinamarca) x APOEL (Chipre)

Maccabi Tel Aviv (Israel) x Viktoria Plzen (República Tcheca)

Dínamo Zagreb (Croácia) x Molde (Noruega)

Videoton (Hungria) x BATE Borisov (Bielorrússia)

Red Bull Salzburg (Áustria) x Malmö (Suécia)

Caminho da liga

Panathinaikos (Grécia) x Club Brugge (Bélgica)

Young Boys (Suíça) x Monaco (França)

CSKA Moscou (Rússia) x Sparta Praga (República Tcheca)

Rapid Viena (Áustria) x Ajax (Holanda)

Fenerbahçe (Turquia) x Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Nota: Os jogos de ida estão marcados para os dias 28 e 29 de julho, e as partidas de volta estão agendadas para os dias 4 e 5 de agosto

Nota 2: Manchester United (Inglaterra), Valencia (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Sporting (Portugal) e Lazio (Itália) já estão nos playoffs, fase que sucede a terceira preliminar