Resultado Real Madrid x Manchester City pela Champions Cup 2015 (4-1)

09:01 Defendendo seu lado, Joe Hart disse que o City não jogou tão bem e que não se pode tirar muito deste resultado. "Ficaremos apenas mais fortes para a temporada", disse o inglês.

09:00 Gareth Bale disse para a entrevista com a Sky Sports que foi uma honra jogar no MCG e que é um grande estádio. "É ótimo estar aqui, e melhor ainda vencer", completou o galês.

08:57 Já o Manchester City, com a derrota, termina em último na Champions Cup. O time inglês agora tem quatro jogos na pré-temporada, sendo esta a primeira derrota.

08:56 Vitória mais do que merecido para o Real Madrid. Time espanhol agora tem dois jogos completados na pré-temporada, sendo uma vitória e uma derrota.

90+3' APITA O ARBITRO!!! REAL MADRID É CAMPEÃO DA CHAMPIONS CUP 2015!!!

90' Mais 3 de acréscimos!

89' O troféu de campeão vai chegando cada vez mais próximo de ser entregue ao Real Madrid!

86' Neste momento do jogo, começa a parecer improvável que o Manchester City consiga marcar algum gol, já que o Real não está deixando o time inglês jogar.

81' Substituição no Manchester City: SAI: Navas; ENTRA: Patrick Roberts.

80' O time do Manchester City que entrou no decorrer do jogo não vê muito a bola neste estágio do jogo. Real controlando o placar.

77' Substituição no Real Madrid: SAI: Isco; Entra: Marcos Llorente.

75' Saiu o público, e que público! 99.382 pessoas vão vendo a goleada do Real Madrid sobre o Manchester City!

73' GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!!! Cheryshev é o nome da fera!! Depois de bela jogada de Isco, que troca passes com Jese até a área, e aí toca para Cheryshev chutar com certa facilidade e marcar! 4-1 Real!

70' Gente nova, pernas novas e energias novas para as duas partes neste momento.

66' Substituições no Real Madrid: SAI: Ronaldo, Ramos, Marcelo e Bale; ENTRA: Cheryshev, Nacho, Arbeloa e Lucas Silva.

65' Substituição no Manchester City: SAI: Kolarov; ENTRA: Clichy.

65' Substituição no Manchester City: SAI: Nasri; ENTRA: Lopes.

65' Substituição no Manchester City: SAI: Silva; ENTRA: Iheanacho.

65' Substituição no Manchester City: SAI: Sterling; ENTRA: Dzeko.

65' Substituição no Manchester City: SAI: Touré; Entra: Zuculini.

61' CHANCE!! Cristiano Ronaldo recebe belo passe de Bale, mas o português tenta testar Hart, e acaba desperdiçando a chance de fazer o quarto gol do Real.

60' Sterling consegue fazer uma boa jogada com a bola até a área, mas, infelizmente para ele, não consegue achar nenhum de seus companheiros, fazendo o Real Madrid limpar a jogada.

58' Bela jogada do conjunto Real Madrid, começando com uma tabela entre Jese e Marcelo, com o brasileiro recebendo na linha de fundo e cruzando rasteiro para trás. Isco recebe e toca para Ronaldo, e então o português passa para Danilo, mas o brasileiro, na tentativa de cruzamento, fica na marcação e com o escanteio.

57' UUUUUUUUUHHHHHHHH!!! Cristiano Ronaldo recebe virada de jogo de Kroos, ajeita para a direita e chuta, mas a bola passa por cima do gol de Hart.

55' Os times ficam trocando passes e 'dividindo' a posse da bola nesse tempo, sem perigo nenhum para ninguém.

50' QUASE MANCHESTER CITY!!! Depois de uma jogadinha de Nasri e Navas combinados, Nasri lança David Silva dentro da área. O Espanhol chuta para a defesa de Keylor Navas!

49' Casemiro, em sua primeira jogada importante no jogo, lança Bale, mas o galês estava impedido.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA DE JOGO!

INTERVALO' Substituições no Real Madrid: SAI: Benzema; Entra: Jese.

INTERVALO' Substituições no Real Madrid: SAI: Pepe; Entra: Varane.

INTERVALO' Substituições no Real MAdrid: SAI: Carvajal; Entra: Danilo

INTERVALO' Substituições no Real Madrid: SAI: Luka Modric; Entra: Casemiro.

08:03 Confira o belíssimo gol de Karim Benzema, o primeiro dos três do Real Madrid:

07:52 Com essa vitória por 3-1, o Real Madrid vai se sagrando campeão da Champions Cup 2015!

45+4' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45+3' GOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!!! Yaya Touré cobra o pênalti de maneira perfeita e marca para os Citizens! Agora, 3-1 para o Real.

45+2' PENALTI PARA O MANCHESTER CITY!!! Sergio Ramos mete a mão na bola dentro da área, e o juiz marca pênalti para o City!

45' Mais dois de acréscimos!

44' GOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! Dessa vez com Pepe! O zagueiro português subiu mais alto que todo mundo e sozinho para mandar de cabeça para o gol o cruzamento de escanteio de Isco! Real 3-0.

40' QUASE O PRIMEIRO DO CITY!!! Depois de uma tabela, Sterling recebeu e tentou chutar, sob vaias, mas foi travado. No rebote, Kolarov tentou completar a jogada e abrir o placar pro time de Manchester, mas chutou sob o gol do Navas.

37' Yaya Touré conseguiu fazer uma boa jogada pelo meio, costurando para a direita, sempre tentando abrir para chutar, mas acabou parado por Marcelo, que se colocou à frente e ganhou uma falta para o Real Madrid.

35' Finalmente com uma jogada de perigo, o Manchester City aparece pela direita com Navas, que cruza rasteiro, mas ninguém aparece para finalizar.

30' OUTRA BOA CHANCE!!! Só da Real Madrid! Isco acertou um belo cruzamento para Bale, que disputou com a marcação e conseguiu cabecear, mas a bola saiu por cima do gol.

27' QUASE O TERCEIRO!!! Isco aposta corrida para chegar na área, e quando entra e está para chutar para o gol, Sagna consegue desarmá-lo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO REAL MADRID!!! E QUE LINDO GOL!! Kroos acertou um belo passe de quase do meio-campo para Cristiano Ronaldo, que conseguiu encobrir Hart, mesmo o goleiro inglês ainda tocando na bola e tentando tirá-la do gol, porém tarde demais. 2-0 Real!

21' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO REAL MADRID!!! Depois de uma investida pela direita, Bale conseguiu um cruzamento que foi quase um passe para Benzema, que se antecipou à marcação e marcou, 1-0 Real.

19' Substitução no Manchester City: Sai: Fabian Delph; Entra: Jesus Navas.

17' Delph, a mais nova contratação Citizen, está no chão reclamando de dores, e parece ter que ser substituído. Logo na sua estreia...

13' QUASE!!! Numa saida de bola errada do Real Madrid, David Silva aproveitou o erro deixado e chutou da entrada da área, mas a bola passou à direita do goleiro Navas.

10' HUMM... Manchester City tentou uma investida no ataque com Touré, que recebia um passe aéreo, mas Sergio Ramos conseguiu fazer o corte para a linha de fundo, porém com consequências... Touré se chocou com Navas, e o goleiro Costa-riquenho acabou se encontrando no chão com Ramos também.

9' PENALTI??? Sterling, depois de receber a bola, tentou uma arrancada rumo ao gol, mas foi derrubado na grande área, entretanto nada foi marcado.

7' Cristiano Ronaldo tentou puxar um contra-ataque para os merengues, mas o corte de Fernando foi providencial no meio.

6' Agora é a vez do Manchester City de ficar trocando passes no campo de ataque.

5' Real Madrid trocava passes no campo de ataque do City até que Bale tentou uma arrancada com tabela, mas não houve sucesso e os Citizens já retomam a bola.

2' Nos primeiros dois minutos, apenas o Manchester City teve a bola, até que Humphreys acabou errando o passe para Kolarov.

0' ROLA A BOLA NO MELBOURNE CRICKET GROUND!

Estão hoje, presentes para assistirem o espetáculo, 90.000 pessoas.

Os times já entraram em campo e os capitães já tiraram o cara-coroa. Falta pouco!

Começa a cair, neste momento, algumas gotinhas de água no campo. Quem sabe teremos chuva no confronto.

O zagueiro do Manchester City, Cameron Humphreys tem apenas 16 anos de idade. O inglês terá uma grande oportunidade contra o Real Madrid hoje.

Já o Manchester City vem a campo com: Hart; Sagna, Denayer, Humphreys, Kolarov; Delph, Touré, Fernando; Nasri, Silva, Sterling.

O Real Madrid vem a campo com:

A Champions Cup é um torneio disputado desde 2013. Na fase da Austrália - a que está em disputado hoje -, estão jogando AS Roma, Manchester City e Real Madrid. Os times jogam entre si e quem somar mais pontos vence. Neste momento, a Roma tem 3 pontos (dois de vitória nos pênaltis e um na derrota também por pênaltis); o Manchester City tem 2 por ter vencido uma partida nos pênaltis e o Real Madrid tem 1 por ter perdido nas penalidades. Sendo assim, o jogo de agora vale o título do torneio para quem vencer.

O Melbourne Cricket Ground será o palco do jogo de daqui a pouco. O estádio recebe jogos de futebol australiano, um esporte de variação do Rugby. É um importante estádio do país, suportando até 120 mil espectadores. Os melhores momentos vividos pelo MCG foram nas Olimpíadas de 1956 e 2000, mas o maio público foi do pastor Billy Graham, em uma Cruzada Evangélica, onde ele levou mais de 130 mil fiéis.

FIQUE DE OLHO: O goleiro Casilla, contratado junto ao Espanyol, vai receber seus primeiros minutos com a camisa do Real Madrid no amistoso contra o City. O espanhol já recebeu o sinal verde do técnico Rafa Benítez para estrear usando a camisa merengue.

FIQUE DE OLHO: Raheem Sterling, o inglês de £49 milhões deve fazer bons minutos novamente com a camisa do City. Na sua estreia na última terça, o ex-Liverpool marcou o seu primeiro gol como jogador Citizen. Com toda a pressão da sua contratação devido aos altos valores, Sterling precisa mostrar serviço e isso pode ser um fator para o jogador fazer uma boa partida.

No lado Madridista, quem apareceu na coletiva pré-jogo contra o Manchester City foi Luka Modric, meio-campista do Real Madrid, e o jogador falou sobre o rival de logo mais: "Já joguei muitas vezes contra eles (Manchester City) mas eles mudaram muito nos últimos anos, investindo muito dinheiro e conseguindo o topo da Inglaterra. Não assisti o jogo contra a Roma", disse o croata.

Manuel Pellegrini, treinador do Manchester City, disse na entrevista pré-jogo que Delph, a nova contratação dos Citizens, deve estrear com a camisa azul de Manchester. "Estamos nos aproximando da Premier League, então eu acho que é melhor que os jogadores do time principal joguem mais, e Delph deve participar", disse o chileno.

No outro jogo realizado entre as duas partes, o Real Madrid conseguiu a única vitória no histórico do confronto. O placar final foi de 3-2 para os merengues que jogavam em casa, com gols de Marcelo, Benzema e Cristiano Ronaldo. O Manchester City marcou com Dzeko e Kolarov. Todos os gols foram marcados à partir do minuto 24 do segundo tempo, sendo os três últimos nos 5 minutos finais:

A última partida realizada entre as equipes foi em novembro de 2012, pela UEFA Champions League daquela temporada. O jogo aconteceu no Etihad Stadium, em Manchester e terminou empata por 1-1, com Benzema marcando para o Real Madrid e Agüero empatando para o Manchester City em gol de pênalti. Na jogada da penalidade máxima para os donos da casa, Arbeloa foi expulso. Confira:

Ainda em fase de testes nesta pré-temporada, os dois times não tem um retrospecto muito grande assim: na história, são apenas dois confrontos, sendo uma vitória do Real Madrid e um empate. As duas partidas foram ocorridas na temporada 2012/2013 da UEFA Champions League, sendo na fase de grupos.

O Real Madrid, por sua vez, vai para o segundo embate na pré-temporada. Os merengues perderam o jogo que fizeram, também pela Champions Cup, contra a AS Roma. Sem gols no tempo normal, os espanhóis perderam nos pênaltis para os italianos.

O último jogo do Manchester City foi na última terça-feira, contra a AS Roma. O jogo foi vencido pelos Citizens nos pênaltis depois de os times terem empatados por 2-2 no tempo regulamentar. Os gols dos ingleses foram de Sterling e Iheanacho; Pjanic e Ljalic descontaram para os italianos.

O Manchester City, depois de ter se movimentado bem no mercado de verão, encara seu quarto confronto nesta atual pré-temporada. A equipe de Manuel Pellegrini tem duas vitórias e um empate até então, sendo o último conquistado na Champions Cup.

Bom dia para você que navega na VAVEL Brasil! À partir deste momento você acompanha todos os lances de Manchester City x Real Madrid válido pela Champions Cup 2015. Fique ligado conosco!