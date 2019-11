Sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018

Agradecemos sua presença em mais essa transmissão. Fique de olho no nosso site que ainda hoje teremos mais futebol, Pan-Americano e muito mais do mundo dos esportes. Nos vemos na próxima. Até lá.

Já o Grupo G se desenha como da morte. Espanha e itália refazem a final da última Eurocopa. Além deles, Albãnia e Israel prometem ser hostis demais para quem visitá-los.

No lado europeu, alguns confrontos que se desenham épicos. Grupo A, com Holanda e França como favoritos, mas fazem grande clássico. Alemanha, Inglaterra e Bélgica devem sobrar em seus grupos.

Grupo A - Holanda/ França/ Suécia/ Bulgária/ Luxemburgo/ Belarus



Grupo B - Portugal/ Suíça/ Hungria/ Ilhas Faroe/ Andorra/ Letônia



Grupo C - Alemanha/ Rep. Tcheca/ Irlanda do Norte/ Noruega/ San Marino/ Azerbaijão



Grupo D - País de Gales/ Áustria/ Sérvia/ Irlanda/ Georgia/ Moldávia



Grupo E - Romênia/ Dinamarca/ Polônia/ Montenegro/ Casaquistão/ Armênia



Grupo F -Inglaterra/ Eslováquia/ Escócia/ Eslovênia/ Malta/ Lituânia



Grupo G - Espanha/ Itália/ Albânia/ Israel/ Liechesteiner/ Macedônia



Grupo H - Bélgica/ Bósnia/ Grécia/ Estonia/ Chipre



Grupo I - Croácia/ Islândia/ Ucrânia/ Turquia/ Finlândia

Podemos ter grupos da morte. Agora, teremos os países de baixo ranqueamento.

Kerzhakov, atacante russo e Oliver Bierhoff, estrela e autor de um dos gols que deram um título à Alemanha, serão os auxiliares.

Último sorteio. A Europa e suas 14 vagas, além da Rússia, que já está garantida na Copa. São nove grupos e cada vencedor de grupo avança para Copa. Os oito melhores seguintes, farão um mata-mata, onde cada vencedor também passa de fase.

Returno das eliminatórias:



Venezuela x Brasil

Brasil x Argentina

Peru x Brasil

Uruguai x Brasil

Brasil x Paraguai

Brasil x Equador

Colômbia x Brasil

Bolívia x Brasil

Brasil x Chile

Caminho brasileiro nas eliminatórias:



Chile x Brasil

Brasil x Venezuela

Argentina x Brasil

Brasil x Peru

Brasil x Uruguai

Paraguai x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Colômbia

Brasil x Bolívia

Primeira rodada das eliminatórias sul-americanas



Colômbia x Peru

Chile x Brasil

Argentina x Equador

Venezuela x Paraguai

Bolívia x Uruguai

Paraguai é o número 3 e pega a Venezuela, número 7, fora de casa.

Bolívia é o número 8 e pega o Uruguai na estreia.

Chile é o número 2. É o adversário do Brasil, em terras chilenas, na estreia.

Colômbia é o número 1. Colômbia x Peru estreiam.

Peru é o número 9. Estreia fora de casa.

Equador é o número 6. Estreia contra a Argetina, em Buenos Aires.

Uruguai é o número 10. Estreia fora de casa.

Argetina é o 4. Brasil, 5.

Argentina x Brasil será em novembro, na Argentina. Brasil e Argentina tem cores diferentes nas escolhas. Brasil é pintado de amarelo e Argentina de azul.

Vamos lá. Saberemos o caminho do Brasil para a Copa do Mundo 2018.

Ronaldo e Diego Forlán. Os escolhidos para auxiliarem no sorteio. Argentina é o país 4 e Brasil é o 5. Isso já foi pré definido.

Os países serão definidos de 1 à 10.

Na América do Sul serão 10 países. Todos contra todos e os quatro melhores classificam automaticamente. O quinto vai para a repescagem.

Chegou a hora da Conmebol.

Os melhores se enfrentam nas semifinais e os finalistas brigam por uma vaga na repescagem.

Grupo A - Papua Nova Guiné/ vencedor da primeira fase/ Nova Caledônia/ Taiti



Grupo B - Vanuatu/ Fiji/ Ilhas Salomão/ Nova Zelândia

Vamos para as escolhas de segunda fase, formando os grupos A e B.

O goleiro da Sérvia Sub-20, campeão contra o Brasil neste ano, Rajkovic, e o ex-capitão russo Alexei Smertin, serão os auxiliares no sorteio.

Não há vaga direta. São 11 países, em três rodadas, com os quatro melhores se enfrentando em dois grupos. Os líderes de cada grupo se enfrentam para definir quem será o representante na repescagem, contra uma seleção da Conmebol.

Vamos de Oceania.

Apresentação de dança típica russa , no momento.

Grupo A- Honduras/ México

Grupo B- Panamá/ Costa Rica

Grupo C- Trinidad e Tobago/ EUA

Duelos da terceira fase.

Grupo A:

Curaçao x El Salvador

Canadá x Belize



Grupo B:

Granada x Haiti

Jamaica x Nicaraguá



Grupo C:

São Vicente e Granadinas x Aruba

Antigua e Barbuda x Guatemala

Vamos lá.

Cannavaro, campeão mundial com a Itália em 2006 e Madjer, português campeão recetemente do mundial de futebol de areia.

São três vagas diretas, mais uma para repescagem. 35 países, cinco rodadas. Vamos ao sorteio com Cannavaro e Madjer.

Vamos com a Concacaf.

Na Ásia, já se tem partidas eliminatórias. São 46 países, em 4 rodadas e lutam por 4 vagas. São 8 grupos de 5 equipes, onde os vencedores de cada grupo, mais os melhores segundos, dois grupos de seis equipes, se enfrentando entre si e definindo os classificados.

Agora temos uma apresentação de cantores locais.

Esses jogos já são da segunda fase. São países intermediários no ranking africano e já se definem no sorteio.

Sudão x Zâmbia

Líbia x Ruanda

Marrocos x Guiné Equatorial

Moçambique x Gabão

Benin x Burkina Fasso

Togo x Uganda

Angola x África do Sul

Os primeiros duelos definirão quem pegará os outros países.

Somália x Niger/ x Camarões

Mauritânia x Sudão do Sul/ x Tunísia

Gâmbia x Namíbia/ x Guiné

São Tomé e Príncipe x Etiópia/ x Congo

Chade x Serra Leoa/ x Egito

Comoros x Lesoto/ x Gana

Djibuti x Suazilândia/ x Nigéria

Eritréia x Botsuana/ x Mali

Seicheles x Burundi/ x RD Congo

Libéria x Guiné Bissau/ x Costa do Marfim

RC Africana x Madagascar/ x Senegal

Ilhas Maurício x Quênia/ x Cabo Verde

Tanzânia x Malawe/ x Argélia

Vamos ao início do sorteio.

Rinat Dasaev, ex-goleiro, está no palco também para esse sorteio.

Samuel Eto'o será um dos ajudantes no sorteio das eliminatórias africanas.

Vamos ao sorteio das eliminatórias africanas. Serão 53 países, divididos em 3 rodadas e em 5 grupos. A primeira rodada será definida hoje.

Agora está sendo sorteada as repescagens. O primeiro confronto será América do Norte e Caribe x Ásia e o outro será Oceania x América do Sul.

Serão 29 seleções classificadas automaticamente. Outras duas virão de repescagens e a outra é a Rússia, país sede.

Serão seis eliminatórias. América do Sul, América do Norte e Caribe, África, Ásia, Europa, Oceania.

Agora, Jeróme Valcke, secretário-geral da Fifa, chega ao palco para comandar o sorteio. Ele que também é suspeito no meio da rede de corrupção.

Agora tem uma apresentação típica do grupo Terem Quartet featuring Leningrad Center.

Serão 11 sedes espalhadas pelo continental país russo. Abertura e encerramento será no Estádio Nacional de Luzhniki, em Moscou.

Blatter fala sobre o espírito da competição, sobre o que o futebol leva ao mundo, ao que fica de legado para a Rússia e deseja à todos, muito sucesso.

Marco Pollo Del Nero, presidente da CBF, não está no sorteio. Desde a prisão do ex-comandante José Maria Marin, o atual não tem saído do país, com medo de uma provável prisão, após investigação de uma rede de corrupção na Fifa.

É a primeira aparição pública de Blatter, desde o anúncio da nova eleição para presidência da Fifa. Ele é suspeito de vários crimes de corrupção na entidade máxima do futebol.

O presidente da Fifa, Sepp Blater, e o da Rússia, Vladimir Putin, sobem ao palco para as primeiras palavras.

Vai começar o sorteio da Copa do Mundo 2018.

Grandes craques também estão no sorteio. Nomes, como Ronaldo, Diego Forlan, Samuel Eto'o irão auxiliar nas escolhas.

Treinadores das principais equipes do mundo estão presentes em São Petesburgo, na Rússia, para o sorteio dos caminhos para a Copa do Mundo 2018.

Nas duas primeiras rodadas da eliminatórias sul-americanas, o Brasil não terá Neymar, suspenso por 4 jogos após tentativa de agressão no árbitro Enrique Osses, após partida entre Brasil x Colômbia, pela Copa América 2015.

Se a exigência for mantida, a CBF, tudo leva a crer, vai escolher o Maracanã como uma de suas sedes. A outra, não se sabe. Arena Corinthians é muito especulada, ainda que estádios novos, situados no Nordeste do país, surgem como fortes candidatos.

A Conmebol decidiu por sedes fixas para cada seleção. Com uma exigência de proximidade para aeroportos, cada equipe teria dois estádios para jogarem todo o torneio. Essa decisão já tinha sido tomada em eliminatórias passadas, mas o Brasil conseguiu reverter a ordem.

Algumas definições já foram reveladas. O Brasil vai estrear nas eliminatórias fora de casa, em outubro. Em novembro, na terceira rodada, visita a Argentina, no maior clássico do mundo.

Além do sorteio das eliminatórias sul-americanas, os confrontos nos outros continentes também serão conhecidos hoje. Europa, Oceania, Ásia, América do Norte e África saberão os caminhos para Rússi 2018.

As 10 seleções sul-americanas vão se enfrentar em sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta, em 18 rodadas. Os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo de 2018, enquanto que o quinto disputará uma repescagem intercontinental.

Esta será a primeira vez nos últimos anos que a ordem dos confrontos das Eliminatórias Sul-Americanas será determinado através de um sorteio. O extinto modelo fixo foi considerado ultrapassado por parte da federação e das entidades participantes.

Anteriormente, nos torneios classificatórios das Copas de 2002, 2006 e 2010, o Brasil estreou contra a Colômbia como visitante e fechou a sua participação diante da Venezuela, em casa - a seleção não participou das Eliminatórias de 2014 por ser o país-sede da Copa.

Fifa vai sortear a posição das outras oito seleções participantes do torneio classificatório. São elas: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A partir daí, as equipes vão se "encaixar" na tabela do torneio classificatório.

A boa notícia fica por conta de Neymar. O atacante deve ficar fora destes dois compromissos, a não ser que a CBF tenha êxito no seu recurso. Assim, o astro do Barcelona estrearia nas Eliminatórias exatamente no confronto contra a Argentina.

A estreia do Brasil também acontecerá fora de casa, contra a seleção de número 2, que será definida apenas no sorteio. Depois, o time de Dunga recebe a equipe 7. As rodadas iniciais das eliminatórias acontecem entre 5 e 13 de outubro.

O motivo? Garantir que nenhuma equipe enfrente Brasil e Argentina em sequência. As seleções foram posicionadas como cabeças de chave 5 e 4, respectivamente.

O duelo mais aguardo nas Eliminatórias Sul-Americanas já tem fase definida: terceira e décima primeira rodada. A Fifa adiantou que o clássico entre Brasil e Argentina acontecerá em novembro, na ida. Sem previsão de data na volta.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o sorteio que define o chaveamento e classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018! Fique conosco!