Union Berlin e Fortuna Düsseldorf fazem jogo movimentado e ficam no empate pela 2.Bundesliga

Neste domingo (26), Union Berlin e Fortuna Dusseldorf se enfrentaram pela primeira rodada da 2. Bundesliga no estádio An der Alten Försterei em Berlin. A equipe da capital alemã que fez campanha regular na ultima temporada, espera se sair melhor nesta atual e tentar pelo menos chegar à repescagem. A boa noticia que o meio-campista Benjamin Köhler pode voltar aos gramados. O jogador foi diagnosticado que tinha um câncer no inicio do ano. O time da capital trouxe o norte-americano Bobby Wood que estava na Erzgebirge Aue e tinha seu vinculo com o Munique 1860.

Enquanto os Rot-Weiss que estiveram a pouco tempo na primeira divisão, se reforçaram trouxe nomes bem conhecidos como o do zagueiro tunisiano Karim Haggui que teve passagens por Stuttgart e Hannover, o meio campista Sercan Sararer que foi pouco aproveitado no Stuttgart, e trouxe o atacante marfinense Ya Konan que estava no Hannover.

A partida foi muito movimentada e as duas equipes praticaram um futebol bem ofensivo, os donos da casa abriram o placar aos 5 minutos, em cobrança de falta batido por Trimmel na área e o zagueiro Kessel desviou e marcou o primeiro gol para o time da capital alemã. E o goleiro Rensing teve trabalho na etapa inicial e fez boas defesas para a sua equipe.

Os visitantes mesmo em desvantagem foram pra cima e criaram chances para empatar, com Bolly e Ya Konan que foram os jogadores mais acionados na etapa inicial.

A equipe da casa perdeu uma ótima oportunidade na segunda etapa com Wood, o jogador recebeu ótima assistência e mandou na trave que seria o segundo gol de sua equipe. E depois foi a vez Maxi Thiel ser interceptado por Rensing que fez grande defesa.

Só que aos 43 minutos, os visitantes empataram, o togolês Bebou que tinha entrado na etapa final, fez boa jogada e rolou para Ya Konan que de chapa mandou no canto do goleiro e salvou sua equipe da derrota.

Com o resultado as duas equipes somaram seu primeiro ponto na competição. A próxima partida do Union Berlin será fora de casa diante do Sandhausen no Hardtwaldstadion. Enquanto o Fortuna Dusseldorf recebe na Esprit Arena a equipe do Paderborn, ambas as partidas serão no próximo domingo (02/08).

Com o gol de Haberer, Bochum vence a primeira partida diante do Paderborn

Na Benteler-Arena, Paderborn e Bochum se enfrentaram pela 1° Rodada da 2. Bundesliga, a equipe da Vestefália que esteve na primeira divisão na temporada passada e terminou na ultima colocação perdeu seu treinador André Breitenreiter para o Schalke 04, e alguns jogadores como Lukas Rupp que foi para o Stuttgart, e a novidade foi a estreia do volante camaronês Marcel N’Djeng que estava no Hertha Berlin. Do outro lado a equipe do oeste alemão que fez uma campanha regular na ultima temporada, perdeu seu atacante Gregoritsch para o Hamburgo, mas manteve seu artilheiro Sebastian Terodde na equipe e trouxe o lateral Tim Hoogland que estava no futebol inglês, e o meia atacante Novikovas que ainda não estreou.

A partida foi equilibrada e o primeiro lance de perigo com Marco Terrazzino, o jogador arriscou de fora da área e o goleiro Lukas Kruse fez a defesa. Em diante foi um mais burocrático com a equipe visitante querendo impor seu jogo. Os donos da casa tiveram a melhor chance com Stoppelkamp entrou pela esquerda e mandou em cima do goleiro Luthe que fez boa defesa.

Só que na segunda etapa os visitantes marcaram o seu gol aos 16 minutos, com Janik Haberer saiu de frente com o goleiro e mandou para o fundo do gol. O resultado deus os primeiros pontos da para a equipe azul e branca.

A próxima partida do Paderborn será fora de casa contra o Fortuna Dusseldorf na Esprit Arena no próximo domingo (02/08). Enquanto o Bochum recebe no Rewirpower Stadion a equipe do Duisburg.

Com grande atuação do lateral Paqarada, Sandhausen vence de virada o Braunschweig fora de casa

No Eintracht Stadion, a equipe do Eintracht Braunschweig recebeu o Sandhausen pela estreia na 2. Bundesliga. A equipe da baixa saxônia que lutou para retornar a elite na temporada buscará novamente o acesso e recebeu o time do sudoeste alemão que fez campanha mediana na ultima temporada. A novidade na equipe amarela foi a chegada do volante polonês Adam Matuschyk que estava no Colônia. Enquanto o time alvinegro foi bem mais modesto em suas contratações trouxe também o polonês Jakub Kosecki que estava no Legia Varsóvia.

A partida foi muito movimentada e os visitantes venceram de virada por 3 a 1, os gols da equipe alvinegra foram Hübner, Wooten e Bouhaddouz, e teve boa participação do lateral alemão de origem albanesa Leart Paqarada que deu duas assistências na partida. E quem marcou para a equipe da casa foi Jan Hochscheidt.

O resultado fez a equipe do sudoeste alemão que começou com menos três pontos na competição, teve seus pontos zerados. E a próxima partida do Sandhausen será em casa diante do Union Berlin no Hardtwaldstadion no próximo domingo (02/08). Já o Eintracht Braunschweig enfrenta fora de casa a equipe do Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira (31).

Nos instantes finais Heidenheim vence o Munique 1860 em casa e soma seus primeiros pontos

Na Voith-Arena a equipe do Heidenheim que fez uma ótima temporada quando chegou da terceira divisão, e recebeu o Munique 1860 que se salvou na repescagem e se manteve na segunda divisão, espera fazer uma campanha melhor e não repetir o mesmo feito da temporada passada.

A equipe do sul da Alemanha perdeu seu atacante Niederlechner vendido ao Mainz 05 e o lateral Heise para o Stuttgart. Chegaram à equipe o meio campista Norman Theuerkauf, e o ponta esquerda australiano Ben Halloran foi algumas das novidades da equipe. Do outro lado chegaram o zagueiro brasileiro Rodnei e o volante francês Romuald Lacazette, primo do atacante Alexandre Lacazette que atua no Lyon.

O jogo foi regular e os donos da casa tiveram boas chances de abrir o marcador, mas o goleiro Eicher fez boas defesas e evitou uma goleada. Os Leões de Munique esperavam o adversário e buscaram o contra ataque para fazer suas jogadas.

Os donos da casa fizeram o seu gol nos instantes finais da partida aos 41 minutos, em cobrança de escanteio batido por Schnatterer, o zagueiro Kraus subiu sem marcação e mandou no canto goleiro e deu a primeira vitória a sua equipe na competição.

A próxima partida do Heidenheim será fora de casa diante do Nuremberg no Grundig Stadion na próxima sexta-feira (31). Já o Munique 1860 recebe na Allianz Arena a equipe do Freiburg no próximo sábado (01/08).