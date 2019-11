Prévias La Liga 2015/16: Barcelona

Já em clima de preparação para disputar o sextete, o Barcelona vem com força para a Liga 2015/2016. Após uma temporada dos sonhos, os catalães não pretendem vacilar e querem lutar pelo bicampeonato espanhol, mesmo com poucas incorporações e a saída de um ídolo, o capitão Xavi, após a conquista da Champions League.

O time comandado por Luis Enrique vem de uma campanha excelente na última temporada, com 30 vitórias, quatro empates e quatro derrotas no campeonato e três títulos conquistados; um feito incrível, que foi alcançado apenas pela equipe de Pep Guardiola, em 2009.

Com o calendário da competição nacional já definido, o Barcelona sabe que não terá vida fácil neste começo de caminhada. O time catalão começará sua jornada contra o Athletic de Bilbao, em San Mamés. A sequência de jogos terá Málaga, Atlético de Madrid e Sevilla entre os adversários.

Na equipe, poucas incorporações e a saída da lenda

Ao contrário da temporada passada, que contou com dez incorporações, o Barcelona se limitou a apenas duas novidades: Arda Turan e Aleix Vidal. Ambos foram afetados pela punição da Fifa e não poderão atuar com a camisa do clube catalão até janeiro. Porém, foi a saída de um ídolo da equipe que marcou esta janela de transferências.

Xavi rumou ao Al-Sadd, do Catar, e sua despedida foi, sem dúvidas, um dos momentos mais emocionantes da última temporada. Após 24 anos, Xavi se tornou uma lenda, sendo o jogador com mais partidas oficiais pelo Barça, com 765 jogos. Faturou 24 títulos, entre conquistas nacionais e internacionais. Mas, em seu discurso de despedida, afirmou que pretende voltar ao clube, seja como diretor ou até mesmo treinador.

Neste contexto, veio a principal contratação da temporada: Arda Turan. O turco teria sido um pedido especifico do treinador para substituir o principal nome do meio-campo blaugrana. Apresentado durante a campanha eleitoral para a presidência do clube, o jogador foi apontado como um dos fatores para a vitória de Josep Maria Bartomeu.

Outra contratação motivada por uma saída foi a de Aleix Vidal. Adquirido como lateral-direito, foi criado nas categorias de base do Barcelona, Espanyol e Real Madrid. Foi contratado junto ao Sevilla após uma grande temporada na equipe rojiblanca, campeã da Europa League, e é o principal nome para substituir Montoya, que foi emprestado à Internazionale. Porém, a concorrência não será fácil, já que Douglas, o atual reserva de Daniel Alves, mostrou bom serviço nesta pré-temporada.

Outro empecilho causado pela punição foi a proibição de retorno de qualquer jogador emprestado pelo clube. Isto acabou por barrar as voltas de Denis Suárez e Gerard Deulofeu para a equipe catalã. O primeiro ainda terá mais uma temporada no Sevilla e vem sendo elogiado por Unai Emery por suas atuações. Enquanto isso, o contrato do atacante com o clube andaluz terminou em junho passado e o Barcelona optou por vendê-lo em caráter definitivo ao Everton.

Nada muda, por enquanto

Apesar do enorme sucesso em 2015, o início de temporada é sempre uma incógnita, até mesmo para o melhor clube do mundo. Não são esperadas mudanças drásticas na equipe titular que fechou, com chave de ouro, a última temporada: o 4-3-3 é unanime, assim como os nomes que o compõem, influenciados pelas já conhecidas rotações. Com uma equipe muito bem entrosada e treinada, o medo que os torcedores tinham antigamente com o setor defensivo, parece ter se minimizado.

Na frente, Messi, Neymar e Suárez fizeram valer o posto de melhor trio ofensivo do mundo. Os três foram essenciais nessa era recheada de títulos e gols ­– e que pode se tornar ainda mais vitoriosa com a conquista do sexteto. Não há como definir, mas fica a certeza de que o trio mais goleador da história do Barcelona foi a cereja do bolo de uma equipe bem montada e bem distribuída tática e emocionalmente.

No meio-campo, o destaque é Iniesta. O mais apático dos jogadores durante o último ano, mostrou na reta final – e também no primeiro amistoso de pré-temporada ­– que basta ele querer, que seu nível aumenta em uma escala estratosférica. E isso foi provado contra o PSG, quando Andrés protagonizou um lance sublime ao se livrar de toda a marcação francesa e servir Neymar, para o brasileiro estufar as redes do Camp Nou.

Já a defesa passou por uma metamorfose. A dupla defensiva ainda é composta por Piqué e Mascherano, que vinham sendo contestados durante a temporada 13/14, na qual protagonizaram cenas de extremo amadorismo e falta de técnica. Entretanto, com a chegada de Luis Enrique, ambos os defensores desafiaram a si mesmos. Mascherano veio de uma Copa do Mundo fantástica – como volante –, e teve uma evolução fantástica sob o comando do espanhol. Piqué foi a maior surpresa: voltou a ser um dos melhores de sua posição, esbanjando técnica e tempo de bola.

O gol está mais do que bem servido. A equipe está servida de uma promessa alemã, Marc-André Ter Stegen, que já mostrou seu valor na conquista da Champions League; e o capitão da seleção campeã da Copa América, Claudio Bravo. As traves catalãs, desde Valdés, nunca foram tão bem representadas.

Luis Enrique: ele quer seis

Chegou com status de aposta do clube após uma temporada medíocre com o argentino Gerardo Martino. Introduziu um estilo de jogo mais objetivo, sem abandonar os princípios do toque de bola e do futebol bonito de Cruyff e Guardiola. Foi desacreditado e já era considerado demitido por muitos jornais. Terminou a temporada com três títulos no bolso e quer completar os seis possíveis. Este foi o caminho de Luis Enrique até agora.

O asturiano se reafirmou no cargo e vem sendo cada vez mais um acerto. Com uma grande equipe técnica, conseguiu repetir o feito de Guardiola (ex-colega de equipe, aliás), também em sua primeira temporada. Também afirmou, em diversas entrevistas, que almeja o sextete, o segundo na história do time e do futebol.

Luis Enrique segue a mesma filosofia de tantos outros: “Um jogo por vez”. Sem antecipações ou ansiedade. Com o fim da pré-temporada, o treinador tem a sua frente o desafio das Supercopas da Espanha e da Europa, essenciais para alcançar seu objetivo das seis taças em um ano. E então, o Barcelona começará sua jornada em busca do bicampeonato espanhol.