Conheça os uniformes das equipes do Campeonato Espanhol 2015/2016

Lista de uniforme das equipes da temporada 2015/16. A camisa de um clube é mais que o abrigo de uma torcida contra o frio, é parte da sua vida, de sua província, de seu bairro. É sua pele. A mesma com que sonham toda noite em jogar a Champions League, que passaram de geração de geração, desde seus avós, seus pais, até chegar em você. É mais que uma questão hereditária.

O uniforme é sua segunda pele

Cada ano, milhões de torcedores as levantam nas vitórias. As compram em todas as partes do mundo. Quando as vestem dentro de seu próprio estádio, sentem que são seus próprios ídolos e defendem o escudo que está no coração. Será seu escudo. Serão suas cores. Quando um torcedor veste sua camisa não se trará de triunfos, mas sim de sentimento.

Senhoras e senhores, a VAVEL Brasil tem orgulho de apresentar as camisas da temporada 2015/2016 da primeira divisão Campeonato Espanhol.

Fútbol Club Barcelona (Nike)

O novo uniforme do Barcelona está recheado de polêmicas desde o dia que foi divulgado. A Nike decidiu promover uma revolução na camisa culé, deixando as listras tradicionalmente verticiais, na horizontal, pela primeira vez em sua história. Tal desenho já foi visto anteriormente nas equipes de basquete, rugby e atletismo do clube, mas jamais no futebol.

Listra horizontais carregadas de polêmica

As listras horizontais grenás se destacam sobre o permanente fundo azul. A ideia foi inspirada na badeira da catalunha, onde os torcedores levam ao Camp Nou e a levantam toda partida. Na parte interna, o famoso lema "Mais que um clube" está mantido. Nas laterais, listras amarelas que percorrem a barra até a altura do ombro.

No segundo uniforme, se respeita o amarelo com as clássicas listras vermelhas verticais. Shorts azuis mantendo a cor padrão, seguido de meias no mesmo tom completam a equipação. É assim que o Fútbol Club Barcelona aposta para reconquistar a Tríplice Coroa.

Real Madrid (Adidas)

Hala Madrid é mais que uma expressão. Se trata de um desejo, um grito de guerra, um estado do coração do torcedor merengue. Talvez por isso seja a mesma inscrição que está bordado no escudo da nova camisa do Real Madrid, em seu interior. Com uma produção fotográfica na altura das expectativas da equipe e com as principais estrelas que possui, o clube apresentou sua nova vestimenta ao público.

Branco predominante no Real Madrid

No uniforme principal, um branco predominante com detalhes cinza e prateado nas três listras da patrocinadora, gola redonda e efeitos nas mangas. Os calções e meias mantém o padrão de cor. Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Marcelo, Benzema e Gareth Bale foram os responsáveis pela apresentação.

No segundo uniforme, predominantemente cinza, representam todos os troféus conquistados pelo clube ao longo dos anos. As listras em amarelo claro se repetem nos detalhes dos calções e meias.

Atlético de Madrid (Nike)

Deus cria e "Cholo Simeone" os molda. É assim a religião da torcida do Atlético de Madrid. O lançamento do novo uniforme do clube não poderia deixar isso de lado. Trazendo homenagem ao vigésimo aniversário do título espanhol de 1995-96, uma fina listra acompanha as barras principais vermelhas na camisa, tendo o branco como fundo predominante.

Com isso, o clube recria o uniforme utilizado no lembrado 'doblete', ainda quando Radomir Antic era o treinador. A missão é superar o terceiro lugar conquistado na temporada anterior e voltar a ser figura principal na Europa.

Valencia CF (Adidas)

