Resultado Tigres x River na final da Copa Libertadores 2015 (0-0)

23:58 A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (5), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires

23:55 Qualquer vitória, no tempo normal, dá o título a uma das equipes. No caso de um novo empate, com ou sem gols, a disputa pela taça vai à prorrogação

94' Final de jogo no Estádio Universitário para Tigres 0x0 River Plate! Empate sem gols deixa decisão em aberto na Libertadores

93' River segura o empate sem gols e administra o empate fora de casa

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

89' Tigres pressiona no fim em busca do primeiro gol e é empurrado pela torcida

86' Tigres segue forte no ataque e River Plate tenta explorar o contra-ataque para sair em vantagem

83' UHHHHHHHHH! Damm recebe em profundidade, passa por Barovero e tenta cruzar na pequena área, mas a zaga do River Plate corta o perigo

78' UHHHHHHHHHH! Juninho cobra falta com força e Barovero faz boa defesa

76' Última mudança no River Plate! SAI Ponzio, ENTRA Lucho González

72' Após reclamar da arbitragem, o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, está expulso de campo!

70' Substituição no Tigres! SAI Arévalo Ríos, ENTRA Dueñas

68' River Plate pressiona após falta cobrada na pequena área, mas desperdiça a oportunidade de sair em vantagem

65' Partida fica mais equilibrada e com chance de ataque dos dois lados

62' Cartão amarelo para Ponzio! Volante do River Plate é advertido após cometer a sexta falta

59' UHHHHHHHHH! Juninho rola Pizarro em cobrança de falta, que chuta fraco e para defesa tranquila de Barovero

57' Tigres chega mais incisivo ao ataque e levanta torcida no Estádio Universitário

55' Tigres sente a pressão e sai em busca de reação, mas falha na jogada ofensiva

52' Mudanças deixam o River Plate mais presente ao campo ofensivo, contudo mais nervoso e mais displicente na hora das finalizações

48' River Plate começa em cima, mas ainda segue falhando no último passe

46' Modificações no River Plate! SAEM os atacantes Mora e Viúdez, ENTRAM Pity Martínez e Bertolo

46' Bola rolando para os últimos 45 minutos da partida de ida da final da Libertadores!

23:02 Tigres retorna do vestiário no tempo previsto, enquanto o River Plate continua

22:51 Confira as estatísticas do primeiro tempo na decisão da Libertadores

45+2' Fim de primeiro tempo no Estádio Universitário para Tigres 0x0 River Plate! Apesar de ter jogado melhor, time mexicano não consegue furar bloqueio dos argentinos

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

41' Cartão amarelo para Mercado! Lateral-direito do River Plate era um dos pendurados com dois amarelos e o atleta não atuará na finalíssima, na próxima quarta-feira (5)

40' Substituição no Tigres! SAI o lateral-direito Ayala, machucado, ENTRA Rivas

38' River começa a sair mais para o ataque buscando o gol, mas ainda falha na conclusão das jogadas e desperdiça boas chances de balançar as redes

35' UHHHHHHHHH! Alario recebe lançamento em profundidade e tenta driblar Guzmán, mas o goleiro sai bem da meta e impede

34' A superioridade do Tigres é vista também nos impedimentos, demonstrando a desatenção das peças ofensivas. Já foram cinco atletas flagrados em posição irregular

31' Cartão amarelo para Rafael Sóbis! Atacante do Tigres é advertido pela arbitragem após deixar o pé em dividida com Maidana

28' River Plate tenta não se acomodar no sistema defensivo e tenta fazer um jogo mais equilibrado, mas peca no último passe e é dominado pelo Tigres

25' Bola já voltou a rolar no Estádio Universitário

25' Paraguaio Antonio Arias paralisa a partida devido ao forte calor para hidratação dos atletas. No momento, fazem 35ºC em Nuevo León

22' Empurrado pela torcida, o Tigres pressiona o River Plate e começa a maturar o gol. Jogadas ofensivas alternam de lado a cada lance, visando cansar a marcação

19' BAROVERO! Rafael Sóbis recebe cruzamento na medida de Damm e cabeceia à queima roupa, mas o goleiro do River Plate faz boa defesa

17' UHHHHHHHHHH! Arévalo Ríos tenta cruzar na pequena área após desatenção da marcação do River, a bola desvia em Vangioni e cai no travessão. Quase o primeiro do Tigres!

14' Apesar de ser final, partida tem um nível baixo e com poucas ações ofensivas

10' River Plate se vê se opções, tenta o passe longo e a bola morre nas mãos do goleiro Guzmán

7' GUZMAN! Goleiro mexicano sai do gol e dá um tapinha para escanteio após bom lance do River Plate.

5' PRIMEIRA CHANCE! O Tigres cruza muitas bolas na área e por pouco Gignac não aproveita a falha da defesa para cabecear ao gol. Na sobra, o chute de Sobis sai mascado e a defesa argentina afasta no susta.

4' Jogo truncado e muitos chutões. River Plate e Tigres se estudam no início da partida.

2' Ponzio arrisca de fora da área e a bola passa longe do gol mexicano.

1' River Plate começa marcando saída de bola e aperta a marcação.

0' ROLA A BOLA NO EL VULCÁN! FINAL DA LIBERTADORES COMEÇOU!

Hinos da Argentina e do México estão sendo executados no El Vulcán!

AS DUAS EQUIPES JÁ ESTÃO EM CAMPO!

Após as oitavas, nós da VAVEL Brasil avisamos: fiquem de olho no Tigres! E na época eles nem tinham contratado Gignac... Liderado por Sobis, Tigres é a potência da América do Norte na Copa Libertadores

Reservas do Tigres: Palos, Estrada, Esqueda, Torres, Lugo, Rivas e Dueñas.

Tigres escalado: Guzmán; Ayala, Juninho, Jiménez, Torres Nilo; Arévalo Ríos, Pizarro, Álvarez, Damm; Rafael Sóbis e Gignac.

Assim está o vestiário do River Plate

Vale lembrar que na decisão o gol fora de casa não é critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado, a eliminatória irá para a prorrogação. Se o empate persistir, iremos aos pênaltis. A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto.

O atacante francês André-Pierre Gignac, contratação de peso do Tigres para a temporada, já pensa na final de hoje...

Faltando uma hora para a decisão, a Federação Mexicana de Futebol também declarou apoio ao Tigres.

Enquanto os Felinos jogarão sua primeira final de Libertadores, os Millonarios estão presentes na quinta decisão da competição. A última final fora em 1996, quando bateu o América de Cali. O River busca o terceiro título do torneio.

Terceiro clube do México a chegar em uma decisão de Copa Libertadores da América, depois de Cruz Azul (2001) e Chivas Guadalajara (2010), o Tigres vem recebendo apoio das equipes mexicanas - por exemplo, do Santos Laguna, campeão do Clausura da Liga MX. O futebol do país jamais conquistou a competição.

O ex-meia-atacante Marcelo Gallardo é ídolo e comandante dos Millonarios. Como jogador, acumulou três passagens e oito títulos por La Banda. Ele é técnico do escrete sul-americano desde o ano passado. Em sua nova função pelo River Plate, já conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana.

O técnico do Tigres é Ricardo Ferretti, brasileiro com cidadania mexicana. Conhecido pelo seu jeito autoritário, "Tuca" conduz a equipe desde 2010 e está em sua terceira passagem pelo clube. Possui dois títulos: um Apertura da Liga MX e um Clausura da Copa MX. Recentemente, ele renovou seu vínculo com os Felinos até 2018.

O Estádio Universitario já está pronto para receber os primeiros 90 minutos da grande decisão da Copa Libertadores de 2015! A praça esportiva tem capacidade para 43 mil pessoas.

A arbitragem do confronto fica a cargo de um trio paraguaio. Antonio Arias apita, sendo auxiliado pelos compatriotas Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla

Apesar de não ter desfalques no time titular, Marcelo Gallardo tem uma dúvida no meio-campo do River Plate. O meia Lucho González, repatriado durante a Copa América, pode dar lugar ao atacante uruguaio Viudez, dando maior mobilidade ao setor ofensivo

Após encerrar a primeira fase como o pior entre os 16 classificados e mirando o tricampeonato da Libertadores, o River Plate entrará em campo sem desfalques, mas com três atletas com o sinal de alerta ligado. Sanchez, Barovero e Mercado estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso recebam mais um, desfalcarão a equipe na partida decisiva

O lateral-direito Mercado, inclusive, ponderou que a equipe não deverá temer o adversário e entrar determinada em busca da vitória em Tigres x River Plate: "Não vamos jogar para nos defender, mas para fazer um bom jogo. Devemos tomar cuidado porque do meio para frente são perigosos, dinâmicos. Nos primeiros minutos, o Tigres é muito forte, faz gol quase em todas as partidas nos primeiros 20, 25 minutos. É um time que busca o jogo e também se desprotege atrás"

O zagueiro brasileiro Juninho, ex-Botafogo, ressalta as dificuldades que o Tigres encontrará, mesmo sendo mandante: "O River dependia de nossa vitória pra se classificar (ao Mundial) e a gente acabou classificando eles. Coisas da vida. É uma equipe muito competitiva, muito intensa, principalmente fora de casa. Será um jogo dificil, complicado. Temos grandes possibilidades de ganhar aqui e selar lá. Empatamos na fase de grupos dois jogos contra eles, é uma equipe que a gente conhece bem, cresceu muito no final"

Para sair em vantagem na primeira final Tigres x River Plate da história, o Tigres não contará com o meia Javier Aquino. O meio-campista se lesionou na partida contra o Monterrey e não se recuperou a tempo, sequer sendo relacionado

Pré-jogo: Tigres recebe River Plate pelo jogo de ida da final da Copa Libertadores da América

O 'El Volcán' será o palco da vez na partida Tigres x River Plate de ida da Copa Libertadores da América. Tida como a torcida mais apaixonada do México, os aficcionados do Tigres transformarão o estádio em um verdadeiro caldeirão.

O Tigres é a grande surpresa da Copa Libertadores. Apresentando um futebol moderno e ofensivo, não deve nada a nenhuma outra equipe participante. Venceu o Universidad de Sucre nas oitavas, o Emelec nas quartas, além do Internacional na semifinal.

Sempre decidindo fora de casa, o River Plate chega à final da Copa Libertadores com a moral elevada. Nas oitavas, contou com a suspensão da Conmebol ao Boca Juniors devido a agressão com gás de pimenta a seus jogadores. Nas quartas, reverteu a desvantagem contra o Cruzeiro em pleno Mineirão. Na semifinal, empatou com o Guaraní para garantir-se na decisão.

Na volta, no 'El Vulcán', palco da partida de hoje, outro empate. Dessa vez por 2 a 2, em um dos confrontos mais emocionantes do grupo. O resultado garantiu o Tigres na segunda fase, enquanto praticamente selou a suposta eliminação do River Plate.

Devido a estarem juntos no Grupo 6 da Copa Libertadores da América, River Plate e Tigres já se enfrentaram duas vezes na competição. Na partida de ida, empate por 1 a 1 no Monumental de Nuñez, resultado que complicou os argentinos no torneio.

Curiosidade: o River Plate só avançou à segunda fase graças a uma combinação de resultados proporcionada pelo Tigres. Os mexicanos já estavam garantidos, enquanto os argentinos precisavam vencer e torcer por um milagre. Com apenas 7 pontos, conseguiram a classificação.

O River Plate, por outro lado, ficou em 16º, tendo a pior campanha geral na fase de grupos. Mas, além do benefício de poder jogar a decisão em casa devido ao regulamento, também está automaticamente classificado ao Mundial de Clubes. Devido à filiação do Tigres à Concacaf, os argentinos tem vaga garantida no torneio, mesmo se forem derrotados.

O Tigres foi o clube que realizou a segunda melhor campanha da Libertadores da América, fato que o gabaritou a realizar o segundo jogo da fase eliminatória em casa até a final. Porém, o regulamento muda na decisão. Segundo a Conmebol, a partida decisivo deve ser feita na América do Sul, portanto, sob mando do River Plate.

Já o River Plate é reconhecidamente uma das maiores equipes da América do Sul. Os Millonarios tentam conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores da América, feito já obtido nos anos de 1986 e 1996.

Contando com o Tigres, será a terceira vez que o México terá um final de Copa Libertadores! Filiado à Concacaf, fato que o exclui de participar do Mundial de Clubes mesmo que conquiste o título, o clube se junta a Chivas Guadalajara (2008) e Cruz Azul (2001) neste feito.

Chegamos na fase final Tigres x River Plate da Copa Libertadores da América 2015! O Tigres aparece como a força da América do Norte, recolocando uma equipe mexicana na decisão após sete anos. Já o River Plate, uma das equipes mais tradicionais do continente, segue em busca do tricampeonato do torneio.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o minuto a minuto da partida entre Tigres x River Plate, válida pelo jogo de ida da final da Copa Libertadores da América 2015! Confronto a ser disputado no estádio 'El Vulcán', às 22h! Acompanhe conosco!