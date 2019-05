Douglas sofre lesão na coxa em amistoso contra Chelsea e desfalca Barcelona por dois meses

Na noite desta terça-feira (28), o Barcelona enfrentou o Chelsea, em amistoso válido pela International Champions Cup, no FedEx Field, em Landover, Maryland. Ainda no inicio do primeiro tempo o lateral brasileiro sentiu um problema na coxa. Prontamente foi substituído por Sergi Roberto. A partida que acabou 2 a 2, gols de Hazard, Suárez, Sandro Ramírez e Cahill. Com isso o jogo foi para as penalidades. Os ingleses venceram por 4 a 2 na marca da cal.

Os médicos do Barcelona avaliaram a situação do lateral brasileiro e contataram uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Um problema sério na coxa que, segundo os especialistas do clube, o deixará fora de combate por oito semanas. Assim, Douglas perderá o restante da pré-temporada, a Supercopa da Uefa, Supercopa da Espanha e algumas rodadas do Campeonato Espanhol.

Agora no elenco catalão a única opção de oficio para a lateral direita é Daniel Alves, já que o polivalente Adriano está negociando com a Roma, Montoya já se transferiu para a Inter de Milão e o Barcelona só poderá contar com novos contratados no próximo ano. A alternativa levantada seria a efetivação de um dos jovens do Barça B ou até a improvisação de Aleix Vidal na posição, fato que deve acontecer.

O próximo compromisso do Barcelona será contra a Fiorentina, no domingo (02), também pela International Champions Cup. No dia 11 de agosto, será o primeiro jogo valendo na temporada, quando encara o Sevilla pela Supercopa da Uefa. Logo depois, duas partidas contra o Athletic Bilbao, nos dias 14 e 17, pela Supercopa da Espanha.