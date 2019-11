Vojvodina surpreende e goleia Sampdoria fora de casa na Uefa Europa League

Na tarde desta quinta-feira (30), a Sampdoria foi surpreendida em casa pelo Vojvodina, da Sérvia. O clube sérvio derrotou os Blucerchiati por 4 a 0, garantindo uma confortável vantagem para o jogo da volta, na Sérvia, pela terceira fase eliminatória da Europa League. Os gols do Vojvodina foram marcados por Ivanic, Stanisavljevic e Ozegovic, que fez dois.

A Sampdoria precisará de todas as forças para conseguir superar o Vojvodina no jogo da volta. Walter Zenga terá muito trabalho pela frente, será difícil os Blucerchiati conseguir marcar cinco gols diante da equipe sérvia fora de casa. O Vojvodina teoricamente consegue 80% selar sua classificação para a próxima fase da Europa League, desbancando um grande clube.

Sampdoria joga mal primeiro tempo e toma gol relâmpago do Vojvodina

Os Blucerchiati foram surpreendidos com um gol logo aos quatro minutos de jogo, quando em uma desatenção da defesa da Sampdoria, Djuric deixou o capitão da equipe sérvia Ivanic na cara do gol, e com um belo chute de chapa, tirou completamente a bola do goleiro Emiliano Viviano. Sem tomar nenhum conhecimento, o Vojvodina partiu com tudo pra cima da frágil Sampdoria, que se defendia do jeito que podia, fazendo logo no lance seguinte, o goleiro Viviano fazer uma brilhante defesa, após uma cobrança de falta muito boa, realizada por Nastic.

Através de chutes de fora da área e cruzamentos, a equipe sérvia assustava os Blucerchiati. Muitos passes errados pelo lado da Sampdoria dificultou a bola chegar nos atacantes Éder e Muriel, por tanto, com a equipe da casa atrás do placar, partiu com tudo ao campo de ataque na velocidade, esquecendo da defesa, dando muitos contra-ataques para os sérvios.

Aos 20 minutos, uma falta de longa distância cobrada perigosamente por Fernando foi o lance mais perigoso dos italianos no primeiro tempo, mas com um elenco mais fisicamente preparado, o Vojvodina sentiu e deixou a Sampdoria crescer no jogo. Apesar da equipe genovesa ter mais presença no ataque, os chutes de Éder e Muriel falhavam na tentativa de bater o experiente goleiro Zakula, não sendo exigido em uma defesa mais difícil em nenhum momento na partida.

O Vojvodina por muito pouco não ampliou, após um drible muito bonito em cima de Silvestre, Nastic ficou cara cara com Viviano, acertando a trave do bom goleiro italiano. A Sampdoria não parou, continuou indo pra cima do Vojvodina, porém as oportunidades de gol não foram aproveitadas pelos Blucerchiati. As bolas que foram ao gol dos sérvios eram muito fáceis ao goleiro Zakula, os chutes mais perigosos foram para fora, principalmente a chance que Éder teve, onde após receber um passe de três dedos de Soriano, isolou pra longe do gol. Com o Vojvodina se defendendo, o objetivo do clube sérvio deu certo, foi para o segundo tempo a frente do placar.

Segundo tempo desastroso para os italianos, e Vojvodina consegue golear Sampdoria

Os torcedores Blucerchiati esperavam uma Sampdoria diferente para a segunda etapa, mas não foi isso o que aconteceu. Novamente, logo no começo dos 45 minutos finais, Stanisavljevic aproveita falha da desatenta defesa da equipe italiana e marca o segundo gol para os sérvios. O tempo fechou, e a Sampdoria perdendo por dois a zero dentro de casa necessitou partir pra cima do Vojvodina, e em um dos ataques blucherchiati, o colombiano Muriel acertou bom chute de fora da área, mas Zakula impediu o gol com uma grande defesa. O treinador Walter Zenga mudou sua equipe, botou Regini e Wszolek no intuito de ficar mais ofensivo.

Com a Sampdoria toda na frente, a equipe italiana corria riscos severos de tomar contra-ataques, e foi em um deles que saiu o terceiro gol do Vojvodina. Após um lançamento de Sekulic, deixou Ozegovic livre, sem marcação, o goleiro Viviano saiu meio desastrado rumo aos pés do atacante que estava quase fora da área, o jogador sérvio deu um toquinho por cima encobrindo Viviano e morrendo carinhosamente no cantinho da baliza da Sampdoria.

Os Blucerchiati sentiu o gol, e pouco produziu após o terceiro gol do Vojvodina. O clube sérvio ficou postado no campo de defesa, e fechadinho não deu espaço a Sampdoria. O ex-goleiro Walter Zenga tirou Muriel e colocou Bonazzoli, porém pouco influenciou no elenco da Sampdoria, que visivelmente abatida, sucumbiu ao Vojvodina. A equipe sérvia no final do jogo teve muitas chances de aumentar o placar, porém boas intervenções de Viviano foram providenciais.

O quarto gol não demorou; o Vojvodina pressionou o fragilizado Sampdoria, até que nos acréscimos, Ozegovic penetrou na zaga dos Blucerchiati e conseguiu chutar sem marcação, o forte arremate acertou o ângulo de Viviano, fechando o caixão da equipe italiana. Através de muitas vaias por parte dos torcedores da Sampdoria, o juíz apitou o final do jogo.