Sem Vidal, a solução para a armação da Juventus pode ser Pogba

A Juventus, após uma temporada exuberante cujo venceu dois títulos na Itália (Serie A e Copa da Itália) e foi vice-campeã da Uefa Champions League, viu seu time titular ficar enfraquecido com as saídas de jogadores do porte de Andrea Pirlo, Carlos Tévez e, mais recentemente, Arturo Vidal. O clube italiano, entretanto, não perdeu tempo e foi ao mercado trazer peças de reposição. Só que ainda não contratou um jogador com a capacidade de executar o papel que Vidal exercia no esquema 4-3-1-2 do treinador Massimiliano Allegri: armador. No entanto, a solução para este problema pode estar dentro do próprio elenco bianconero.

Titular indiscutível da Vecchia Signora, o meio-campista Paul Pogba já demonstrou para todos os amantes de futebol seu poderio ofensivo. Seja com finalizações de fora da área, seja com uma assistência milimétrica, seja se apresentando como arma surpresa à frente para concluir a jogada. Não à toa, marcou 24 gols e forneceu 27 assistências em 129 jogos oficiais pelo clube de Turim.

Assim, não será uma surpresa se Allegri testar o camisa 6 como trequartista na próxima temporada. E o próprio jogador não vê problema em deixar o tridente de volantes para atuar mais avançado. O francês afirma que o próprio Vidal lhe passou algumas dicas e, com isso, acredita que está na hora de colocar em prática o que aprendeu.

“Eu estou disponível para fazer o que o treinador me pede, para o bem da equipe. Me sinto à vontade jogando atrás dos dois atacantes, mas vamos ver o que acontece ao longo da temporada”, disse Pogba ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. “Eu posso fazer [o papel de armador]. Espero que isso aconteça, tanto por mim, quanto pela Juve. Aprendi muito com Vidal e Pirlo, que são grandes jogadores. Agora tenho que colocar em prática o que eles me ensinaram e mostrar como eu desenvolvi”, acrescentou.

Em síntese, a equipe tem muito a ganhar caso Allegri resolva escalar Pogba mais avançado fazendo a função de armador, visto que o francês terá um pouco mais de liberdade para chegar à frente com mais frequência e aplicar dribles. Aliás, ninguém discute o quão confiante e ousado Pogba é, mas seus dribles em frente à área da Juve na temporada anterior deixavam a torcida à beira de um enfarto. Porém, a função de armador proporciona mais espaço ao jogador para driblar seus adversários, e qualidade ele tem de sombra para fazê-lo.

Confiança no pentacampeonato consecutivo

Apesar de a Juventus continuar sendo o time a ser batido na Itália mesmo sem Pirlo, Tévez e Vidal, as outras equipes vêm se reforçando pesado nesta janela de transferências. Os rivais de Milão, Internazionale e Milan, por exemplo, investiram forte no mercado e prometem aquecer a briga pela parte de cima da Serie A. Roma e Napoli também se reforçaram, embora estejam mais moderados. Porém, nada disso assusta Pogba, que assegura que a Juventus mantém o favoritismo para conquistar o quinto Scudetto consecutivo em 2015/16.

“Perdemos alguns jogadores importantes, mas também trouxemos outros que já chegaram e têm muita experiência. Nós somos a Juventus e sempre devemos fazer o bem. A equipe não foi revolucionada e ganhamos com a chegada de [Sami] Khedira e [Mario] Mandzukic, que são fundamentais. Creio que podemos ganhar o quinto título consecutivo. Tudo depende de nós mesmos”, ressaltou.