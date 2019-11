Resultado Bayern x Milan na Audi Cup 2015 (3-0)

45'' Fim de jogo em Munique! Bayern vence com tranquilidade o Milan por 3 a 0 e vai disputar a final da Audi Cup contra o Real Madrid. O Milan disputará o 3º lugar contra o Tottenham. Os gols foram anotados por Bernat, Gotze e Lewandovski.

39'' GOLAÇO DO BAYERN ! A defesa do Milan sai jogando errado, a bola sobra pra Muller que toca no alto pra Lewandoski chutar de primeira e marcar um golaço.

30'' Com o 2 a 0 no olacar, o Bayern agora toca a bola esperando o tempo passar. Já o Milan não esboça nenhuma reação.

26'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Lewandovski recebe na área, mas é travado por Alex, na sobra Gotze chuta de primeira e vence o goleiro Diego Lopez. Bávaros muito próximos de mais uma final de Audi Cup.

21'' Lewandovski recebe na área e ao invés de chutar, tenta o passe para Bernat que acaba chutando em cima da defesa rossonera.

17'' Bayern faz grande jogada pelo lado direito do ataque, Rafinha faz o cruzamento pra área e Zapata consegue desviar pra escanteio, mas quase marca gol contra.

11'' Luiz Adriano recupera bola na área do Bayern, mas na sequência, Bertolacci erra o passe.

10'' UUUUUUH! Após cobrança de falta, a bola sobra pra De Jong que de primeira dá um chutaço e caprichosamente sai pela linha de fundo. Seria um golaço do holandês.

4" UUUUUUUH! Quase o empate do Milan. Bacca recebe na área e bate de trivela, a bola passa raspando a trave. Primeira chance do Milan durante todo o jogo.

3" Lewandowski recebe cruzamento de Rode e finaliza pra fora, mas o impedimento já havia sido marcado.

1'' As equipes estão de volta e o segundo tempo já teve o seu início.

45' Fim do primeiro tempo. O Bayern vai batendo o Milan por 1 a 0 com gol de Bernat e vai se classificando para a final da Audi Cup. Os bávaros estão muito melhores em campo e já tiveram ao menos quatro chances claras de aumentar o placar.

42' Mais uma chance para o Bayern. Em cobrança de escanteio, Vidal sobe mais que a defesa do Milan, mas cabeceia pra fora.

38' Falta perigosa para o Milan, mas Honda bate na barreira e perde boa chance.

36' NA TRAAAAAVE! Cruzamento perfeito de Rafinha, Vidal sobe mais que a defesa milanista e cabeceia na trave.

32' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHH! Honda erra passe no meio campo e arma contra ataque para o Bayern, Douglas Costa tem duas oportunidades para marcar. Na primeira, Diego Lopez defende e no rebote chuta pra fora. Bayern muito melhor em campo.

31' O Bayern pressiona o Milan que não consegue passar do meio campo.

27' Quase o Bayern amplia! Chute de Douglas Costa, Hojberg desvia com o peito e a bola bate caprichosamente na trave.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Bernat recebe de Douglas Costa e arremata a gol, a bola desvia em Zapata e engana Diego Lopez. Bávaros na frente.

20' Primeira alteração: saiu Kimmich e entrou Alaba. O jovem volante sentiu uma lesão após dividida com De Jong.

19' O Bayern domina o jogo e tem muito mais posse de bola, mas erra muito e não assusta muito o Milan, que por sua vez, se defende bem e busca contra-atacar, mas sem sucesso até o momento.

13' Mais um cruzamento de Lahm pela direita e Rode chega dividindo com Zapata que consegue tirar para escanteio.

11' Muitos passes errados na partida até aqui. As equipes se estudam bastante.

7' Douglas Costa cobra a falta com perigo. Quase o Bayern abre o placar.

6' Cruzamento de Lahm e a zaga afasta parcialmente, no rebote, Honda comete falta perigosa na entrada da área. Boa chance para o Bayern.

2' Gotze recebe na área, mas bate fraco e o goleiro Diego Lopez defende sem problemas.

1' Começou a partida no estádio Allianz Arena. O Bayern com seu uniforme principal, todo vermelho e o Milan com seu segundo uniforme, todo branco.

Bayern e Milan entram em campo nesse momento.

Nesse momento, as equipes realizam o aquecimento no gramado do Allianz Arena.

Quem vencer essa partida, fará a final contra o Real Madrid que venceu o Tottenham por 2 a 0. Gols de James Rodríguez e Gareth Bale.

O Bayern também já anunciou a sua escalação oficial: Ulreich; Rafinha, Boateng; Bernat; Lahm, Hojbjerg, Kimmich; Vidal; Costa, Gotze, Rode. Técnico: Pep Guardiola

O Milan já anunciou a sua formação oficial: Diego Lopez; De Sciglio, Zapata, Ely e Antonelli; De Jong, Bonaventura, Bertolacci e Honda; Bacca e Luiz Adriano. Técnico: Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic assumiu o Milan e vem recebendo muitos reforços: Rodrigo Ely, José Mauri, Andrea Bertolacci, Luiz Adriano e Carlos Bacca desembarcaram em Milão. O clube busca ainda três reforços: um zagueiro, um meio-campista e o atacante Ibrahimovic que voltaria ao Diavolo depois de três anos.

Pep Guardiola ganhou dois reforços para a temporada: o meia Douglas Costa e o meio-campista Vidal. O chileno chega para ser titular após a saída de Schweinsteiger para o Manchester United e o brasileiro vem para brigar por posição com os já experientes Ribéry e Robben.

A Audi Cup será disputada no estádio Allianz Arena, onde o Bayern manda os seus jogos. Estádio esse que tem capacidade para 71.137 pessoas e recebeu jogos da Copa do Mundo de 2006.

Já no Milan, o único desfalque por contusão é o francês Jérémy Menez. Os demais jogadores não convocados (Agazzi, Zaccardo e Verdi) estão fora dos planos do treinador e devem sair do clube.

O Bayern terá importantes desfalques para o torneio: Franck Ribéry, Holger Badstuber, Javi Martinez e Jan Kirchhoff se recuperam de lesão e não foram convocados.

FIQUE DE OLHO: Carlos Bacca, centroavante do Milan. Contratado a peso de ouro do Sevilla, o atacante de 28 anos espera suprir as necessidades que o time precisa. Fez boas atuações em amistosos contra Internazionale e Real Madrid, mas ainda não marcou com a nova camisa.

FIQUE DE OLHO: Arturo Vidal, meio-campista do Bayern: Recém-contratado junto a Juventus, o chileno quer mostrar seu potencial para o novo chefe e nada melhor que enfrentar um time que Vidal conhece tão bem e já foi vitima do jogador em campos italianos.

O treinador do Milan também comentou sobre o torneio amistoso que será disputado na Alemanha, mostrando o seu respeito ao Bayern, considerando o jogo muito difícil, mas lembrando de que a sua equipe vem de bons resultados e que isso pode se repetir: “Estamos vindo de um bom momento, estamos jogando bem e conseguindo os resultados e creio que podemos fazer um bom papel contra o Bayern, sabendo das dificuldades que enfrentaremos”, afirmou o sérvio Sinisa Mihajlovic, contratado pelo clube nessa temporada.

Bayern x Milan

Na entrevista coletiva dessa segunda-feira (3), o treinador anfitrião, Pep Guardiola, falou sobre a oportunidade de jogar contra grandes equipes do continente europeu e afirmou que isso fará com que o Bayern cresça na temporada: “Para nós é importante fazer um bom papel nesse torneio contra os melhores da Europa. Esse torneio será importante para o Bayern chegar pronto para a Bundesliga”, salientou o treinador espanhol.

Na última partida oficial, deu Milan. Em 2007, fizeram as quartas-de-final da Champions League e no agregado ficou 4 a 2 para os rossoneri. Empate em Milão por 2 a 2 e vitória dos italianos em Munique por 2 a 0.

O último jogo entre as duas equipes foi na Audi Cup em 2011, quando Bayern e Milan empataram em 1 a 1. Os bávaros levaram a melhor nos pênaltis e se classificou a final daquele ano.

Favorito na partida, o Bayern só venceu o Milan uma vez, exatamente pela Audi Cup em 2009 por 4 a 1. Em partidas oficiais, são quatro vitórias do Diavolo e dois empates.

O Milan só jogou cinco amistosos até o momento, colecionando três vitórias, um empate e uma derrota.

O Bayern já disputou uma partida oficial pela Supercopa da Alemanha contra o Wofsburg e acabou derrotado nos pênaltis após empate no tempo normal por 1 a 1.

Já o Milan, o melhor resultado que conseguiu foi um terceiro lugar em 2013. Nas outras duas participações acabou ficando em quarto lugar.

Os donos da casa, o Bayern, organizam esse torneio amistoso desde 2009 e já venceu duas vezes (2009 e 2015). Na outra participação ficou com o vice.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bayern x Milan minuto a minuto, pela semifinal da Audi Cup, partida a ser disputada às 16h45, na Allianz Arena.