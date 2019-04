Resumo das equipes que brilharam na Ligue 2 e ascenderam à elite do futebol francês

Nesta próxima sexta-feira (07), começará a edição número 78 da Ligue 1, Lille e PSG são os clubes que vão inaugurar a temporada 2015/2016 da competição. Na temporada passada, o grande favorito Paris Saint-Germain ganhou o tri-campeonato, sendo o quinto título do Campeonato Francês na história da equipe parisiense. Contudo, a temporada de uma grande competição não são somente alegrias, há muitas tristezas aos clubes que terminam a Ligue 1 nas três últimas posições, sendo rebaixados para a Ligue 2. Na edição passada, Évian, Metz e Lens, tiveram o desprazer de descer o elevador, e voltar a disputar a segunda divisão.

Já que três clubes caíram, outros três subiram, estes são os casos do Troyes, Gazélec Ajaccio e Angers. As equipes terminaram a Ligue 2 respectivamente como foram citadas na linha acima. O título da última temporada foi o primeiro da história do ESTAC, que volta a Ligue 1 após cinco anos de ausência. Os três clubes desbancaram outros times mais tradicionais, como o A.C Ajaccio, Valenciennes, Sochaux, Auxerre, Stade Brest e Nancy-Lorraine, que foram meros coadjuvantes na Ligue 2 temporada passada.

Apesar de serem os novatos na Ligue 1, tudo indica que os três clubes que ascenderam a elite do futebol francês vão brigar para não cair. Comparando com seus outros 17 concorrentes, Troyes, Gazélec e Angers estão teoricamente muito desnivelado. Na prática pode ser outra história, mas vamos saber somente quando começar o campeonato.

Estatisticamente, dos três clubes que sobem para a elite do futebol francês, normalmente dois deles caem novamente para a segunda divisão, mostrando completamente a inferioridade das equipes que vem da Ligue 2. Na temporada passada, Metz e Lens tinham recentemente ganhado a promoção pra Ligue 1, e ambos os clubes desceram de volta após um ano. O Caen, a terceira equipe a conseguir subir para a primeira divisão, conseguiu se manter na elite com muita batalha.

Analisaremos agora como Troyes, Gazélec e Angers estão se preparando para a difícil temporada que vai começar.

Troyes

Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, é o nome completo da equipe campeã da Ligue 2 na temporada passada. O clube que foi fundado em 1986, manda seus jogos no estádio l'Aube, e cai estrear na Ligue 1 no próximo sábado (08), justamente diante do Gazélec Ajaccio. O Troyes terminou a segunda divisão com 78 pontos, somados em 24 vitórias, seis empates e oito derrotas. A equipe teve também o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. O clube é muito conhecido por ter conquistado a Taça Intertoto em 2001, em cima do Newcastle, da Inglaterra.

Para esta temporada, o Troyes contará com o incansável Benjamin Nivet, de 38 anos, cujo é o maior ídolo da história do clube. Além do experiente meio-campista, o treinador Jean-Marc Furlan, terá em seu elenco também, Guillaume Lacour, Thiago Xavier, Stéphane Darbion, Karim Azmoum, Lossémy Karaboué e Yohan Court. Em geral, a equipe do Troyes claramente irá apostar nos atletas da velha guarda, pois sua equipe tem vários jogadores com mais de 28 anos. O ESTAC volta a elite do futebol francês após cinco anos de ausênsia, e cerca de duas temporadas atrás, estava jogando a terceira divisão. A melhor posição que o Troyes conquistou em sua história na Ligue 1, foi um sétimo lugar na temporada 2001/2002.

Na pré-temporada, o Troyes fez dois jogos amistosos, ganhou por 5 a 1 do Eintracht Trier 05, da Alemanha, e empatou por 0 a 0 diante do Nancy-Lorraine.

Gazélec Ajaccio

Sem dúvidas a grande surpresa do futebol francês, o pouco conhecido Gazélec Ajaccio irá disputar pela primeira vez em sua história a Ligue 1. Fundado em 1910, os Le Gaz manda seus jogos no estádio Olivier Miniconi, que recentemente passou por obras, pois o lugar tinha capacidade apenas para 5 mil pessoas, sendo acrescentados mais 3 mil lugares. A campanha na Ligue 2 foi muito boa, terminou na vice-liderança, somando 65 pontos, em 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

Com o acesso, esta é a sua segunda promoção consecutiva, e é o quarto acesso nos últimos cinco anos do clube, dados incríveis ao crescente Gazélec Ajaccio. O grande triunfo do clube, foi ter conseguido disputar as semifinais da Copa da França na temporada 2011/2012, sendo eliminado pelo seu maior rival, A.C Ajaccio. Na cidade que ambos os clubes carregam em seus respectivos nomes, o A.C Ajaccio era o maior time da região, porém o Gazélec roubou o posto, jogando seu rival ao fundo do poço, quase sendo rebaixado para a terceira divisão. O acesso dos Le Gaz, vai marcar o reencontro do derby entre Gazélec e Bastia, cujo o último encontro dos dois foi na temporada 1992/1993, quando o Bastia venceu o Gazélec por dois a um.

Para sua primeira participação na Ligue 1, o Gazélec irá apostar na experiencia, o elenco comandado pelo treinador Thierry Laurey, conta com sete jogadores com mais de 30 anos, principalmente os meias David Ducourtioux, de 37 anos e Anthony Colinet, de 39. O grande nome dos Le Gaz, sem dúvidas é do veterano atacante Grégory Pujol, de 35 anos, ídolo da torcida do Valenciennes, após ter jogado quase 10 temporadas pelo clube. O croata Damjan Djokovic, ex-Bologna e o francês Kévin Mayi, são outros bons jogadores no elenco do Gazélec.

O Gazélec irá estrear na Ligue 1 neste próximo sábado (07), onde irá enfrentar o Troyes, dentro de casa.

Angers

Conseguindo o acesso apenas na última rodada, o Angers batalhou muito para conseguir voltar a Ligue 1 após 21 anos de ausência no torneio. Fundado em 1919, o Angers Sporting Club de l'Ouest, viveu seu auge nos anos 70, quando na temporada 1971/1972, terminou na quarta posição a Europa League. O clube foi casa de bons jogadores, como por exemplo, Thierry Cygan, Ulrich Ramé, Vladica Kovacevic e principalmente do lendário atacante francês Raymond Kopa. Os Les Scoïstes conquistou duas vezes a Ligue 2, em 1969 e 1976.

Para a Ligue 1, além de ter que reencontrar o maior rival Nantes, o Angers conseguiu manter a base do seu elenco para a temporada. Contudo, perdeu seu artilheiro na temporada passada, o atacante Jonathan Kodjia, que terminou a Ligue 2 com 15 gols, na vice-artilharia do torneio, o atleta rumou ao Bristol City, da Inglaterra. O goleiro Ludovic Butelle e o atacante argentino Diego Gómez conseguiram permanecer, agregando mais ainda ao elenco do clube.

Os principais nomes do plantel da equipe são, Ismaël Traoré, Jonas Pessalli, Thomas Mangani, Yohan Eudeline e Abdoul Camara. Nos amistosos de pré-temporada, o clube disputou três jogos, venceu Chamois Niortais, por 3 a 2, e empatou com Caen e Lorient, por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente.

Na primeira rodada da Ligue 1, os Les Scoïstes vão enfrentar o Montpellier, fora de casa, neste próximo sábado, as 16h no horário de Brasília.