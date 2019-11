Juventus confirma lesão na coxa direita e Khedira para por dois meses

A Juventus confirmou na manhã desta segunda-feira (3) que o meio-campista Sami Khedira passará os próximos dois meses no departamento médico. Após passar por exames, o clube emitiu comunicado em seu site oficial constatando uma lesão de segundo grau no músculo reto femoral da coxa direita do alemão.

O jogador sofreu a contusão no último sábado (1º), quando a Vecchia Signora saiu derrotada do amistoso contra o Olympique de Marseille, por 2 a 0, na França. Chorando, Khedira precisou deixar o campo de maca aos 24 minutos do primeiro tempo. A imprensa italiana especulava, depois da partida, que o jogador poderia desfalcar o time por apenas um mês.

Com isso, Khedira não poderá reforçar a equipe de Massimiliano Allegri diante da Lazio, no próximo sábado (8), quando os dois times decidem a Supercopa da Itália. O meio-campista também não poderá atuar nas primeiras rodadas da Serie A 2015/16.

Agora, Allegri terá problemas para armar o meio-campo da Juve, uma vez que o italiano Andrea Pirlo e o chileno Arturo Vidal deixaram o clube italiano nesta janela de transferências para defenderem New York City e Bayern de Munique, respectivamente.

Depois de surgir como um dos volantes mais promissores do mundo na Alemanha, Khedira encantou a diretoria do Real Madrid, que o contratou junto ao Stuttgart em 2010, após bom rendimento na Copa do Mundo. O jogador, no entanto, caiu de produção nas últimas temporadas e o clube não renovou seu contrato, fazendo-o assinar por quatro anos com a Juventus.

Solução pode ser Mascherano

De acordo com a imprensa italiana, a lesão de Khedira fez a Juventus voltar todas as suas atenções para o mercado de transferências visando um volante para substituir o alemão. O jornal italiano Tuttosport traz em sua capa uma foto na qual indica que o argentino Javier Mascherano entrou na mira dos bianconeri como alternativa à ausência de Khedira.

Porém, o clube de Turim não deve encontrar facilidade se for negociar com o Barcelona pelo versátil meio-campista de 31 anos. Isso porque o clube catalão não pode contratar até janeiro de 2016 devido a uma punição imposta pela Fifa por contratar menores de idade. O treinador Luis Enrique ainda disse recentemente que não quer perder nenhum jogador neste mercado. Mascherano é avaliado entre € 10 a 15 milhões.