Bayern derrota Milan com boa atuação de Douglas Costa e encara Real Madrid na final da Audi Cup

Nesta terça-feira (4), Bayern de Munique e Milan se enfrentaram pela Audi Cup, torneio promovido pela equipe bávara a cada dois anos. A equipe da Baviera perdeu no ultimo final de semana a decisão da DFL Super Cup para a o Wolfsburg no ultimo final de semana nos pênaltis, enquanto o time milanista fez sua pré-temporada na Ásia e tenta voltar às competições europeias.

A partida foi movimentada e os bávaros venceram por 3 a 0. Os gols foram marcados por Bernat, Gotze e Lewandowski. Com o resultado, a equipe da Baviera enfrenta o Real Madrid na final do torneio amistoso, enquanto os Rossoneros enfrentam o Tottenham na disputa de terceiro e quarto lugar, ambos serão nesta quarta-feira (5).

Bávaros pressionam com boa atuação de Douglas Costa na etapa inicial

Os donos da casa começaram pressionando e tomaram a iniciativa nos primeiros minutos de partida, e criaram a primeira chance aos 2', com Gotze, quando o camisa 19 recebeu assistência e mandou em cima de Diego Lopez, que fez a defesa. O recém-contratado da equipe bávara, Douglas Costa, cobrou falta com perigo aos 8', e mandou com perigo a meta do gol da equipe italiana. Outro que chegou nesta temporada, Arturo Vidal, teve uma boa chance, depois do passe de Rode, mas mandou por cima.

A equipe milanista tinha dificuldades de impor o seu jogo e foi muito marcado em sua saída de bola e pouco fez na etapa inicial. O time bávaro abriu o placar aos 23 minutos. Em contra ataque rápido, Douglas Costa viu Bernat do outro lado e acionou o jogador espanhol, que dominou e arriscou para a gol, matando qualquer chance de defesa do goleiro.

E por pouco não marcou o segundo gol, aos 33 minutos, quando Honda saiu jogando errado e mandou nos pés de Douglas Costa. O brasileiro arrancou e arriscou em cima de Diego Lopez, que fez a defesa. No rebote, o próprio Douglas bateu pra fora. Depois foi a vez de Vidal mandar no travessão, depois de levantamento de Rafinha.

Com mudanças na etapa final, Lewandowski marca belo gol e Bayern avança

Na segunda etapa o time bávaro mudou jogadores e colocou alguns titulares na equipe. E quem começou atacando foram os visitantes, com Carlos Bacca, quando o atacante colombiano recebeu passe de Bertolacci e mandou pra fora, assustando o goleiro Ulreich. Depois a equipe visitante teve outra oportunidade aos 11 minutos. Em cobrança de escanteio batido por Bonaventura, a defesa desviou e no rebote De Jong mandou um lindo chute e a bola saiu.

A equipe da casa não se intimidou e teve uma boa chance aos 17 minutos, quando Rafinha recebeu belo passe de Rode e cruzou para o meio, mas Zapata salvou em cima da linha o que seria o segundo gol da partida. Em seguida, em cobrança de escanteio, a bola passou por toda a defesa e sobrou para Bernat, que da entrada da área fez Diego Lopez praticar boa defesa.

Só que aos 29 minutos os bávaros chegaram ao segundo gol, quando Gotze chegou pela direita e tabelou com Lewandowski. O zagueiro brasileiro Alex desarmou o polonês e no rebote o mesmo Gotze, de canhota, mandou no cantinho do goleiro, marcando um belo gol. No final da partida os bávaros fizeram o terceiro. A defesa milanista saiu jogando errado e a bola sobrou nos pés de Muller, que deu um ótimo passe para Lewandowski marcar um golaço e decretar a vitória do time bávaro.