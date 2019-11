Com gols de James e Bale, Real Madrid bate Tottenham e avança à final da Audi Cup

Nesta terça-feira (4), Real Madrid e Tottenham fizeram a primeira semifinal da Audi Cup 2015, em partida realizada na Allianz Arena, em Munique. Com um de James Rodriguez e outro de Gareth Bale, os merengues derrotaram os ingleses por 2 a 0 e agora duelam com o vencedor da outra semifinal, entre os donos da casa, Bayern de Munique, e o Milan.

James faz de cabeça e deixa merengue na frente

A intensidade no começo de partida na Allianz Arena foi grande. Ambos os times começaram atacando bastante, principalmente pelas laterais. A primeira chance foi dos ingleses, quando Walker fez boa jogada pela direita e cruzou para Lamela, que finalizou de carrinho, mas mandou para fora. A primeira chance merengue foi aos 5', quando Jesé invadiu a área pela direita e bateu cruzado, com muita força, e a bola explodiu no travessão de Vorm.

O jogo seguiu em um nível bem alto, com as duas equipes alternando boas chances. Um minuto após assutar em bola no travessão, Jesé Rodriguez aparece mais uma vez pela lateral, só que pela esquerda, puxa para o meio e bate no canto, obrigando Vorm a fazer uma grande defesa. Depois os Spurs assustaram, quando Eriksen recebeu na intermediária, puxou para o meio e soltou a perna, fazendo Casilla trabalhar em Munique.

Aos 34', Modric assustou, quando o meia merengue arriscou, a bola desviou e Vorm fez grande defesa. Mas um minuto depois, o gol merengue saiu. Após troca de passes, Isco recebeu na esquerda, levantou a cabeça e cruzou no capricho para James Rodriguez, que apareceu sozinho na entrada da pequena área e cabeceou na saída de Vorm, abrindo o placar em Munique: 1 a 0 Real Madrid.

O gol acordou os ingleses, que foram só pressão nos minutos finais de primeiro tempo. Mas o grande problema do Tottenham eram as finalizações, já que os Spurs conseguiam chegar perto da meta de Kiko Casilla, mas paravam no muro blanco. Após 45 minutos, os merengues mereceram o resultado e terminaram na frente na primeira etapa: 1 a 0.

Bale marca em segundo tempo morno e garante Real Madrid na final

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo começou mais morno, com o jogo bem preso no meio, além de vários passes errados. Os ingleses conseguiam pressionar um pouco, mas faltava finalizar ao gol. Quando finalizou, a bola for cima, em arremate de Eriksen, onde Varane errou, Chadli passou para Dembele e o belga rolou para o dinamarquês, que mandou por cima do gol de Kiko Casilla. Minutos depois foi a vez de Chadli aproveitar mais um erro da defesa merengue e arriscar bem de fora da área, mas Casilla fez defesa segura.

A primeira boa chegada merengue só aconteceu aos 22 minutos, quando Lucas Vazquez fez bela jogada pela direita e cruzou. A bola quase enganou Vorm, mas acabou indo para fora. Era um jogo bem morno, principalmente por parte dos espanhóis, que não conseguiam finalizar ao gol de Vorm na segunda etapa. Os ingleses até tentavam, mas também não iam tendo sucesso.

E no seu primeiro chute ao gol na partida, Gareth Bale foi às redes. O galês recebeu na intermediária, poderia ter passado a bola para Cheryshev, que passava pela esquerda, mas preferiu arriscar de fora da área. A bola deu uma quicada antes de chegar em Vorm e a bola foi morrer no fundo do gol. Foi o gol que confirmou a vitória merengue e a vaga na final da Audi Cup: 2 a 0 Real Madrid.