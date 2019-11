Entrave na França: Diminuição das vagas de rebaixamento será boa para a Ligue 1?

A 78ª edição da Ligue 1 começará nesta sexta-feira (07), com o duelo entre o Lille e o atual tricampeão Paris Saint-Germain. Porém uma indefinição toma conta do futebol francês às vésperas do inicio do campeonato. A LFP (Ligue de football professionnel) anunciou em maio que já nesta temporada apenas duas equipes seriam rebaixadas para a segunda divisão, mas a FFF (Federação Francesa de Futebol) anulou a decisão.

O entrave entre a LFP, que comanda a Ligue 1 e a Ligue 2, e a Federação Francesa, que organiza a Coupe de France e as demais divisões, seguiu nos últimos meses. No dia 21 de maio, o conselho da LFP votou e aprovou a promoção e o rebaixamento de duas equipes da primeira para a segunda divisão. Mas o Comitê Executivo da Federação, no dia 23 de julho, resolveu interferir e anular a decisão inicial. Com isso, a Liga de futebol profissional resolveu acionar o Conselho de Estado, o mais alto tribunal da França para as questões administrativas.

De um lado está Noël Le Graët, presidente da federação, do outro está Frédéric Thiriez, presidente da liga. O julgamento será no dia 13 de agosto. A Ligue 2 já foi iniciada no último fim de semana, ou seja, o veredito será dado com os campeonatos já iniciados.

Caso os argumentos de Frédéric Thiriez e da LFP sejam aprovados, apenas duas equipes serão rebaixadas ao fim desta temporada 2015/16 e outras duas serão promovidas da segunda para a primeira divisão. Por outro lado, três serão rebaixados da Ligue 2 para a National, terceira divisão.

A decisão rigorosa que dividiu o futebol francês

A Ligue 1 tinha três rebaixados por ano, assim como é tradicional nas ligas europeias. Essa nova formula foi aprovada com o motivo de que daria mais segurança aos investidores dos clubes. Assim, a França seria o único grande país da Europa com dois rebaixados, sem mesmo um playoffs com o terceiro da Ligue 2.

Frederic Thiriez falou ao jornal L’equipe na época e argumentou: “Os investidores precisam de um pouco mais de segurança. Três subindo, e três rebaixados é demais. Aqueles que investem no futebol devem ser menos sujeitos à ameaça permanente de rebaixamento. Duas a menos, dos 20 clubes é bom.”

Opiniões contrárias já surgiram na época, como a de Juninho Pernambucano que falou à RMC Sport: “Eu não gosto disso, porque impede pequenas equipes de progredir. Vai ser ainda mais fácil para se manter. Eu gostaria de três ou quatro equipes para sendo promovidas. Dois realmente não é muito. As equipes ficam felizes em serem promovidas para apenas uma temporada. Isto é melhor do que passar toda a sua vida na Ligue 2. Promoção é um título, como ser campeões.”

A intervenção da Federação

A Federação Francesa de Futebol esperou o fim da temporada passada e o inicio da pré-temporada para agir. O comitê executivo da FFF decidiu cancelar no fim de julho a medida aprovada pela LFP.

O ministro do esporte, Patrick Kanner, falou que: “Gostaria que houvesse um acordo. Acionar o Conselho de Estado não é muito bom para a imagem do futebol francês.”

Em mais uma entrevista ao jornal L’equipe, Thiriez defendeu a decisão da LFP: “Seria errado a Federação declarar guerra contra nós. Só é possível em dois casos: se a LFP tenha feito algo ilegal ou a sua decisão é contrária aos interesses do futebol francês.”

“Para anular a decisão da Liga seria primeiro um ataque intolerável sobre sua autonomia, que lutou e ganhou há 75 anos. Não é certamente no meu mandato que nós vamos colocar o futebol profissional de volta sob a tutela da Federação”, acrescentou o presidente da LFP.

De todos os 20 clubes da primeira divisão, 19 anunciaram apoio a decisão da LFP. Por outro lado, um grupo de representantes da Ligue 2 acionou o presidente da federação indicando a insatisfação com o que estava acertado anteriormente. Isso por que o número de três rebaixados para a terceira divisão seria mantida, além da diminuição de vagas para a primeira.

Variações nos rebaixamentos de décadas atrás

No passado algumas variações de rebaixamento existiram. Mas em sua maioria com três rebaixados para a divisão anterior. Em 1993 foi estabelecido um sistema misto, onde os dois piores já estavam rebaixados e um playoff decidindo a outra vaga. Esse sistema teve algumas variações. Na maioria das vezes, o antepenúltimo (18º ou o 16º, dependendo do número de equipes na competição) enfrentava o terceiro da segunda divisão.

Outro formato foi o de um mini torneio de pós-temporada, que envolviam duas equipes da D1 e outros dois da D2. Quando a segunda divisão era formada por dois grupos, havia uma disputa entre o 18º da D1 contra a equipe melhor colocada que não subiu direto.

Segurança para clubes da Ligue 1? Desespero para os da Ligue 2?

Para as equipes da Ligue 1 a segurança de permanecer na elite do futebol francês aumenta significativamente. Como citado, além de manter os investidores em clubes médios e pequenos, atrairá novos para aquelas que ainda não possuem um “homem que banque as contas” por trás. Um mandatário ou um grupo de investimentos poderá apoiar/patrocinar um clube sem ter que se preocupar em refazer todo o projeto após uma queda para a segunda divisão, onde a mudança de valores e destaque com relação à mídia é completamente diferente.

Por outro lado, diminuirá a competitividade na parte de baixo da tabela, já que é comum uma das equipes ter desempenho pífio e assegurar o rebaixamento com muitas rodadas de antecedência, restando apenas outra para ser disputada por um ou outro clube que tem desempenho parecido. A dificuldade para os clubes da Ligue 2 aumentará drasticamente. Se confirmado o desejo da LFP, 33,3% das vagas existentes serão retiradas. Apenas o campeão e o vice subiriam para a Ligue 1. Já os investidores dos clubes da segunda divisão terão vida difícil para manterem seus negócios.