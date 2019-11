River Plate passa fácil pelo Tigres em casa e se sagra tricampeão da Libertadores

A noite desta quarta-feira (5) ficou na história para a torcida do River Plate. Em um Monumental de Nunez totalmente lotado, uma das grandes equipes do futebol argentino garantiu seu terceiro título da Copa Libertadores da América, após uma vitória relativamente tranquila sobre o Tigres-MEX por 3 a 0. Alario, no fim do primeiro tempo, Carlos Sanchez, de pênalti, e Funes Mori, de cabeça, marcaram os gols da vitória e da conquista da equipe argentina.

Com a terceira conquista, primeira após 19 anos, o River Plate se juntou a mais quatro times que também acumulam três conquistas: São Paulo, Santos, Olimpia (PAR) e Nacional (URU). O maior campeão segue sendo o Independiente (ARG), com sete taças.

Alario marca no fim da primeira etapa e River fica a um passo do título

Como esperado, a partida começou bastante pegada e com muitas faltas. Tanto os jogadores do River, como os do Tigres faziam uma forte marcação, cometendo muitas faltas. Além disso, a chuva também atrapalhava bastante o espetáculo no Monumental de Nunez. Era uma partida faltosa e feia de se ver. Quem ficou mais com a bola nos primeiros minutos foram os donos da casa, que precisavam de impor dentro de casa.

A primeira "cena" de perigo em Buenos Aires aconteceu apenas aos 14 minutos, quando Funes Mori saiu jogando errado na frente de Rafael Sóbis, que recebe devolução de Gignac na cara do gol, mas o atacante brasileiro dominou errado e foi desarmado. Pelo lado dos argentinos, Cavenaghi era quem mais tentava, mesmo errando muitos chutes, principalmente em arremates cruzados.

Como já dito, a partida eram bem quente no Monumental de Nunez. Com 21 minutos jogados, eram cinco cartões amarelos na partida, sendo um para os donos da casa, de Lucas Alario, e quatro dos mexicanos - Jiménez, Juninho, Rivas e Gignac -, sendo três defensores. A partida foi ficando mais solta na forma que o tempo passava, mas nada acontecia.

Mas aos 44 minutos, saiu o primeiro gol da partida. O bom lateral-esquerdo Vangioni fez grande jogada pela esquerda, se livrou do marcador e quase da cabeça da grande área cruzou para Lucas Alario, que se livrou da marcação de Rivas e cabeceou no canto direito do goleiro Guzmán, abrindo o placar no Monumental de Nunez para a loucura de um estádio totalmente entupido: 1 a 0 River Plate. Este foi o resultado da primeira etapa.

River marca mais duas vezes e garante tricampeonato

A partida ficou mais movimentada e melhor de se ver na segunda etapa, muito por conta de que o Tigres precisava sair mais para o ataque em busca do gol. Por outro lado, os argentinos tentavam chegar no contra-ataque, percebendo uma certa fraqueza na defesa da equipe mexicana.

O Tigres começava a gostar da partida, tando que chegou com perigo aos 22 minutos, quando Jürgen Damm fez ótima jogada pela direita e cruzou na segunda trave para Aquino, que cabeceou muito mal, mandando por cima do gol de Barovero. E aos 29', os argentinos chegaram ao segundo gol, quando Carlos Sanchez sofreu pênalti. O próprio Sanchez foi para a cobrança e ampliou a vantagem: 2 a 0 River Plate.

E uma situação que já era ruim para os mexicanos, se tornou ainda pior dois minutos depois, quando, após cobrança de escanteio, Funes Mori subiu mais que toda a defesa da equipe mexicana e cabeceou com força, com raiva, para o fundo do gol, confirmando o terceiro título da América para o River Plate. Era uma verdadeira festa no Monumental de Nunez. No final da partida, os mexicanos ainda foram para frente, buscando pelo menos diminuir a vantagem dos argentinos, mas não deu certo e o River Plate se tornou tricampeão da Copa Libertadores da América.