Melhores Momentos: Bayern de Munique 1 x 0 Real Madrid pela Audi Cup 2015; Assista

Pós-jogo: Bayern de Munique 1 x 0 Real Madrid

Na tarde desta quarta-feira (5), Bayern de Munique e Real Madrid fizeram a grande final da edição 2015 da Audi Cup, em partida realizada na Allianz Arena, em Munique. Os alemães pressionaram durante todo o jogo e conseguiram marcar no fim com Robert Lewandowski para conquistar o título do torneio.

Este foi o terceiro título da equipe de Munique do torneio que o próprio clube organiza. Além desse, os bávaros já conquistaram a taça em 2009, em cima do Manchester United, e em 2013, em cima do Manchester City. Só o Barcelona "estragou" a festa dos alemães, quando Messi e cia venceram em 2011, em cima do próprio Bayern, que sempre chegou na final.

Bayern domina, mas para em Navas e na trave

Por ser o dono da casa e ter jogado com a maioria dos titulares, coisa que o Real Madrid não, o Bayern tomou a iniciativa da partida em Munique, tanto que a primeira finalização da partida foram dos bávaros, quando Thomas Muller recebeu na entrada da área e a bola foi para fora. Pelo lado merengue, o primeiro arremate foi de um ex jogador da equipe alemã, quando Toni Kroos dominou na entrada da área, limpou a marcação e bateu no canto, fazendo a bola passar raspando a trave de Neuer.

Minutos depois, o Bayern teve a melhor chance da partida, até aquele momento, quando Alaba recebeu com espaço na esquerda e arriscou de fora da área. A bola pegou um efeito, mas Keylor Navas defendeu. Depois foi a vez de Douglas Costa receber passe pela esquerda e bater cruzado. O chute desviou na defesa e Sergio Ramos evitou o gol dos alemães, que voltaram a atacar alguns minutos depois, quando após troca de passes, Muller bateu cruzado e a bola passou muito perto do gol de Navas.

No final da primeira etapa, os bávaros chegaram com perigo mais duas vezes. A primeira foi com Muller, quando o camisa 25 do Bayern arriscou, a bola desviou em Sergio Ramos e pegou na trave, quase enganando Keylor Navas. Alguns minutos depois, Douglas Costa fez mais uma bela jogada pela esquerda e rolou para Mario Gotze na grande área. O camisa 19 dos alemães pegou de primeira, totalmente livre, e Navas fez grande defesa. Após 45 minutos, tudo igual: 0 a 0.

Lewandowski marca no fim e Bayern confirma mais um título

O segundo tempo começou mais movimentado e equilibrado que o primeiro, tanto que a primeira boa chance foram dos merengues, quando Toni Kroos, quem mais conseguia arrematar ao gol de Neuer, cobrou falta com perfeição, mas o goleiro alemão voou para buscar, evitando o primeiro gol da partida na Allianz Arena.

Depois de assutar nos primeiros minutos, o Bayern chegou duas vezes com bastante perigo. A primeira chance foi com Lewandowski, quando Douglas Costa, mais uma vez, fez grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. O polonês precisava apenas empurrar para o fundo do gol, mas apenas desviou de leve, mandando para fora. Depois foi a vez de Muller, quando, após cobrança de escanteio, o atacante bávaro apareceu na segunda trave e cabeceou em cima de Navas.

E o goleiro costarriquenho da equipe merengue continua se destacando na partida. Aos 77', Lewandowski recebeu com espaço e chutou forte para o gol, fazendo Navas trabalhar. Dois minutos depois, Alaba cobrou falta no cantinho e o goleiro merengue fez a defesa mais uma vez. Ele deixava o placar zerado em Munique. Mas depois de tanto tentar, os donos da casa balançaram as redes, quando Douglas Costa cobrou falta da direita e Lewandowski desviou para abrir o placar, confirmar a vitória dos alemães e o título da Audi Cup 2015.