Wilshere sofre nova lesão e desfalca Arsenal no início da temporada

Antes mesmo do pontapé inicial da Premier League, o volante Jack Wilshere já está lesionado. A informação veio nesta quinta-feira (6) por meio do site oficial do Arsenal. Os Gunners afirmaram que não será necessária uma cirurgia, mas não confirmou o tempo de recuperação. Especula-se que o inglês ficará de 6 a 8 semanas fora.

"A informação que você já ouviu sobre Jack Wilshere está certa. Tive uma surpresa ruim. Ele possui uma lesão na fíbula, que o deixará fora por algumas semanas. Não há o mínimo de dados para além do problema ósseo. Não há dano em além disso. Foi uma colisão de treinamento completamente acidental", afirmou Arsène Wenger ao site do clube.

O atleta se machucou depois de dividida com o brasileiro Gabriel Paulista no último sábado (1), em um treinamento que antecedia a vitória diante do Chelsea pela Community Shield. Na ocasião, Wilshere levou a pior e saiu sentindo a fíbula esquerda.

Essa é a 21ª lesão da carreira do jogador em seis anos. Aos 23 anos, Wilshere sempre foi tido como um dos principais jogadores para o futuro do Arsenal e da Seleção Inglesa, mas a quantidade elevada de lesões compromete o seu desenvolvimento. Na última temporada foram 5 meses afastados dos gramados por uma lesão no tornozelo. Os tornozelos tem sido o grande adversário do jogador. São 6 lesões no direito e 5 no esquerdo.

Torcedores defendem Gabriel Paulista nas redes sociais

Mesmo com o vasto histórico de lesões de Wilshere, um torcedor do Arsenal usou sua conta do Twitter para ameçar Gabriel Paulista e culpa-ló da contusão do volante inglês: "Obrigado por arruinar a carreira do meu garoto e arruinar o meu sonho pelo título. Juro por Deus que se te vejo, te mato. Deixe a p*** do meu clube. Eu vou acabar com a sua família", escreveu o torcedor.

A maioria dos torcedores porém saiu as redes para defender o zagueiro brasileiro, mostrando seu apoio: "Não escute esses estúpidos. Eles não são nem torcedores. Os verdadeiros Gooners estarão te apoiando. Você não fez nada de errado", afirmou um deles.