Diego Simeone e suas várias opções para escalar o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid tem se destacado nas últimas temporada por ser um time com uma defesa extremamente sólida e segura. O ataque também sempre foi bem eficiente, mas nunca foi o grande destaque na equipe. Para esta temporada, os colchoneros decidiram abrir os cofres e irem em busca de boas contratações principalmente para o setor ofensivo.

Luciano Vietto, Jackson Martinez e Yannick Ferreira-Carrasco foram as três grandes contratações para o ataque colchonero, que perdeu Mario Mandzukic, para a Juventus, Raul Jimenez, por empréstimo ao West Ham, e Cristian Rodriguez, para o Independiente, nessa janela de transferências, além de Arda Turan, principal nome no meio de campo colchonero.

Claramente que muita coisa vai mudar na equipe da capital espanhola, e isso é bom para Diego Simeone, que vai ter que quebrar um pouco a cabeça para escalar o Atlético, principalmente do meio para frente, tendo em vista que a defesa da equipe está praticamente feita com a volta de Filipe Luis, que deverá formar o quarteto defensivo com Juanfran, Godin e Gimenez. O único que pode sair desses quatro é Gimenez, que pode dar sua vaga para o mais novo contratado Stefan Savic, que agradou na pré-temporada. No gol, Oblak deve ser o dono da posição.

Pensando nisso, viemos analisar as prováveis formações que podem ser usadas por Simeone, que terá um maior "leque" de opções para escalar o Atlético.

4-4-2 A - Griezmann e Jackson no ataque; Ferreira-Carrasco na ponta

O primeiro esquema não mudaria tanto o estilo de jogo do Atlético da temporada passada, além das posições. Saul deverá fazer a dupla de volantes da equipe ao lado do experinte e capitão Gabi, com o camisa 14 dos colchoneros saindo mais para o jogo. Mas, mesmo assim, a liberdade para subir de Saul também deve acontecer, com Gabi cobrindo suas subidas.

Do meio para frente, Ferreira-Carrasco seria a surpresa, substituindo Arda Turan e tendo suas mesmas características, mas com a liberdade de atacar mais. Os outros três do quarteto de ataque devem fazer suas respectivas funções. Koke ajuda na marcação, assim como aparece bem na linha de fundo. Griezmann vem buscar mais o jogo e às vezes aparecendo nas pontas, enquanto Jackson é o homem mais enfiado no ataque da equipe de Madri.

4-4-2 B - Griezmann de ponta e Vietto formando um ataque sul-americano com Jackson

Mais uma vez o 4-4-2 predomina - será o esquema usado durante toda a temporada -, mas dessa vez com algumas mudanças. Griezmann deixa o ataque e volta para atuar na ponta (seja esquerda ou direita). Com o francês na ponta, isso obriga Gabi a ficar mais ligado na cobertura, pois Griezmann não é um atleta que foca tanto na defesa. Na defesa, tudo igual, o que deve permanecer durante a temporada.

Na parte ofensiva, o jovem argentino Vietto ganharia uma chance no ataque e faria uma função parecida com a de Griezmann na primeira formação, mas sem aparecer tanto no meio, jogando, na maioria das vezes, no meio dos zagueiros, assim como Jackson Martinez, esse que segue como referência no ataque, aproveitando, principalmente, as jogadas aéreas.

4-4-2 C - Time extremamente ofensivo

Essa escalação é bastante ousada, caso seja utilizada por Simeone. Neste 4-4-2, Cholo utilizaria o seu "quarteto mágico" na parte ofensiva, com Griezmann e Ferreira-Carrasco "exalando" velocidade e qualidade pelas pontos e com Vietto e Jackson Martinez fazendo uma dupla de ataque bem completa, misturando força, velocidade e um faro de gol bem grande.

O mais interessante seria na volância da equipe. Koke jogaria na função que Xavi exercia no Barcelona, distribuindo o jogo, mas ajudando na marcação, sem subir tanto para o ataque, mas apoiando bem o quarteto. Gabi, que normalmente é o volante que sai mais com a bola, seria uma espécie de cabeça de área, apenas "dando" a bola para que Koke distribuia o jogo. Uma formação extremamente ousada e que daria outra cara ao Atlético de Simeone.

São várias formações que Simeone pode usar. É uma dor de cabeça que qualquer técnico gostaria de ter, ainda mais com um time que mostra uma evolução na parte ofensiva em relação às temporada anteriores. A formação que ele vai usar ainda não se sabe, mas que o Atlético continua sendo uma das grandes forças da Europa, isso é verdade.