Melhores Momentos: Lille 0 x 1 PSG pela 1ª rodada do Campeonato Francês; Assista

Pós-jogo: Lille 0 x 1 PSG

Na tarde desta sexta-feira (07), o PSG conseguiu vencer pelo placar mínimo o Lille, na estréia da Ligue 1. Mesmo não jogando tão bem, a equipe parisiense jogou quase a partida inteira com um jogador a menos, pois Rabiot tomou o primeiro cartão vermelho do torneio aos 28 minutos da etapa inicial.

O brasileiro Lucas foi peça fundamental para a vitória do PSG, além de ser o melhor jogador da partida. Sem Ibrahimovic machucado e Di María ainda não liberado para jogar, Cavani não estava em dia inspirado, e Lucas levou nas costas o time parisiense nesta primeira rodada do Campeonato Francês. O Lille jogou melhor a partida inteira, porém seu ataque não totalmente eficiente, no seu único erro na partida, o PSG não perdoou e marcou.

O Lille volta a campo na próxima sexta (14), para enfrentar o Mônaco, fora de casa. Já o PSG, enfrentará em casa o Gazélec Ajaccio, não neste mas no próximo sábado (16).

Primeiro tempo com poucas chances de gols , e PSG tem Rabiot expulso no começo da partida

Sem Ibrahimovic machucado e o recém contratado Di María, o jogo entre PSG e Lille teve muitas paralisações e poucos chutes a gol . Os goleiro Kevin Trapp e Vincent Enyeama nem precisaram sujar seus uniformes, o jogo estava muito travado no meio campo, e os ataques desordenados de ambas equipes, deixou um jogo muito feio de se assistir.

O Lille, jogando em casa, foi superior a primeira etapa inteira contra o PSG, contudo, mesmo estando muito melhor, não conseguiu assustar a meta do goleiro alemão Trapp. Os primeiros 10 minutos, o Paris foi melhor, chegando perigosamente pelas laterais do campo, principalmente com a cabeçada de Cavani, que passou bem perto do gol do Lille. Após os 18 minutos, no momento que o meio-campista Rabiot tomou o primeiro cartão amarelo da partida e da Ligue 1, os visitantes decaiu muito, começando daí um jogo totalmente diferente contra o PSG. O Lille começou a ter mais posse de bola, chegando bastante na meta de Trapp, porém sem uma real oportunidade de gol.

O melhor momento da primeira etapa aconteceu aos 28 minutos, quando o mesmo Rabiot perdeu a bola no campo de defesa e parou o atacante do Lille puxando-o pela camisa, tomando o segundo amarelo e em seguida o vermelho. Se as coisas estavam ruins ao PSG, ficou pior após a expulsão de Rabiot, pois com um a menos e tendo um buraco em seu meio-campo, o Lille aproveitou da situação e foi com tudo pra cima de seu adversário, que apenas se defendeu pelo restante do primeiro tempo.

Apesar de jogar com um a menos, o PSG buscou não somente se defender, tentando avançar com alguns contra-ataques, principalmente pela esquerda do campo, onde estava Lucas Moura, mas as jogadas individuais do brasileiro não foram eficientes. O Lille não teve uma real chance de gol, mas chegava perigosamente com bolas aéreas, faltas e escanteios, principalmente no momento que David Luiz conseguiu tirar a bola dos pés de Corchia na pequena área, após uma bola levantada na área e no bate e rebate sobrou nos pés do jogador do Lille.

Com segundo tempo mais movimentado, Lucas brilha e da vitória ao PSG

Mesmo com um a menos, a etapa final começou com o Paris Saint-Germain com tudo no ataque, a entrada de Thiago Motta no lugar de Pastore organizou melhor o time, que assustou logo na primeira jogada a equipe do Lille, em um chute cruzado de Lucas, obrigando o goleiro Enyeama fazer boa defesa, logo em seguida, o rebote foi interceptado pela zaga do time da casa. Na investida seguinte, o PSG abriu o placar, pois em um contra-ataque muito veloz do Paris, Lucas recebeu um passe muito bem dado por Verratti, que botou o brasileiro na cara do gol, Lucas driblou Enyeama e jogou a bola pra dentro do gol vazio.

Após o gol marcado, o PSG parou de jogar, se postou no campo de defesa, e viu um Lille bem ofensivo, mas que não assustava tanto o goleiro Trapp. Os Les Dogues trabalhou bem a bola, com paciência tentava buscar o empate, mas quando atacava, se deparava com uma sólida defesa parisiense, que não estava disposta a levar gols. A saída de Guirassy e a entrada de Tallo no Lille, foi uma tentativa de melhorar o ataque do time da casa, mas também sem sucesso.

O restante do jogo foi uma grande superioridade do Lille, que apesar de não ter acertado uma bola ao gol do PSG, ia ao ataque com muito perigo, principalmente pelas laterais do campo, porém, também as jogadas aéreas e os chutes de longa distância não furaram o forte bloqueio parisiense, assim segurando até o final, com um a menos, o placar mínimo.