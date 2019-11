Resultado Manchester United x Tottenham na Premier League 2015/16 (1-0)

10:42 Encerramos aqui mais uma transmissão em tempo real na VAVEL live! Obrigado a todos que acompanharam este jogão de bola que deu a primeira vitória do Manchester no campeonato e a primeira derrota do Tottenham. Até a próxima!

10:40 Na próxima rodada, o Manchester United viaja até Birmingham para enfrentar o Aston Villa, enquanto o Tottenham recebe o Stoke City, em Londres.

90+4' FIM DE JOGO EM OLD TRAFFORD!!! Com gol contra de Walker, o Manchester United vence o Tottenham na abertura da Premier League e assume a liderança provisória. O Tottenham, por sua vez, vai à último lugar, mas provisório também, uma vez que os outros times ainda não fizeram seus jogos.

90+2' Em cruzamento vindo da direita para a área, Valencia raspa a cabeça na bola para afastar o perigo.

90' Mais quatro minutos de acréscimos!

87' UUUUUUUHHHHHH!!! DEFESAÇA ROMERO!!!!!! Em batida de fora da área de Erikssen, Romero faz uma defesaça para evitar mais uma vez o gol do Tottenham. Antes já havia tirado uma bola perigosa.

84' UUUUUUUUUUHHHHHHHHH!!!!!!! Erikssen, em linda dominada depois de um lançamento recebido dentro da área, bate cruzado, mas Romero defende.

83' PROVIDENCIAL SMALLING!!!! Em boa jogada pelo flanco esquerdo, Chadli, já dentro da área, tenta mais um corte para a linha de fundo, mas Smalling corta.

79' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! ENTRA: Valencia; SAI: Darmian.

77' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! ENTRA: Alli; SAI: Dier.

76' UUUUUUUUHHHHHHHH!!!!! Na cobrança da falta, Rooney cobra perigosamente, mas a bola passa por cima do gol adversário.

75' CARTÃO AMARELO PARA DIER! Por falta em Young.

72' Após cruzamento, Rooney tenta um voleio mas ele não acerta o tempo da bola e o chute sai mascado.

68' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! ENTRA: Lamela; SAI: Dembelé.

68' CARTÃO AMARELO PARA SCHWEINSTEIGER! Por falta em Chadli.

67' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! ENTRA: Herrera; SAI: Depay.

64' UUUUUUUUH!!!! QUASE!!! Young aproveita uma sobra de bola depois de um cruzamento e chuta de dentro da área rasteiro para a defesa de Vorm, que quase se atrapalha.

63' Erikssen tenta um passe em profundidade para Harry Kane, mas a zaga corta.

59' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! ENTRA: Schweinsteiger; SAI: Carrick.

57' Em falta na direita, Erikssen manda a bola para a área mas Romero fica com ela.

53' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! ENTRA: MASON; SAI: BENTALEB.

52' Em boa jogada trabalhada do Tottenham, Walker recebe passe na área e tenta um último toque para Kane, mas sem sucesso e a zaga do United corta.

49' Depay recebe passe no meio de Rooney e bate com a esquerda, mas a bola sobe mais do que ele queria e vai para fora.

BOLA EM JOGO NO SEGUNDO TEMPO!!!

09:46 Os times já estão de volta ao gramado para o inicio do segundo tempo!

09:33 Confira o gol contra de Walker que abriu o placar do jogo e vai dando a vitória ao Manchester United:

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!!!

45+1' Erikssen manda a bola para a área na última bola do primeiro tempo e, na sobra, Alderweireld chuta forte e desviado para a defesa de Romero.

45' Mais um minuto de acréscimo!

38' O Manchester United acaba sendo melhor neste momento da partida, tendo a bola por mais tempo e conseguindo criar mais. Tottenham deve ter sentido o gol.

28' CARTÃO AMARELO PARA VERTONGHEN! Por falta em Mata.

27' Falta na entrada da área e Mata cobra em cima da barreira. Na sobra, Depay recebe um passe sozinho de Young e chuta, mas Walker corta.

25' Agora é a vez do Manchester de atacar. Young, de novo, recebe pela esquerda e faz o cruzamento perigoso, mas Alderweireld está no lugar certo pra cortar.

22' O gol acontece quando o time londrino tinha mais a posse e só finalizou.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! É DO MANCHESTER UNITED!!!!! É CONTRA DE WALKER!!! Young, pela direita cruza para e Rooney recebe a bola, mas Walker chega por trás na tentativa de cortar e manda para o próprio gol.

20' Em investida pela direita depois de uma roubada de bola na intermediária, Dembelé saiu sozinho de cara para o gol, mas chutou fraco. Entretanto, a jogada já estava parada, pois o mesmo estava impedido.

18' QUAAAAASE!!! Walker curtiu uma de atacante e depois de receber o passe, saiu cara a cara com Romero, que levou a melhor depois de um chute do lateral em cima do goleiro.

17' Depois de dezessete minutos de partida, o Tottenham passa a ser o dono do jogo, tendo mais a posse da bola e, consequentemente, criando mais chances.

12' Em bola sobrada depois de cruzamento, Kane tenta um voleio, mas sem sucesso. O chute sai mascado.

8' Em um jogo bem estudado, os times apenas ficam trocando passes, buscando as melhores alternativas de se aproximarem ao gol.

5' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHH!!! Quase gol do Tottenham! Erikssen teve a primeira grande chance do jogo para os visitantes, quando recebeu uma bola alta e chutou por cima do gol.

BOOOOOLA ROLANDO PARA A TEMPORADA 2015/16 DA PREMIER LEAGUE!!!! Os visitantes deram a saída.

Os times já se cumprimentaram e ja estão no aguardo do técnico Jon Moss para o inicio do jogo!

Por sua vez, o argentino Mauricio Pochettino vai ter como possíveis substitutos: Lloris, Trippier, Wimmer, Alli, Carroll, Lamela, Mason.

O técnico holandês Louis van Gaal tem em sua disposição no banco de reservas: Johnstone, Valencia, McNair, Schwein+steiger, Herrera, Pereira, Chicharito.

Já o Tottenham tem como sua primeira formação da temporada a seguinte: Vorm, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Bentaleb, Dier, Chadli, Eriksen, Dembele, Kane.

A poucos minutos de se iniciar a partida, os dois times já anunciaram suas escalações. Os donos da casa vêm a campo com: Romero; Darmian, Smalling, Blind, Shaw; Carrick, Depay, Schneiderlin; Mata, Rooney, Young.

Os concorrentes são duros, pois não é fácil disputar o título com gigantes do futebol mundial como Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Manchester City. O mais otimista dos torcedores do Tottenham torce para que o clube surpreenda e faça todos festejar um título, algo que o clube não acontece desde quando venceu a FA Cup na temporada 1990/91.

O Manchester United chega para temporada com o desejo de conquistar mais um título da Premier League. A última vez que o tradicional clube do futebol mundial ficou com a taça do inglês foi na temporada 2012/2013.

O confronto desta manhã terá Jonathan Moss com a responsabilidade de conduzir os 90 minutos mais acréscimos. O árbitro terá como auxiliares John Brooks e Edward Smart.

Na coletiva do time londrino, por sua vez, o treinador dos visitantes, Mauricio Pochettino, disse que apesar de terem jogado no último amistoso, Lloris e Ryan Mason permanecem dúvidas por não estarei 100%. "Tenho bons pressentimentos que Lloris e Mason estejam ao menos no elenco que vai ao jogo, mesmo que não joguem 90 minutos", afirmou o argentino.

Falando sobre David De Gea na coletiva pré-Tottenham, Louis van Gaal deixou claro que a situação do goleiro espanhol não está muito fácil no momento. "Vocês sabem que nós temos problemas com De Gea. Ele não deve jogar, então não tenho nenhuma preocupação", disse o treinador. Portanto, Sergio Romero deve ser titular na estreia do Manchester United na Premier League.

O palco do embate será o Old Trafford, em Manchester. Com capacidade para 76.212 pessoas, o Teatro dos Sonhos é tido como o segundo maior estádio da Inglaterra, ficando atrás apenas do Wembley. Como sempre, o estádio deve ter entre 90 e 100% de sua capacidade máxima para a abertura da temporada.

Já no lado londrino, Mauricio Pochettino gastou por volta de £24.5 milhões para contar com os talentos de Alli, Trippier, Wimmer e Alderweireld. Entretanto, o clube vendeu mais do que comprou, perdendo o futebol de Paulinho, Holtby, Kaboul, Stambouli, Chiriches, Capoue, Assou-Ekotto, dentre outros.

Visando a temporada 2015/2016, o treinador do Manchester United, Louis van Gaal, foi às compras. Buscando retornar às glórias conquistas pela lenda Sir Alex Ferguson, o holandês gastou cerca de £69 milhões, com as contratações de Romero, Schweinsteiger, Schneiderlin e Darmian e Memphis Depay. Das pessoas que sairam, os principais nomes foram Ángel Di Maria, van Persie, Rafael e Nani.

Para a estreia no campeonato inglês, os visitantes têm Hugo Lloris (lesão na mão) e Townsend (ombro) como dúvidas. Lloris é mais provável de ir ao jogo do que Townsend, pois o inglês tem previsão de volta apenas para a próxima rodada. O goleiro francês é tido como 50% recuperado, em termos matemáticos.

Os donos da casa têm quatro desfalques para o confronto deste sábado: Fellaini (suspensão), Marcos Rojo (férias prolongadas não deve entrar em campo), Chicharito Hernadez (lesão no ombro) e Lindegaard (lesão muscular).

FIQUE DE OLHO! Que o Harry Kane foi a sensação da última temporada ninguém pode discordar. Foram 31 gols na temporada passada contabilizando todas as competições, sendo 21 deles só na Premier League. Com o Tottenham depositando todas as suas fichas no prodígio inglês e precisando dos gols se quiser brigar por algo mais importante, Kane deve ter mais uma temporada de estrela.

FIQUE DE OLHO! Morgan Schneiderlin deve fazer sua estreia em jogos oficiais pelo seu mais novo clube. Agora jogando no vermelho de Manchester, o francês defendia a vermelho e branco do Southampton desde 2008 e participou de todo o crescimento do time do sul da Inglaterra, desde a League One até a temporada passada, onde o clube conseguiu o sétimo lugar na Premier League. Suas 25 aparições na temporada 14/15 foram essenciais ao seu ex-clube. Agora num clube World Class, Schneiderlin vai querer provar mais ainda seu valor.

Na final da até então Carling Cup de 2009, os protagonistas foram os rivais do jogo de abertura desta temporada da Premier League. Ainda sob o comando de Sir Alex Ferguson, o United venceu o Tottenham apenas nos pênaltis (4-1) depois de um 0-0 no tempo regulamentar. Confira os pênaltis:

A última vitória do Tottenham sobre o United ocorreu exatamente em Old Trafford, no primeiro dia do ano de 2014. Com gols de Erikssen e Adebayor (Welbeck descontou), o time de White Hart Lane venceu por 2-1 o então Manchester United de David Moyes. Veja os gols:

No último jogo entre os clubes, ocorrido no dia 15 de março deste ano, o mandante de hoje levou a melhor. Jogando em sua casa, o United levou a vitória por 3-0, sendo gols de Fellaini, Carrick e Rooney, todos no primeiro tempo. Confira:

No histórico do confronto entre as duas equipes, é o time de Carrington que leva a melhor. Os Red Devils têm 86 vitórias enquanto o time londrino tem 48 vitórias. Também são 48 empates.

Em sua pré-temporada, os Spurs fizeram apenas três jogos, contabilizando uma vitória contra o AC Milan e duas derrotas para os All Stars da MLS e Real Madrid. A última delas foi a vitória que garantiu o terceiro lugar na Audi Cup, na última quarta-feira.

Já o Tottenham concluiu a última temporada na quinta posição, seis pontos atrás do rival de logo mais. A equipe do norte de Londres tinha como objetivo a luta por uma vaga na Liga dos Campeões desta temporada e a busca por uma vaga se manteve distante em muitos momentos do campeonato, assim ficando com vaga na Liga Europa. Foram 19 vitórias nas 38 rodadas.

O Manchester United fez em sua pré-temporada quatro amistosos, sendo três vitórias (Club America, San Jose Earthquakes e Barcelona) e uma derrota (Paris Saint-Germain). Foram quatro partidas que deram ao técnico Louis van Gaal chances de rodar o elenco e dar entrosamento aos novos chegados.

O mandante será o Manchester United que terminou a temporada passada na quarta colocação com 70 pontos ganhos e conseguiu o seu maior objetivo que era voltar à UEFA Champions League, torneio que ficou de fora na temporada passada. Foram 20 vitórias em 38 jogos.

Bom dia leitor! Acompanhe agora o primeiro jogo da temporada 2015/16 da Barclays Premier League aqui na Vavel. Manchester United x Tottenham Hotspur são os times que abrem o campeonato inglês. A partida tem lugar no Old Trafford, em Manchester às 8h45. Fique conosco!