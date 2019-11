Com gols de Mandzukic e Dybala, Juventus vence Lazio e conquista a Supercopa da Itália

Em jogo morno e em gramado judiado, a Juventus bateu a Lazio na China e conquistou pela sétima vez na sua história a Supercopa da Itália. Com gols de Mario Mandzukic e Paulo Dybala, a Vecchia confirmou sua soberania na bota e levou mais um caneco para casa.

Na Itália só dá Juventus. Mesmo jogando bem longe de seu país, o time bianconero bateu a Lazio no Shanghai Stadium, na China, e confirmou sua soberania na bota ao ficar com o título da Supercopa da Itália 2015. O jogo esteve longe de ser uma grande partida, mas Mario Mandzukic e Paulo Dybala, novas contratações do time de Turim, resolveram balançar a rede pela primeira vez no mesmo jogo e deram à Juventus mais um troféu . Os gols só saíram no segundo tempo, já na reta final, mais foi o suficiente par dar à Vecchia o seu primeiro caneco na temporada, o sétimo da competição, abrindo o ano como terminou, erguendo títulos.

A Lazio vai voltar sua atenção agora para os playoffs da Uefa Champions League. No próximo dia 18, em Roma, o time biancoceleste recebe o Bayer Leverkusen pelo primeiro jogo, na busca por uma vaga na fase de grupos do principal torneio europeu. Já a Juventus só volta a campo no próximo dia 23, quando a Serie A retorna na Itália. Em casa, no Juventus Stadium, a Vecchia estreia no italiano frente à Udinese.

Um primeiro tempo ruim, sem emoção

Sem Arturo Vidal, Carlitos Tevez e Andrea Pirlo, que deixaram o time bianconero no final da última temporada, a Juventus ainda encontra dificuldades para superar essas perdas. Massimiliano Allegri optou por manter o 3-5-2 ainda assim, colocando o jovem Kingsley Coman no ataque, ao lado de Mario Mandzukic, estrenado oficialmente pela Vecchia.

No setor defensivo as novidades foram Sturaro, pelo lado esquerdo, e Caceres, jogando como terceiro zagueiro, substituindo Giorgio Chiellini, lesionado. Já a Lazio, surpresa na última temporada, manteve seu 4-3-3, destaque para o trio Felipe Anderson, Candreva e Miroslav Klose. A equipe da capital, apesar de mexer pouco na equipe, ainda segue em clima de pré-temporada.

Juventus e Lazio fizeram um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Ambas equipes deixaram a desejar, criaram poucas oportunidades e pouco perigo propuseram à Gianluigi Buffon e Frederico Marchetti. É verdade que o gramado do Shanghai Stadium não era um dos melhores. Pelo segundo ano seguido a decisão da Supercopa da Itália acontece em outro País, dessa vez na China, e a condição da relva verde foi duramente criticada, tanto pelos jogadores quanto pela imprensa. Com a bola rolando, nada de conclusão á gol. Equipes tentavam chegar ao gol do adversário mas pecavam na criação e erravam muitos passes.

A única e melhor chance dentre os 45 minutos iniciais, saiu dos pés de um dos jogadores da equipe de Turim. Aos 26 minutos, Claudio Marchisio recebeu na direita, ajeitou a bola para o pé esquerdo e soltou a bomba, mas a bola passou por cima da meta da Lazio, tirando suspiros do torcedores chineses da Vecchia.

Mandzukic e Dybala marcam, e Juventus fica com o título

Na segunda etapa a história foi outra. A Juventus voltou mais ligada, a Lazio não. Logo no reinicio de partida, por pouco, os bianconeros não abriram o placar. Paul Pogba deu um lindo passe para Mandzukic, que saiu na cara de Marchetti e viu o goleiro crescer pra cima do centro-avante e defender a conclusão a queima roupa, nos pés do novo goleador de Turim.

Sem ter a mobilidade que queria no ataque, Allegri optou por substituir Coman por Paulo Dybala, outra aposta dos atuais campeões para essa temporada, e funcionou. A equipe ganhou mais velocidade, e não demorou muito para o primeiro gol sair. Sturaro recebeu na direita e cruzou na área, Mandzukic subiu mais alto dentre dois marcadores e testou forte para o fundo das redes de Marchetti, anotando seu primeiro gol pela Juventus.

A Lazio tentou responder no minuto seguinte, com o brasileiro Felipe Anderson. Em contra-ataque, o agora camisa 10 biancoceleste recebeu dentro da área, fez o giro e tentou o chute cruzado, mas Buffon estava esperto no lance e fez a defesa tranquilo. Mas quem tornou a marcar foi a Juventus, quatro minutos depois, com Dybala, outro que balançou as redes pela primeira vez em seu novo clube.

Depois de cruzamento na área, a bola acabou sobrando para Pogba, que tocou para o argentino de primeira que, dentro da área, bateu forte, de pé-esquerdo, no alto, sem tempo de defesa para Marchetti, colocando o 2 a 0 no placar. A Lazio até tentou esboçar uma reação, mas todas as conclusões à gol acabou parando em Buffon, que voltou a erguer mais um título na temporada, a 7ª Supercopa da Juventus, confirmando a superioridade da Vecchia, que venceu todos os títulos disputados na Itália, sendo ainda a atual vice-campeã da Europa.