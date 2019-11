Resultado Arsenal x West Ham pela Premier League 2015 (0x2)

Finalizamos aqui a nossa transmissão, obrigado pela preferência e permaneçam alertas às novidades do mundo dos esportes aqui, na VAVEL Brasil!

Na próxima rodada, o West Ham recebe o o Leicester, já o Arsenal visitará o Crystal Palace.

PÓS-JOGO: Pelo lado do Arsenal, atuação bastante decepcionante. A decepção maior fica por conta de três jogadores: Ozil, Giroud e Cech, principalmente o goleiro que criou bastante expectativa e falhou nos dois gols do West Ham.

PÓS-JOGO: Não foi por acaso que o West Ham conseguiu a vitória, fez uma grande partida, em nenhum momento sofreu pressão do Arsenal. Destaque individual para os dois reforços que estiveram em campo, o zagueiro Ogbonna e o meia Payet, este último que ditou o ritmo do time durante os noventa minutos. o West Ham não vencia o Arsenal fora de casa desde 2007.

95' FIM DE PAPO, O WEST HAM VENCE O ARSENAL POR 2X0 EM PLENO EMIRATES STADIUM.

94' SENSACIONAL, ADRIAN. Sanchez solta a bomba e goleiro faz grande defesa com a perna direita.

92' ADRIAN. Sanchez recebe livre na grande área, corta para o meio e bate para fácil defesa do goleiro rival.

90' Vamos até os 95 minutos, +5.

88' Ô GIROUD! Atacante francês perde mais uma oportunidade clara, dessa vez isola a bola.

87' Sakho faz arrancada e ganha escanteio, tudo que seu time queria nessa altura da partida.

85' Partida esfria, o Arsenal parece já ter desistido do resultado, o West Ham só administra.

84' Blitz do Arsenal, Adrian mais uma vez faz grande defesa, dessa vez em finalização de Cazorla.

81' UUUH! Chamberlain solta a bomba da entrada da área e quase desconta para os gunners, bola vai na rede pelo lado de fora.

80' Quase o terceiro. Em rápido contra-ataque, Sakho chega na grande área, mas a finalização sai fraca e Cech encaixa.

79' Substituição no West Ham. Sai: Oxford, Entra: Nolan.

78' Arsenal se lança a frente na base do abafa, time completamente desorganizado.

74' Jogo parado para atendimento médico, Giroud e Tomkins tiveram forte choque de cabeça com cabeça.

70' Cartão amarelo para Monreal.

68' O atacante chileno não estava cotado para entrar em campo, pois voltou esta semana ao elenco. Alteração mostra o desespero de Wenger.

67' Substituição no Arsenal. Sai: Debuchy, Entra: Alexis Sanchez

66' Partida muito ruim do Arsenal que não consegue sequer assustar seu adversário. Ozil e Giroud estão muito mal.

64' Em cobrança de falta, Cazorla cruza para cabeceio de Giroud, Adrian encaixa sem nenhuma dificuldade.

62' Substituição nos dois times. No West Ham, Sai: Zarate, Entra: Jarvis. No Arsenal, Sai: Coquelin, Entra: Walcott

61' Veja o segundo gol do West Ham, marcado por Zarate.

59' O gol premia o West Ham que vinha se mostrando bem mais perigoso no contra-ataque do que o Arsenal mantendo a posse de bola sem nenhuma objetividade.

56' GOOOOOOOOL DO WEST HAM. ZARATE. Meia argentino recebe na entrada da área e bate firme, bola vai no fundo do canto direito de Cech, que se mostrou bastante lento e mais uma vez falhou.

55' PERDEU, GIROUD. Chamberlain encontra Giroud livre na grande área, centroavante domina, tem tempo de escolher o que fazer, mas não pega tão bem e Adrian defende.

54' QUASE. Ozil faz lançamento para Giroud na grande área, o francês domina, gira o corpo e bate forte, a bola passa muito perto e vai na rede pelo lado de fora.

52' O Arsenal mantém a posse de bola no campo de ataque, mas não consegue levar perigo ao gol de Adrian. West Ham todo armado para contra-atacar.

50' Chamberlain recebe na grande área e solta a pancada, bola explode na zaga.

48' O Arsenal ronda a área adversária, West Ham volta fechadinho para o segundo tempo.

45' Rola a bola na segunda etapa, saída do West Ham.

Tudo pronto para o segundo tempo.

Veja o único gol da partida até aqui. West Ham vai vencendo o Arsenal por 1x0.

INTERVALO: A partida foi muito igual na primeira etapa, nenhum dos dois clubes demonstrou superioridade em algum momento do jogo. Destaque vai pro francês Payet, responsável por todas as jogadas ofensivas do West Ham. Contratado por 10 milhões de libras, o meia vai mostrando que valeu o investimento. Foi dele a assistência apra o gol do zagueiro Kouyaté.

47' Fim de papo no primeiro tempo. O West Ham vai vencendo o Arsenal por 1x0.

45' Vamos até os 47.

43' GOOOOOOL DO WEST HAM, KOUYATÉ! Payet levanta bola na área, Cech sai mal e o zagueirão, em condição legal, cabeceia para o fundo do gol. Placar aberto no Emirates.

41' Em grande jogada do Arsenal, Cazorla serve Giroud que finaliza para boa defesa de Adrian, no entanto o jogo já estava parado, auxiliar marcou impedimento inexistente.

39' Pra fora! Ramsey arrisca de fora área e assusta goleiro Adrian. Debuchy passava livre pela direita e era a melhor opção na jogada.

36' Cartão amarelo. Mais um amarelo para o West Ham, já é o terceito. Dessa vez Tomkins derrubou Monreal pela lateral esquerda.

35' Na cobrança, Payet rola para Zarate, o meia argentino pega mal e a bola sai sem qualquer perigo.

35' Sempre ele. Payet faz excelente jogada e resolve arriscar da entrada da área, a bola desvia e passa perto do gol de Cech, escanteio.

32' Adrian! Ozil cobra escanteio, Mertesacker ganha da marcação e consegue cabeceio, Adrian sai e consegue abafar bem.

30' NO TRAVESSÃO! Ramsey domina na entrada da área e solta a bomba, a bola desvia, encobre o goleiro Adrian e explode no travessão.

27' Pra fora. Chamberlain faz fila pela direita e cruza no segundo pau, Cazorla tenta novo cruzamento e bola vai direto ao gol, na rede pelo lado de fora.

24' Pela primeira vez na partida o Arsenal tenta colocar pressão em seu adversário. West Ham deverá ter espaços para contra-atacar.

23' Giroud sofre falta pela esquerda, na cobrança, Cazorla faz levantamento na área, mas sem perigo.

21' Até agora nenhuma grande chance de gol na partida, ambas as equipes muito fortes na marcação.

18' Assustou! Payet mostra toda sua categoria e faz boa jogada pela esquerda, Sakho divide com Mertesacker na pequena área e a bola sobra limpa para Cech.

14' Impedido! Cazorla cobra falta para área, Mertesacker escora e Koscielny completa, bola passou perto, mas o impedimento já estava marcado.

13' O arsenal procura espaços na fechada defesa do West Ham.

10' PEGOU BONITO. Giroud cruza pela esquerda, a zaga do West Ham corta parcialmente e Chamberlain pega de primeira sem deixar a bola cair. Passou perto.

9' Koscielny cabeceia para fora. Tiro de meta para o West Ham.

8' Na cobrança da falta, Ozil mandou na barreira e o Arsenal ganhou escanteio.

7' Mais um amarelo. Dessa vez o zagueirão Ogbonna perdeu na velocidade e fez falta feia em Chamberlain que partia para grande área.

6' O Arsenal tenta manter a posse de bola no campo de ataque após bom início do West Ham.

4' Cartão Amarelo. Noble perde no meio campo e é obrigado a parar Coquelin que puxava rápido contra-ataque.

2' Chegou bem! Em rápido lance pelo lado direito, a bola é cruzada e Mertesacker se estica todo para conseguir o corte na hora H. Na cobrança de escanteio, Giroud afastou no primeiro pau.

1' O West Ham toca a bola e tenta evitar uma possível pressão inicial do Arsenal.

0' Bola rolando em Londres, saída do Arsenal.

As equipes já estão perfiladas e prontas para entrar em campo, partida começará em instantes.

Wenger surpreendeu a todos com Alexis Sanchez no banco de reservas, atacante chileno voltou esta semana após o título da Copa América com sua seleção.

O técnico Slaven Bilić tem as seguintes opções no banco: Randolph (GK), Collins, Poyet, Nolan, Jarvis, Lanzini, Maiga

West Ham também confirmado: Adrian, Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell, Oxford, Noble, Kouyate, Payet, Zarate, Sakho

Wenger tem como opções no banco: Ospina(GK), Gibbs, Gabriel, Arteta, Walcott, Alexis Sanchez e Chambers.

Arsenal confirmado: Cech, Debuchy, Mertesacker, Koscielny,Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil e Chamberlain; Giroud.

Fique de olho: Payet , meia do West Ham: Meia francês foi uma das grandes contratações do time londrino para a temporada.

Fique de olho: Santi Cazorla, meia do Arsenal: Seja qual posição for escalado, Cazorla dá conta do recado. Atualmente vem jogando como segundo homem do meio campo, homem de confiança do treinador Arsene Wenger.

No último confronto entre os clubes, o Arsenal venceu por 3x0 no Emirates Stadium, confira os lances:

O treinador Arsene Wenger comentou sobre sua expectativa para o Arsenal nessa temporada e ainda falou sobre o adversário de logo mais: "Nos preparamos bem, então estamos confiantes para iniciarmos a temporada em boa forma. A partir de agora tudo é conquistar pontos, é atuar bem, ter eficiência, manter o grupo unido e jogar com o coração", comentou o comandante.

Os Gunners terão desfalques importantes para a estreia na Premier League: Alexis Sanchez, Jack Wilshere, Danny Welbeck e Tomás Rosicky não estão à disposição de Arsene Wenger.

Vindo do Olympique de Marseille​, o meia Dimitri Payet também comentou sobre a partida. Animado com sua estreia, Payet diz que vai jogar a favor do time: "É um grande jogo para se começar a temporada, e daremos de tudo para começar com o pé direito. Tentarei jogar o que sei de melhor, para ajudar nossos atacantes a marcarem quantos gols possíveis, e eu também quero fazer gols. Eu jogo para o time, sempre tento me adaptar ao clube em que atuo e espero fazer o que eu puder para ajudar todos", comentou o francês.

Assim como o Arsenal, o West Ham também terá quatro desfalques para a abertura da temporada: Winston Reid, Joey O'Brien e Pedro Obiang, lesionados, não estão a disposição do técnico Slaven Bilić. Além deles, o lateral Carl Jenkinson não atua pois está cedido pelo Arsenal por empréstimo aos Hammers.

"I am a team player, I really try to adapt myself to my team and I hope to do all that I possibly can to help everyone.

O derby já é centenário, a primeira partida aconteceu em 1906. O Arsenal tem larga vantagem, com 62 vitórias, 32 derrotas e também somam 37 empates.

A expectativa para temporada do West Ham também é muito boa, com um elenco bastante competitivo, o técnico Slaven Bilić tem um bom material humano para tentar surpreender na competição. Um bom resultado na estreia em um clássico pode significar muito para os Hammers.

Para início de campeonato, a expectativa é muito boa de ambas as partes. O Arsenal entra em campo como um dos favoritos ao título e atual campeão da Copa da Inglaterra e Supercopa, título conquistado recentemente contra o Chelsea. Petr Cech, grande reforço da temporada até aqui será titular na partida, por outro lado os Gunners ainda não contam com Alexis Sanchez, grande destaque da temporada passada.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico londrino entre Arsenal e West Ham minuto a minuto, partida válida pela primeira rodada da Premier League, a ser disputada às 9h30, horário de Brasília, no Emirates Stadium.