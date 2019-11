Diego Forlán estreia no Peñarol com vitória e dois gols; Assista

Diego Forlán teve uma estreia de gala no Peñarol, do Uruguai. Neste domingo, o meia vestiu a camisa da equipe em uma partida pela primeira vez, e diante do Estádio Centenário lotado, na capital Montevidéu, marcou dois gols e deu a vitória por 3 a 1 à equipe em amistoso contra o Wanderers.

Recebido como ídolo, Forlán entrou como titular, vestindo a camisa 10 do time, e foi ovacionado pela torcida antes do apito inicial. Com a bola rolando, fez um belo gol de fora da área com a perna esquerda, e voltou a balançar as redes em cobrança de pênalti, antes de ser substituído por Hernán Novick aos 15 minutos da segunda etapa.

“Foi espetacular a recepção da torcida, que veio ao estádio mesmo sem ser uma partida oficial. Estou muito feliz por ter a possibilidade de jogar no Centenário com a camisa do Peñarol”, disse

Melhores momentos de Peñarol 3 x 1 Wanderers