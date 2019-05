Derby de Nova York tem briga entre torcidas e provocação às idades da dupla Lampard e Pirlo

Na noite deste domingo (09), aconteceu o terceiro jogo da história entre o New York Red Bulls e o novato New York City, válido pela 23ª semana da temporada regular da Major League Soccer. Assim como nos dois encontros anteriores, os mandantes venceram, desta vez por 2 a 0, gols de Bradley Wright-Phillips e Felipe Martins (que teve seu calção rasgado por David Villa).

Porém os destaques desta partida aconteceram fora das quatro linhas. Horas antes da bola rolar, um grupo de indivíduos identificados como torcedores tanto do NY Red Bulls, quanto do NY City, protagonizaram cenas lamentáveis nos arredores da Red Bull Arena, em Harrison, New Jersey.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, percebe-se uma briga nas calçadas com pedaços de madeira sendo arremessados. Outro detalhe curioso é que os envolvidos não utilizavam vestimentas das equipes, mas foram confirmados por testemunhas que eram torcedores de Red Bulls e City. A confusão aconteceu do lado de fora de um bar, onde também foram jogados sacos de lixos e garrafas. A polícia apareceu e dispersou a multidão.

Outro detalhe que chamou a atenção foi o bandeirão erguido pela torcida do New York Red Bulls quando as equipes entravam em campo. Atrás de um dos gols surgiu duas caricaturas, de Frank Lampard e Andrea Pirlo – recentes contratações do New York City – com a seguinte frase: “City retirement home”, ou traduzindo, City, casa de repouso. Os dois craques estavam desenhados como idosos.

A média de idade do New York Red Bulls, que já contou em seu elenco com veteranos como Thierry Henry e Tm Cahill agora são de 23,8 anos. Já a do City, que conta atualmente com Sanders, Iraola, Pablo Álvarez, Grabavoy e Villa, passa dos 27 anos em média de idade dos jogadores.

Na conferência leste da Major League Soccer, o New York Red Bulls está sem segundo lugar, com 36 pontos. O DC United lidera com 44. Já o NY City segue em oitavo com apenas 24 pontos. Apenas os seis primeiros avançarão para os playoffs.