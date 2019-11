Resultado Barcelona x Sevilla pela Supercopa da Uefa 2015 (5-4)

Obrigado a todos que acompanharam este jogo simplesmente espetacular conosco. Um abraço e até a próxima! Fiquem com o gol do título catalão!

18:18 Esse é o quinto título do Barcelona na competição. Ele se iguala ao Milan como os dois maiores vencedores!

30+2' ACABOU! O BARCELONA É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA UEFA!!

30+1' PARA FORA!!! Sevilla bate falta rápido, Immobile cruza e Rami manda para fora!

28' Cartão amarelo para Krohn-Dehli e Daniel Alves.

28' Cenas Lamentáveis! Daniel Alves sofre falta de Tremoulinas e o tempo fecha!

27' INACREDITÁVEL!!! Banega cobrou falta, Coke subiu sozinho, de costas para o gol, e mandou para fora. Que grande chance perdida!

26' Konoplyanka sofre falta. Boa chance para o Sevilla!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!! Messi cobra na barreira. No rebote, o próprio Messi pega de primeira e Beto faz grande defesa, mas no rebote Pedro empurra para dentro do gol! Pode ser o gol do título!

23' Messi é derrubado na entrada da área. Chance do provável gol do título para o Barcelona.

18' Que beleza! Após o cruzamento, Messi tenta de voleio, mas manda por cima.

16' Mariano faz boa jogada pelo meio, passa para Immobile, que demora para definir e a zaga do Barcelona afasta.

15' Começa o segundo tempo da prorrogação!

15+1' Fim do primeiro tempo da prorrogação! Segue o 4 a 4.

15' UUUUH! Após troca de passes, Mariano recebe na direita, corta o defensor e bate cruzado, mas Ter Stegen defende.

11' Barcelona mais no campo de ataque, mas Sevilla se defende muito bem.

5' Immobile dá uma cotovelada em Piqué e o zagueiro culé fica no chão com o nariz sangrando bastante.

4' Cartão amarelo para Pedro.

2' Substituição no Barcelona: Sai Mascherano, entra Pedro.

1' Cartão amarelo para Immobile.

0' Começa a prorrogação!

17:37 Messi, duas vezes, Rafinha e Suarez marcaram para o Barcelona. Banega, Reyes, Gameiro e Konoplyanka para o Sevilla. 4 a 4. Que grande jogo!

90+3' Fim de jogo! Vamos para a prorrogação em Tbilisi!

90+1' Cartão amarelo para Banega.

89' UUUUUUUUHHH!! Messi cobra muito bem a falta e a bola passa raspando a trave de Beto.

86' Cartão amarelo para Coke.

VINE: Konoplyanka deixa tudo igual!

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SEVILLA!!!!! Bartra falha, Immobile cruza na segunda trave e Konoplyanka aparece livre na segunda trave para empatar o jogo! Que partida espetacular! 4 a 4!

78' Substituições no Sevilla: Saem Gameiro e Iborra, entram Immobile e Mariano.

77' Substituição no Barcelona: Sai Rafinha, entra Bartra.

77' UUUUUUHHH! Banega cobra falta, Coke escora para o meio da área, mas ninguém aparece para completar.

74' Messi recebe no meio e solta a bomba, mas Beto defende.

VINE: Gameiro põe fogo no jogo! 4 a 3 Barcelona!

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SEVILLA!!! Gameiro cobra com força e diminui ainda mais! Temos um grande jogo em Tbilisi! 4 a 3 Barcelona!

70' PÊNALTI PARA O SEVILLA! Mathieu agarra Vitolo na grande área e o juíz marca pênalti! É para colocar fogo no jogo!

67' Substituição no Sevilla! Sai Reyes, entra Konoplyanka.

64' Mathieu tenta o arremate cruzado, mas a bola bate no defensor sevillista.

62' Substituição no Barcelona! Sai Iniesta, entra Sergi Roberto.

61' Na trave! Após escanteio, Rafinha cabeceia e manda no poste!

60' Messi cruza, Rakitic desvia e a bola bate no braço do defensor do Sevilla, mas o juiz não marca nada.

VINE: Reyes dá esperanças aos sevillistas! 4-2.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SEVILLA!!! Após jogada e cruzamento pela esquerda, Reyes aparece sozinho na segunda trave e diminui! 4 a 2 Barcelona!

53' Krohn-Dehli arrisca de fora da área, mas manda pela direita de Ter Stegen.

VINE: Suarez! 4-1 Barça.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!! Sevilla perde a bola no campo de defesa, Busquets rouba e passa para Suarez, que dá um tapa na saída de Beto. 4 a 1 Barcelona!

51' Suarez recebe na grande área e tenta o arremate. A bola desvia na marcação, mas Beto estava atento e fez a defesa.

49' Mathieu aparece mais uma vez no ataque, tenta o cruzamento, mas Coke corta.

48' Suarez arrisca da "ponta" da grande área e manda por cima.

46' Mathieu faz boa jogada pelo meio, tenta tabela, mas a jogada não sai como os conformes.

45' Começa o segundo tempo!

16:47 As equipes retornam ao gramado.

45' Fim do primeiro tempo! Com dois golaços de falta de Messi e um de Rafinha, o Barcelona vai derrotando o Sevilla por 3 a 1! Banega fez o gol dos sevillistas.

VINE: Rafinha! 3-1 Barcelona!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!! Suarez sai na cara de Beto e o goleiro português leva a melhor. O uruguaio continua com a bola e passa com perfeição para Rafinha na pequena área, que dá um leve toque e a bola passa por debaixo do goleiro sevillista! 3 a 1 Barcelona!

41' Daniel Alves! Após cruzamento, a bola passa por Ter Stegen e quase ia sobrando para Gameiro só empurrar para o gol, mas o lateral brasileiro rasgou!

38' Messi recebe na grande área, cruza para Suarez, que não consegue finalizar.

35' Rafinha cruza para Iniesta, que bate de primeira, mas a defesa tira.

34' Banega arrisca e Ter Stegen faz defesa segura.

33' Rakitic solta a bomba de fora da área e assusta Beto.

31' Daniel Alves arrisca de fora da área e Beto faz a defesa em dois tempos.

VINE: Messi vira o jogo em Tbilisi!

28' IMPEDIDO! Iniesta dá belo passe para Mathieu, que cruza rasteiro para a pequena área, onde Luis Suarez manda para o fundo do gol, mas a arbitragem marca impedimento. Bem duvidoso.

27' Sevilla marca pesado até o momento. Barcelona fica mais tempo com a bola, envolvendo os sevillistas.

VINE: O primeiro de Messi, que empatou o jogo em Tbilisi!

24' Tremoulinas tenta o arremate, mas a bola pega em Piqué.

GOL DE BANEGA

18' Três gols de falta em 15 minutos. Partida muito boa em Tbilisi.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!!! De novo ele! Sempre ele! Lionel Messi! Mais uma cobrança magistral. Dessa vez no canto de Beto! Virada culé! 2 a 1.

13' Cartão amarelo para Krychowiak.

13' Rakitic domina na entrada da grande área e é derrubado. Mais uma grande chance para o Barcelona.

10' Suarez invade a área pela direita, tenta o cruzamento, mas Rami corta.

9' Rakitic aparece pela direita e cruza para Rafinha, que chega atrasado na segunda trave.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! Messi "imita" Banega e cobra com perfeição, por cima da defesa e empate o jogo! 1 a 1! Que começo de jogo!

5' Suarez é derrubado por Krychowiak quase na linha da grande área. Ótima chance de empate para os catalães.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SEVILLA!!!! Banega cobra falta com extrema perfeição e abre o placar em Tbilisi! 1 a 0 Sevilla!

1' Mascherano faz falta em Reyes. Boa chance para o Sevilla.

1' Rakitic tenta passe de primeira para Messi, mas erra.

0' Rola a bola! Começa a Supercopa da Uefa!

15:40 As duas equipes estão no gramado do Boris Paichadze!

15:20 Em 25 minutos a bola rola em Tbilisi e você acompanha tudo conosco!

15:00 Praticamente sem zagueiros no elenco, Emery opta por usar o volante Krychowiak na zaga, deixando Iborra com Krohn-Dehli no meio.

14:47 Sevilla escalado! Beto; Coke, Rami, Krychowiak e Tremoulinas; Krohn-Dehli, Iborra, Reyes, Banega e Vitolo; Gameiro.

14:43 NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Segundo o secretário do Barcelona, Robert Fernandez, o atacante Pedro pediu para deixar o clube. Por conta disso ele não está na equipe titular.

14:41 Banco da equipe catalã: Bravo, Bartra, Adriano, Sergi Roberto, Sandro, Pedro e Munir.

14:40 Barcelona escalado! Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Mathieu; Busquets, Rakitic e Iniesta; Rafinha, Suarez e Messi.

14:35 Torcida sevillista também marca presença em Tbilisi.

14:30 Torcida do Barcelona já está presente aos arredores do estádio Boris Paichadze na Geórgia.

O treinador do Barcelona, Luís Enrique, afirmou em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (10), que ambas as equipes estão em níveis técnicos bem parecidos, sendo assim, ambas podem sair com a vitória e alertou para o poder de surpreender da equipe adversária.

"Vejo o título de favorito igual. Se nos consideram é pelo potencial que claramente temos. O importante é demonstrar-lo em campo. Estou convencido de que o Sevilla vai ser um rival complicado, nós sabemos disso pelos confrontos recentes", afirmou o treinador.

Quando perguntado sobre a importância da competição, o treinador afirmou: "Quantos mais títulos nós pudermos ganhar, melhor. Os jogadores também podem conquistar marcas pessoais e me parece muito bom. Siginifca que temos um grande potencial. O objetivo é seguir fazendo história", concluiu.

Para a partida, Luís Enrique não poderá contará com Neymar, que com uma caxumba está entregue ao departamento médico, sendo assim, Luís Enrique escalou Pedro para o lugar do brasileiro e falou a respeito da situação do atacante espanhol, cotado para ser vendido.

"Eu gostaria de contar com todos os jogadores ao longo de toda a temporada. E o objetivo que eu tenho como treinador. Temos falado bastante do tema Pedro, a solução nós teremos em breve porque o mercado vai fechar. Não escalo ou deixo de escalar nenhum jogador por culpa do 'mercado'.", afirmou.

Luís Enrique deve levar a campo os seguintes jogadores: Ter Stegen; Alves, Mascherano, Piqué, Mathieu; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Pedro.

O treinador do Sevilla, Unai Emery, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e afirmou que assim como o Barcelona, a sua equipe também possui motivos e capacidade para conquistar o troféu.

"Só que tem capacidade pode jogar as finais. Somos campeões e vamos chegar 'rugindo' ganhar" - afirmou. "Nos encontramos no nível que estamos buscando. Estamos no mais alto", completou Emery.

Além do treinador, o meia Reyes também deu entrevista e garantiu que a equipe entrará em campo visando somente a vitória sem pensar em revanche. Além disso, o meia também afirmou que os desfalques do Sevilla serão bem solucionados pelos suplentes.

Com a saída de Bacca, o Sevilla ainda não achou o seu atacante titular, o provável é que Gameiro ocupe a posição. Lembrando que Immobile já está a disposição de Emery e deve ficar no banco nesta partida. Konoplyanka também é opção para uma possível improvisação.

Para a partida, Emery não poderá contar com o zagueiro Daniel Carriço e pelo meia francês N'Zonzi. Ambos deverão ser substituídos respectivamente por Rami e Kron-Dehli.

Muitas são as possibilidades de escalar a equipe bicampeã da Europa League, a mais provável é: Rico; Coke, Krychowiak, Rami, Trémoulinas; Krohn-Dehli, Banega; Reyes, Iborra, Vitolo; Gameiro.

Nesta terça-feira (11), Barcelona e Sevilla viajam até a Georgia, mais especificamente até o Dinamo Stadium para competir pela Supercopa da Uefa. A partida é dada pelo campeão da Uefa Champions League, Barcelona, contra o campeão da Uefa Europa League, Sevilla.

As duas equipes já se enfrentaram uma vez nesta mesma circunstância em 2006, na ocasião, o Sevilla venceu a equipe catalã com facilidade pelo placar de 3-0.

O brasileiro Renato foi autor de um dos três gols. Aquele equipe contava também com Luís Fabiano, Daniel Alves e Adriano, estes dois últimos presentes no elenco atual do Barcelona. O Barça tinha Ronaldinho, Messi e Eto'o no ataque.

Quem apita o jogo é o escocês William Collum, que será auxiliado pelo também escocês Francis Connor e pelo irlândes Damien McGraith.

O palco do confronto é o estádio Boris Paichadze, localizado na cidade de Tbilisi, na Geórgia. Com capacidade para pouco menos de 55 mil pessoas, os torcedores prometem lotar as arquibancadas para este grande jogo.

Pelo lado do Sevilla, também são muitos desfalques, sendo todos por contusão. Por contusão, os zagueiros Daniel Carriço e Nico Pareja, e o volante Sebastian Cristóforo não atuam. Doente, Steven N'Zonzi, uma das contratações para a temporada, não viajou com a equipe. O francês Adil Rami, também com vírus, é dúvida, assim como o também francês Timothee Kolodziejczak.

São vários desfalques pelos dois lados. Pelo lado culé, são três por razões médicas e dois por motivos extra-campo. Neymar, com caxumba, Jordi Alba e Douglas não atuam por razões físicas, enquanto Aleix Vidal e Arda Turan só podem atuar a partir de janeiro.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Sevilla: Vitolo, meia do Sevilla. Com a saída de Bacca e Aleix Vidal, Vitolo vira o principal nome da equipe sevillana. Ele vem de uma boa pré-temporada e promete dar muito trabalho para a defesa culé.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Sevilla: Lionel Messi, meia-atacante do Barcelona. Ele é o principal nome do confronto. O melhor do mundo é a principal arma culé para a partida, ainda mais com o desfalque de Neymar. Ele pode fazer a diferença.

Unai Emery se mostrou muito confiante na coletiva pré-jogo: "É uma outra oportunidade que queremos aproveitar ao máximo. Somos campeões e vamos chegar com muita gana para ganhar".

Luis Enrique disse que quer continuar fazendo história com a equipe culé: "Quanto mais títulos, melhor. Esse é objetivo de todos. Há jogadores que também querem alcançar marcas pessoais - caso de Daniel Alves - e isso é muito bom. Isso significa que temos grande potencial. Queremos seguir fazendo história".

Pela Supercopa da Uefa, Barcelona e Sevilla duelaram uma única vez, mais exatamente no dia 25 de agosto de 2006, quando os sevillanos, que haviam sido campeões da UEL naquela ocasião, passaram por cima da equipe catalã, vencendo por 3 a 0 com gols do brasileiro Renato, de Kanouté e de Enzo Maresca. Um dia memorável para a torcida do Sevilla.

Por outro lado, o Sevilla é o atual bicampeão da Uefa Europa League. A segunda taça seguida veio após bater o surpreendente Dnipro na grande final por 3 a 2.

O Barcelona é o atual campeão da Uefa Champions League, título que venceu após derrotar a Juventus na final por 2 a 1.

Olá para você navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo sobre a Supercopa da Uefa 2015 entre o campeão da Uefa Champions League, Barcelona, e o bicampeão da Uefa Europa League, Sevilla. A bola rola às 15h45 e você acompanha tudo conosco!