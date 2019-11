Caça ao Bayern: Quem poderá bater de frente com os bávaros?

A Bundesliga é conhecida no mundo todo por seus estádios sempre cheios e o bom futebol sempre presente em os campo. O futebol campeão do mundo, tem hoje como seu atual campeão nacional, o Bayern de Munique que vem impondo uma supremacia nas últimas edições. Pensando nisso, a VAVEL Brasil preparou para você, leitor, um especial recheado de informações detalhadas sobre os clubes. Avaliamos as expectativas dos principais times alemães e quais são seus objetivos na liga.

Quem pode e quem não pode brigar na temporada rodada a rodada na ponta de cima da tabela e até mesmo, tentar equilibrar as forças com o Bayern, que nos últimos anos tem sobrado no campeonato. Abaixo, as informações detalhadas e as expectativas dos clubes para a próxima temporada.

Wolfsburg

Time base: Benaglio; Ricardo Rodríguez, T. Klose, Naldo e Caliguiri; Guilavogui, Vieirnha, Perisic, De Bruyne e Schürrle; Bast Dost

​Principal jogador: De Bruyne

Estádio: Volkswagem Arena, Wolfsburg. Capacidade: 30.000

Opinião VAVEL Brasil: Título

Principal reforço: Max Kruse

Técnico: Dieter Hecking

Os lobos surpreenderam na última edição. Vice-campeões, os alviverdes chegaram a disputar o título ponto a ponto com o Bayern na virada do turno. Destaques positivos como De Bruyne, Bast Dost, Perisic e Ricardo Rodríguez protagonizaram uma ótima temporada para a equipe, terminando o campeonato na vice-liderança.

As expectativas são ambiciosas para a temporada 15/16. Campeão da Supercopa alemã em cima do Bayern de Munique e atual campeão da DFB-POKAL, em cima do Borussia Dortmund. O elenco ainda não está fechado, mas as chegadas dos campeões mundiais André Schürrle e Max Kruse, deixam o clube em outro patamar.

Contando com a força de seu estádio sempre lotado, grandes talentos, com a renovação do seu treinador e uma torcida fanática, o Wolfsburg pode e deve almejar o título alemão.

Borussia Mönchenglabach

Time base: Sommer; Jantschke, Wendt e Christensen; Fabian Johnson, Xhaka, Thorgan Hazard e Hermann; Raffael, Schulz e Drmic

​Principal jogador: Patrick Hermann

Estádio: Borussia-Park, Mönchengladbach. Capacidade: 54.000

Opinião VAVEL Brasil: Liga Europa

Principal reforço: Thorgan Hazard

Técnico: Lucien Favre

O Gladbach foi uma das sensações do campeonato alemão passado. Jogando bonito e ofensivo, sem temer adversários mais fortes, o Borussia chegou à terceira colocação do campeonato e se classificou para a próxima Champions League.

Com grandes expectativas em cima de Patrick Hermann, o objetivo do Gladbach se manter entre os quatro primeiros colocados e tentar repetir a boa temporada feita em 2014/2015. Pode supreender o Bayern, entre outros grandes da Alemanha.

Borussia Dortmund​

Time base: Weindenfeller; Piszczek, Sokratiz, Hummels e Schmelzer; Kagawa, Gündogan, Castro, Mkhitaryan e Reus; Aubameyang

​Principal jogador: Marco Reus

Estádio: Signal Induna Park, Dortmund. Capacidade: 81.000

Opinião VAVEL Brasil: Champions League

Principal reforço: Gonzalo Castro

Técnico: Thomas Tuchel

Talvez a maior decepção da última temporada europeia, o Borussia tenta se reerguer. Sem ao menos se classificar para a Champions League 2015/2016. O Dortmund disputa a fase pré-eliminatória da Liga Europa. E conta com a renovação da casamata para voltar a ser temido dentre os grandes alemães.

O clube sempre dificultou a vida do Bayern e espera voltar a ficar entre os quatro melhores da temporada essa temporada. Contando com o bom treinador Thomas Tuchel, a boa fase de Hummels, Reus e Aubameyang, os amarelos podem incomodar o Bayern nesse campeonato, mas não disputar o título ponto a ponto. Entre apostas e consolidações, o Borussia vem forte.

Bayer Leverkusen

Time base: Leno; Tah, Kryakos, Toprak e Wendell; Bender, Kramer, Bellarabi, Çalhanoglu e Mehemdi; Kiebling

​Principal jogador: Çalhanoglu

Estádio: Bay Arena, Leverkusen. Capacidade: 30.200

Opinião VAVEL Brasil: Champions League

Principal reforço: Admir Mehemdi

Técnico: Roger Schmidt

A última temporada dos aspirinos foi ótima. A equipe de Roger Schmidt joga com padrão tático definido e objetivos bem expostos dentro de campo. A contratação de Çalhanoglu no início da temporada gerou empolgação. O meia foi um dos melhores jogadores do campeonato e ajudou a deixar o time entre os quatro primeiros.​

As expectativas para esse ano são as mesmas: chegar entre os quatro primeiros e fazer grandes jogos na temporada. A equipe conta com um meio campo de grande qualidade e espera muito de seu atacante, Kießling. O Leverkusen pode incomodar e até mesmo vencer o Bayern de Munique, mas as chances de título são remotas.

Schalke 04

Time base: Giefer; Uchida, Matip, Nastasic e Höwedes; Goretzka, Geis, Prince Boateng, Meyer e Draxler; Huntelaar

​Principal jogador: Jualían Draxler

Estádio: Veltins-Arena, Gelsenkirchen. Capacidade: 61.700

Opinião VAVEL Brasil: Liga Europa

Principal reforço: Johannes Geis

Técnico: André Breitenreiter

A um bom tempo, o Schalke não consegue convencer sua torcida e criar expectativas entorno da sua campanha. Na última temporada, o clube ficou na sexta colocação e foi eliminado na primeira fase da DFB-POKAL. Mas, o time se renovou e com Breitenreiter na casamata, os torcedores esperam uma boa temporada da equipe celeste.

Promessas como Draxler, Meyer, Geis, Nastasic e Goretzka. Breitenreiter aposta em uma equipe jovem e de boa qualidade. O objetivo da temporada é chegar entre os quatro primeiros para voltar a disputar a Champions League, competição em que foi eliminado nos últimos dois anos pelo Real Madrid. O time precisa de tempo para se reafirmar, e não deve ser de grande ameaça ao Bayern de Munique.