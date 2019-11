Em entrevista à Fifa, Neymar fala sobre ídolos, zagueiros e amigos

O atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona, Neymar falou em entrevista ao site da Fifa sobre quem são seus marcadores mais duros, sobre os seus ídolos e amigos. Começando pelos ídolos, Neymar afirmou que seu maior ídolo é Robinho - os dois já jogaram juntos no Santos e na seleção -: "Eu sempre amei o Robinho e tive o prazer de jogar ao seu lado".

O atacante também disse que gostaria de jogar com Romário, Zidane e Ronaldo, todos que já não atuam mais dentro das quatro linhas. Porém, Neymar já jogou com Ronaldo, na última partida do fenômeno pela seleção canarinho: "Joguei com o Ronaldo uma vez, em seu jogo de despedida pelo Brasil. Mas gostaria de ter jogado mais ao lado dele. Acho que gostaria de ter tido esses três como companheiros".

Já sobre os zagueiros mais difíceis que enfrentou na carreira, o ídolo santista e catalão disse: "É difícil falar de todos, mas se fosse para escolher alguns, seriam Mascherano, Piqué, Thiago Silva e Sergio Ramos. São muitos", afirmou.

Sobre seus amigos no futebol, Neymar escolheu falar sobre o seu atual companheiro no Barcelona, Daniel Alves, e seu ex-companheiro do Santos, Paulo Henrique Ganso: "Tenho muitos amigos no futebol, mas meus preferenciais são Ganso que por conta dessa troca de equipes a gente acabou se distanciando um pouco, e hoje o Dani Alves que é um dos meus melhores amigos".

O craque também falou sobre o que, na opinião dele, é o melhor gol da sua curta e recente carreira: "Fiz muitos gols que foram especiais na minha carreira, não vou esquecer nenhum, mas vou escolher um. O meu melhor é o gol contra o Flamengo que acabou vencendo o prêmio Puscas de melhor gol do ano", finalizou.

Neymar irá desfalcar o Barcelona nas próximas duas semanas por conta de uma infecção viral nas glândulas parótidas, mais conhecido como caxumba. Nada que preocupe o jovem jogador na sua temporada, uma vez que ela está se iniciando.

Você pode conferir a entrevista na integra, no site da Fifa, ou no Youtube.