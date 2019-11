Lateral Balzaretti anuncia permanência na Roma mesmo após confirmar aposentadoria

O lateral esquerdo Federico Balzaretti vinha convivendo nos últimos anos com pubalgias crônicas e passou inúmeros meses longe dos gramados. Seu retorno, numa partida contra o Palermo, válida pela Serie A da temporada 2014/15, ainda dava alguma esperança de que o jogador conseguisse prosseguir com sua carreira.

No entanto, hoje (12), o lateral concedeu uma entrevista coletiva onde anunciou sua aposentadoria, explicando seus motivos. Todavia, seu trabalho com a Roma ainda não terminou. O agora ex-jogador continuará no clube, assumindo uma posição de dirigente, desempenhando uma função que não tem nome designado ainda, mas que foi explicada pelo próprio Balzaretti.

"Foi uma decisão difícil, mas eu tive que tomá-la em virtude dos problemas decorrentes da lesão, que me impedem de estar 100%. Eu tenho que me aposentar", afirmou o lateral, antes de definir sua nova função dentro do clube: "Eu vou passar a trabalhar com os jovens que estão emprestados a outros clubes. Eu gosto dessa função porque vou trabalhar com jogadores no momento mais delicado da carreira deles".

Com a voz embargada, Balzaretti se disse emocionado pelo momento, mas que estava "muito motivado e completamente calmo em relação à nova função", revelando também que o diretor Walter Sabatini o aconselhou a fazer um curso de formação de diretores esportivos e que gostaria de assumir essa função em 10 ou 15 anos.

O ex-jogador justificou sua decisão citando que sua lesão não teria tratamento, apesar de tanto o próprio quanto a Roma terem tentado alternativas como uma operação nos Estados Unidos ou tratamentos na Alemanha: "Foi uma decisão gradual. Eu não poderia prometer atuações em alto nível para a Roma ou qualquer outro clube. Quando você tem uma lesão como a minha, sem possibilidades de tratamento, você tem que se olhar no espelho e desafiar sua própria consciência, dizendo a si mesmo que você não conseguirá mais ser o mesmo profissional".

Além disso, Balzaretti elegeu dois momentos marcantes na sua passagem pela Roma entre os melhores da carreira: "Certamente o gol contra a Lazio foi muito especial. O meu último jogo contra o Palermo também foi um dos melhores momentos da minha carreira, sem dúvidas. Talvez por ser uma lembrança recente".

Balzaretti deixa os gramados depois de disputar 44 jogos pelos giallorossi, marcando apenas um gol. Esse gol será lembrado pela comemoração efusiva de Federico, que ao marcar, contra a Lazio, correu em direção aos torcedores, vibrando muito, às lágrimas em pleno Derby Della Capitale. Revelado pelo Torino, teve passagens por Juventus, Fiorentina e Palermo antes de chegar à capital italiana. O lateral disputou ainda 16 jogos pela seleção italiana, tendo disputado a Eurocopa de 2012 pela Azzurra.