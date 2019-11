Espanyol anuncia acerto com atacante Gerard Moreno, ex-Villarreal

O tão esperado atacante que a torcida do Espanyol esperava, chegou. A equipe de Barcelona anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do jovem atacante espanhol Gerard Moreno, um dos destaques da jovem equipe do Villarreal na temporada passada. O acerto, que custou cerca de 1,5 milhões de euros, mais 50% dos direitos do jogador, é de cinco anos com Moreno. O submarino amarelo seguirá com os outros 50% dos direitos econômicos do atleta.

Moreno chega para suprir a saída do experiente e ídolo da torcida dos "Periquitos", Sergio Garcia, que deixou o clube ao fim da temporada rumo ao Al Rayyan do Catar. Foram 41 gols em 145 com o uniforme da equipe de Barcelona. Mas falando em Moreno, ele é torcedor declarado do Espanyol, já que nasceu em Santa Perpètua, cidade que pertence a região da Catalunha. Há até uma foto nas redes sociais onde Moreno está com Tamudo, provavelmente o maior ídolo da história do clube.

O novo centroavante dos Periquitos deixou uma mensagem para a torcida do Villarreal no Twitter: "Quero agradecer a todos os torcedores pelo tratamento e carinho nestes cinco anos. Estarei sempre muito agradecido. Hoje finaliza uma etapa para mim, mas seguirei desejando sempre o melhor para este grande clube", afirmou Moreno, que se mostrou animado no retorno à sua casa: "Desde hoje sou o novo jogador do Espanyol. Volto a minha casa! Chego com muita gana, confiança e ambição de que é um passo importante para mim", finalizou.

Na temporada 2014/15, Moreno fez uma parceria de sucesso com o argentino Luciano Vietto - contratado pelo Atlético de Madrid -. Em 39 jogos, o novo centroavante do Espanyol marcou 16 gols, além de boas atuações. No ataque da equipe de Barcelona, Gerard terá ao seu lado Felipe Caicedo, com quem deve fazer dupla de ataque. As outras opções de Sergio Gonzalez, técnico da equipe, serão os africanos Mamadou Sylla e Thievy Bifouma, esse que retornou de empréstimo do Almería.