Resultado Athletic Bilbao x Barcelona na Supercopa da Espanha 2015 (4-0)

18:49 O jogo de volta será na próxima segunda-feira (17), às 17h, no Camp Nou. Barcelona precisa reverter uma grande desvantagem.

90+3' Fim de jogo no San Mamés! Com uma apresentação de gala, e três de Aduriz, o Athletic Bilbao goleia o Barcelona por 4 a 0 e têm ótima vantagem para o jogo de volta!

92' Cartão amarelo para Mikel San José.

90' Três de acréscimo.

84' Substituição no Athletic: Sai Susaeta, entra Bóveda.

79' Cartão amarelo para Mascherano por falta em Susaeta.

76' Substituição no Athletic: Sai Eraso, entra Gurpegui.

76' Bartra recebe na entrada da área, pega de primeira, mas manda por cima.

75' Messi recebe na esquerda, tenta o arremate, mas Laporte corta.

73' Cartão amarelo para Susaeta por falta em Sandro.

71' Substituição no Barcelona: Sai Pedro, entra Sandro.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATHLETIC BILBAO!!! Aduriz mais uma vez! Centroavante basco bate com perfeição e faz o quarto! 4 a 0 Athletic!

67' PÊNALTI PARA O ATHLETIC!

66' Substituição no Athletic: Sai Sabin Merino, entra Lekue.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETIC BILBAO!!!!!! Após cruzamento, a defesa catalã tira mal, Eraso passa para Aduriz, que domina na grande área e bate no canto de Ter Stegen! Que jogo para os bascos! 3 a 0 Athletic!

60' Substituição no Barcelona: Sai Sergi Roberto, entra Rakitic.

59' Athletic segue marcando pressão e não deixa o Barcelona sair com tranquilidade.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETIC BILBAO!!!! Sergi Roberto sai jogando errado, Merino recebe, dribla Daniel Alves e cruza na cabeça de Aduriz, que cabeceia no canto de Ter Stegen! 2 a 0 Athletic!

51' Substituição no Barcelona: Sai Rafinha, entra Iniesta.

50' IRAIZOZ! Suarez acerta ótimo passe para Messi, que pega de primeira e o goleiro basco vai muito bem.

49' NA TRAVE! Suarez dá belíssimo lançamento para Pedro, que sai na cara de Iraizoz, solta a bomba e acerta o travessão do goleiro da equipe basca!

48' UUUUH! Após cobrança de falta, a bola fica rebatendo na grande área catalã, mas ninguém chuta ao gol.

46' Ambos os times sem mudança para a segunda etapa.

45' Começa o segundo tempo!

17:47 Barcelona para na ótima defesa da equipe basca, que se aproveitou de um leve descuido de Ter Stegen para fazer 1 a 0.

45' Sem escanteio! Fim de primeiro tempo no San Mamés! Com um golaço de Mikel San José, o Athletic Bilbao derrota o Barcelona por 1 a 0!

45' IRAIZOZ! Messi cobra muito bem e o goleiro do Athletic manda para escanteio!

44' Pedro faz grande jogada pelo meio, ia sair na cara de Iraizoz, mas é parado na entrada da área por Beñat, que toma amarelo. Ótima chance para o empate catalão.

43' Eraso para contra-ataque do Barcelona e recebe cartão amarelo.

42' Aduriz sofre falta de Vermaelen e Athletic tem boa chance para fazer o segundo.

40' Pedro derruba Susaeta no contra-ataque e toma cartão amarelo.

35' Após cruzamento, Eraso domina na grande área, mas perde a bola e comete a falta.

34' Messi bastante apagado e muito bem marcado na partida.

33' Beñat recebe na entrada da área, pega de primeira, mas manda por cima.

30' Ambos os times perdem bastante a bola e não conseguem finalizar ao gol adversário.

26' Tira San José! Suarez recebe na grande área, corta o zagueiro e Iraizoz sai bem, fechando o ângulo. O uruguaio cruza para a pequena área e San José corta.

19' Barcelona mais presente no campo de ataque, mesmo com o gol sofrido.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO ATHLETIC BILBAO!!!!!! E QUE GOLAÇO! Iraizoz chuta para frente e Ter Stegen, na entrada da área, dá de cabeça. Mikel San José recebe, vê goleiro do Barcelona adiantado e arrisca. A bola encobre o alemão! Que golaço no San Mamés! 1 a 0 Athletic.

10' Barcelona sai jogando errado, Eraso rouba, tenta a finalização e Ter Stegen defende.

8' Vermaelen e Aduriz ficam no chão após choque de cabeças.

5' Adriano tenta enfiada em profundidade para Suarez, mas o uruguaio estava impedido.

2' Vermaelen leva chegada mais dura, fica no chão, mas nada que preocupe.

1' Barcelona começa com a posse de bola nos primeiros minutos.

0' Rola a bola! Começa o jogo de ida da Supercopa da Espanha 2015!

16:57 Athletic Bilbao e Barcelona estão no gramado do San Mamés. Vai rolar a bola!

16:45 Ambos os times já voltaram aos vestiários.

16:35 As duas equipes estão em processo de aquecimento no estádio San Mamés. A bola rola às 17h!

16:09 Barcelona escalado! Ter Stegen; Dani Alves, Bartra, Vermaelen e Adriano; Mascherano, Sergi Roberto e Rafinha; Pedro, Suarez e Messi.

16:07 Athletic Bilbao escalado! Iraizoz; De Marcos, Etxeita e Balenziaga; San José, Beñat, Eraso e Susaeta; Aduriz e Sabin Merino.

Três dias após vencer o Sevilla em uma desgastante partida na Geórgia, o Barcelona já está de volta a Espanha para disputar outra final, este pouco tempo de recuperação foi questionado por diversas vezes na entrevista concedida por Luís Enrique, nesta quinta-feira.

O treinador do Barcelona, o espanhol Luís Enrique, afirmou em entrevista coletiva que para ele, o Barcelona é a equipe a ser batida na Europa. O treinador ainda falou sobre a situação de Pedro e sobre o desgaste físico sofrido pela equipe, o volante Busquets também comentou sobre o assunto.

De acordo com Valverde, a ausência de Muniain, Rico e de Iturraspe são de fundamental importância para a equipe, mas, apesar disto a equipe entrará em campo com o foco em vencer e quebrar o tabu de vitórias do Athletic sobre o Barça.

O treinador do Bilbao, Ernesto Valverde, afirmou em coletiva que a partida do Barcelona com o Sevilla mostrou a equipe que é possível oferecer perigo a equipe catalã. O treinador ainda afirmou que outro fator determinante para a partida é a ausência de alguns jogadores importantes.

O palco do confronto Athletic x Barcelona é o belo estádio San Mamés, que deverá ficar lotado para o primeiro jogo da Supercopa.

Pelo lado culé, são três desfalques por razões médicas e dois por motivos extra-campo. Neymar, com caxumba, Jordi Alba e Douglas não atuam por razões físicas, enquanto Aleix Vidal e Arda Turan só podem atuar a partir de janeiro.

Ernesto Valverde vai ter que quebrar a cabeça para montar o Athletic. São cinco desfalques, todos por contusão. O zagueiro Jonas Ramalho, os meias Iturraspe e Mikel Rico, e os meia-atacantes Williams e Muniain não vão a campo.

FIQUE DE OLHO Athletic Bilbao x Barcelona: Lionel Messi, meia-atacante do Barcelona. Ele é o principal nome do confronto. O melhor do mundo é a principal arma culé para a partida, ainda mais com o desfalque de Neymar. Ele pode fazer a diferença.

FIQUE DE OLHO Athletic Bilbao x Barcelona: Aduriz, atacante do Athletic Bilbao. Principal jogador do Bilbao na última temporada, Aduriz chega para mais uma temporada com fome de gol e a principal referência no ataque basco para o duelo.

Sobre o rival, Luis Enrique disse: "O Barça motiva qualquer rival. Bilbao é um dos rivais que mais no exige. Espero um Athletic com surpresas, com uma marcação individual ou qualquer outra situação tática".

Ernesto Valverde disse que a reação do Sevilla na Supercopa da Uefa dá esperanças à equipe basca: "O Sevilla mostrou que dá para causarmos danos e vamos tentar".

O último confronto pela competição aconteceu no dia 23 de agosto de 2009, quanto o memorável Barcelona de Pep Guardiola venceu por 3 a 0 o jogo de volta e conquistou o título. Messi, duas vezes, e Bojan marcaram os gols do triunfo catalão.

Pela Supercopa da Espanha, Athletic e Barcelona já duelaram quatro vezes, sendo em duas finais (jogos de ida e volta). Em quatro duelos, vantagem culé: três vitórias para o Barça, enquanto o Bilbao venceu apenas uma vez.

O Barcelona foi campeão de tudo na última temporada. Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Uefa Champions League foram conquistados pelos catalães, que esperam conquistar seu quinto título em 2015.

O Athletic Bilbao não conquistou títulos na última temporada. A equipe basca chega na Supercopa da Espanha pois foi vice-campeão da Copa do Rei​, competição que foi derrotado pelo adversário desta sexta-feira, o Barcelona.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo do jogo de ida da Supercopa da Espanha entre Athletic Bilbao e Barcelona! A bola rola às 17h e você acompanha tudo conosco!