Após longa negociação, Soldado é confirmado como reforço do Villarreal por três anos

Depois de muita negociação, finalmente o Villarreal acertou com seu goleador para a temporada 2015/16. O submarino amarelo anunciou na tarde desta sexta-feira (14) a contratação do centroavante espanhol Roberto Soldado, ex-Tottenham. O jogador de 30 anos acertou por três anos com a equipe espanhol (até 30 de junho de 2018).

Soldado é o centroavante que a torcida do submarino amarelo tanto esperava. Após a saída da dupla Luciano Vietto, que foi para o Atlético de Madrid, e de Gerard Moreno, que acertou sua ida ao Espanyol na última quinta-feira (13), o Villarreal tinha uma lacuna a ser preenchida no ataque, e a experiência e faro de gol de Soldado pode ser a solução para isto.

O atacante será apresentado para a torcida amarela na próxima segunda-feira (17) em Ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Mesmo sendo apresentado apenas na segunda, Soldado viajará neste sábado (15) para Gijón com toda o elenco do submarino amarelo, que se prepara para o último jogo de pré-temporada contra o Sporting Gijón, recém promovido para a primeira divisão do futebol espanhol.

O centroavante deixou uma mensagem de despedida para a torcida do Tottenham no seu twitter oficial: "Estou de volta a La Liga! Estes últimos dois anos foram difíceis para mim, mas não trocaria esta experiência por nada nesse mundo. Sinto muito por não cumprir todas as exigências que colocaram em mim no Tottenham. Me senti em casa desde o primeiro dia".

"Obrigado por toda a elegância e tratamento com o qual fui recebido por toda a diretoria e companheiros de clube. Obrigado a todos os torcedores que nunca deixaram de me apoiar um minuto sequer no campo. OBRIGADO! Eu e minha família sempre levaremos estas lembranças. Sempre seremos dar familia Spur. #COYS", disse Soldado.

Oriundo da base do Real Madrid, Soldado fez dois gols em 16 jogos pela equipe principal merengue. A melhor fase da carreira foi entre 2010 e 2013, onde fez 59 gols em 101 jogos com o uniforme do Valencia. Depois foi vendido ao Tottenham, onde fez apenas sete gols em 51 jogos pelos COYS. Ele deverá brigar pela titularidade no ataque do submarino amarelo com o brasileiro Leo Baptistão, que também é reforço para a temporada.