Gustavo Bou, artilheiro da última Libertadores, afirma querer continuar no Racing

O bom desempenho de Gustavo Bou com a camisa do Racing não tirará o jogador do Cillindro. Pelo menos nas palavras do atacante, que disse pretender seguir na Academia. Entre outros clubes, o avante já foi colocado na mira do Palmeiras, do Porto e do futebol francês.

"Minha ideia é continuar, porque estou muito contente no Racing. Quero seguir, todos sabem que quero continuar no Racing, jamais disse que queria sair do clube" declarou o artilheiro da última Copa Libertadores, com 8 gols anotados.

Bou, porém, despistou sobre a possibilidade de estender seu vínculo com os atuais campeões argentinos antes de chegar uma proposta concreta do exterior: "Trato de não falar publicamente sobre isso porque é um tema que meu representante conduz. Tento me isolar de tudo que seja de trato do meu representante. Meu trabalho é dar tudo na cancha porque a torcida merece. Quero me dedicar em jogar."

"La Pantera" comentou também sobre a realidade de atuar sabendo da existência de rumores extra-campo, desmentindo boatos de que a preocupação com seu destino vinha afetando seu desempenho

"É difícil, mas venho lidando bem com isso, sabendo que estão falando muitas coisas, se vou ou se fico, se quero ou não ir embora. Quero ficar, me sinto feliz no Racing. Também se falou sobre porque eu não vinha convertendo e se falou que era porque eu queria ir embora, e não é assim. Deixo tudo em todas as partidas" salientou.

Em respeito à relação com o presidente academico, Víctor Blanco, o artilheiro afirmou que teve "a sorte de poder falar com ele e dizer o que sentia no que se refere ao futuro no clube"

Por fim, o atleta avaliou positivamente seu atual momento: "estou passando um momento muito bom em nível coletivo e pessoal" observou.

No início da temporada, La Pantera alcançou um feito histórico ao marcar dois hat-tricks (três gols na mesma partida) em jogos consecutivos pela Libertadores. Foram nos cotejos diante do Deportivo Táchica, da Venezuela e contra o Guarani, do Paraguai - equipe que eliminou os racinguistas nas quartas-de-final do torneio - , logo nas duas primeiras rodadas da competição continental. Na noite de ontem, ele foi premiado pela Conmebol por ter sido o goleador da maior competição entre clubes da América do Sul.

No título Argentino do Racing em 2014 - feito que a Acade não alcançava fazia 13 anos - , o atleta foi o artilheiro da equipe no certame com 10 gols e 12 jogos e, a exemplo de Diego Milito e Ricardo Centurión, peça importante na conquista.

Recentemente, contudo, o atacante viveu um pequeno jejum. Seu último gol havia sido marcado no dia 7 de junho, quando sua equipe triunfou ante o Vélez Sarsfield por 3 a 1 no Cillindro, pelo Campeonato Nacional. O tento seguinte só veio há uma semana, dia 7 de agosto, quando o albiceleste venceu o Tigre pela Copa Argentina e avançou às oitavas-de-final. Válido lembrar que entre um gol e outro, o futebol argentino parou em função da realização da Copa América no Chile.