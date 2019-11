Roma: o que fazer para enfim brigar com a Juventus pela Serie A?

Depois de passar por temporadas sem grandes resultados e com dívidas contraídas nas gestões Sensi, a Roma recebeu investimentos pesados dos novos gestores, em sua maioria americanos, liderados pelo presidente James Pallotta, que assumiu o cargo no começo da temporada 2012/13. De lá pra cá, o clube foi vice-campeão da Copa da Itália na mesma temporada e nas duas seguintes, vice-campeã da Serie A, perdendo o título para a soberana Juventus. O objetivo de voltar à Uefa Champions League foi alcançado com relativa facilidade e os giallorossi mostraram que podem fazer alguma frente na disputa pelo título italiano. Ainda assim, a falta de títulos e as campanhas ruins na Champions e Europa League preocupam.

O que será necessário para quebrar a hegemonia da Juventus em território doméstico e expandir as ambições romanistas em cenário continental? O clube tem se consolidado como um dos melhores negociantes da Europa, em relação à compra e venda de jogadores, vide a venda de Marquinhos e Benatia. Com a contratação de Edin Dzeko, o clube parece dar um passo maior para aumentar a reputação de seu elenco, ganhando espaço no mercado. As mudanças no elenco para a temporada 2015/16 certamente fazem com que o mesmo ganhe força, mas serão suficientes para bater a Juve? A VAVEL Brasil análisa se essa é a temporada do "agora vai" da Roma.

No setor defensivo, muitas saídas e apenas uma contratação: Szczesny

Talvez tenha sido esse o setor que mais sofreu alterações durante a janela de transferências, já que grande parte do elenco desse setor saiu do clube. O goleiro Wojciech Szczesny foi contratado por empréstimo junto ao Arsenal e disputará a posição com o veterano Morgan De Sanctis, que foi criticado por ter atuações abaixo da média em alguns pontos da temporada. Entre os jogadores de linha, talvez a lateral esquerda seja a posição onde a Roma tem sua maior deficiência, já que o grego Holebas foi vendido ao Watford e Ashley Cole pode estar de saída do clube, tendo em vista que não foi apresentado no Open Day antes do amistoso contra o Sevilla.

Na zaga central, o francês Yanga-Mbiwa também deixou a capital italiana e foi contratado pelo Lyon. O jovem Alessio Romagnoli também deixou o clube e foi vendido ao Milan por cifras grandiosas: os rossoneri desembolsaram € 25 milhões pela jovem promessa romanista. No entanto, nenhuma contratação foi feita até o dia de hoje (17) para este setor, deixando apenas Leandro Castán e Manolas como zagueiros viáveis e o grego Torosidis jogando improvisado na lateral esquerda. Especula-se que o jovem Lucas Digne, do Paris Saint-Germain, seria o reforço para assumir a ala esquerda, mas por enquanto não há nada mais que rumores.

Base das temporadas passadas foi mantida no meio campo; Nainggolan agora é da Roma

No setor de meio de campo, a base da temporada passada foi mantida. Nainggolan passou a ser da Roma em definitivo (antes o meia tinha passe compartilhado por Roma e Cagliari) e Pjanic também foi mantido. O meia Andrea Bertolacci gerou uma grande quantia de dinheiro para o clube, ao ser vendido também para o Milan por € 20 milhões.

Além disso, o jovem Gerson foi uma das grandes contratações do clube, envolvendo cifras que chegavam a mais de € 15 milhões. Depois de uma disputa com o Barcelona, que tinha a preferência pela compra do jogador, e a Juventus, que estaria interessada desde a temporada passada, mas não teria conseguido fazer uma proposta que agradasse ao Fluminense, a Roma acabou por levar Gerson, chamado de “novo Pogba” por parte da imprensa italiana. O menino inclusive já assistiu ao jogo contra o Sevilla da arquibancada do Stadio Olimpico. No entanto, não deve ser utilizado pelos giallorossi nessa temporada e provavelmente será emprestado para ganhar experiência na Itália.

Edin Dzeko chega como esperança para solucionar os problemas ofensivos do clube

O ataque foi outro setor que também contou com boa quantidade de alterações. No entanto, ao contrário do setor defensivo, chegaram mais atacantes à Roma. O colombiano Victor Ibarbo teve seu empréstimo renovado e seguirá no clube, mesmo depois de não ter tido muitas oportunidades na temporada passada. Iago Falqué, um dos destaques do Genoa nos anos de 2014 e 2015, foi contratado também por empréstimo e será uma boa opção para as pontas.

E talvez tenha sido nesse setor que a Roma conseguiu as duas maiores contratações da janela. O egípcio Mohamed Salah, que se destacou atuando pela Fiorentina, chegou também por empréstimo junto ao Chelsea, incluindo uma opção de compra no período da temporada 2016/17.

A grande contratação da Roma foi o bósnio Edin Dzeko, que chegou ao clube para vestir a camisa de número 9 e é a grande esperança de que os problemas do ataque romanista sejam solucionados. Destro não caiu nas graças da torcida e Doumbia muito menos. Dzeko chega à Roma por empréstimo até o fim da temporada, também com direito de compra. Se contratado em definitivo, o camisa 9 custará € 15 milhões aos cofres romanistas, um valor considerado baixo pelo nível técnico do mesmo.

O centroavante, inclusive, já estreou contra o Sevilla, marcando dois gols e dando passe para outro. O marfinense Seydou Doumbia foi emprestado ao CSKA Moscou até janeiro, e deixa o clube italiano.

Análise tática

Ao que tudo indica, o 4-3-3 utilizado por Rudi Garcia não sofrerá alterações. A formação foi usada na maioria dos amistosos e até mesmo as contratações se encaixam bem no esquema proposto pelo técnico francês. No entanto, a utilização do Capitano Francesco Totti pode ser bem reduzida, já que Dzeko ocuparia a mesma posição de Totti e o veterano não se encaixa jogando pelas alas. Além disso, o camisa 10 não tem o fôlego necessário para atuar como armador, posição ocupada por Pjanic na equipe, já que Pjanic também executa função defensiva.

A outra possibilidade para a equipe é um 4-4-2, onde Totti teria lugar no time. Salah daria lugar ao Capitano, que jogaria como homem atrás de Gervinho e Dzeko, os dois atacantes. Dzeko centralizado e Gervinho flutuando, jogando mais aberto. Nesse esquema, a subida dos laterais seria mais necessária, já que os pontas não existiriam. Totti atuaria como armador principal e Pjanic jogaria um pouco mais recuado, executando uma função de apoio na armação e marcação. Em ambas as formações, Garcia pode optar tanto por Szczesny quanto por De Sanctis na meta romanista, já que a escolha do titular parece não ter sido feita pelo treinador ainda.